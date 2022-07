Huawei MateBook D 16, análisis: el portátil grande que uno puede imaginar cuando quiere que sea bueno, bonito y barato

Paso a paso, Huawei ha configurado una familia de portátiles que divide en tres gamas y que ya abarca casi todas las diagonales posibles.

El nuevo Huawei MateBook D 16 se coloca directamente como el más grande en diagonal de pantalla dentro de la gama D, la de consumo puro y duro. En ella, el equilibrio de prestaciones, la buena conectividad y sobre todo un precio competitivo son exigencias del consumidor. Y con este nuevo portátil, Huawei da una buena respuesta al mercado.

Ficha técnica del Huawei MateBook D 16

Pantalla LCD IPS de 16 pulgadas resolución 1.920 × 1.200, 142 PPI Procesador Intel Core i5-12450, i5-12500H y i7-12700H GPU Intel Iris Xe memoria principal 8 / 16 GB almacenamiento SSD PCIe NVMe 512 GB conectividad USB-C × 1 (admite puerto de datos, carga y pantalla) USB-C × 1 (admite puerto de datos y carga) USB 3.2 Gen 1 × 1 USB2.0 × 1 HDMI × 1 Adaptador 2 en 1 para auriculares y micrófono de 3,5 mm × 1 conectividad inalámbrica Wi-Fi 6 (802.11ax) y Bluetooth 5.1 sonido y webcam 2 altavoces y 4 micrófonos Webcam 1080p batería 60 Wh (adaptador de 65 W) sistema operativo Windows 11 Home peso y grosor 1,7 kg y 18,4 mm precio 999 euros





Un poco de todo sin que el peso sea un problema

Más allá de algunos detalles de acabado, los Matebook de Huawei son portátiles que uno puede fácilmente identificar a primera vista. Son sobrios, bien construidos y siempre dejan algún detalle como marca de la casa. De eso ya hablaremos más adelante.

El Huawei MateBook D 16 es el hermano mayor de toda la familia. La serie más económica y enfocada en el mercado de consumo más básico ya tiene su modelo con una diagonal que es todo alegrías.

El Huawei MateBook D 16 es un portátil con buena diagonal de pantalla pero que ni pesa ni resulta excesivamente grande

El nuevo portátil de Huawei lo hace con una premisa clara: robustez en la construcción gracias al acabado metálico sin que el peso sea excesivo. El modelo que hemos analizado marcaba en báscula 1.7 kg, toda una operación bikini bien hecha.

El Huawei MateBook D 16 es además contenido en sus dimensiones, con una buena reducción de marcos. La relación pantalla-cuerpo es del 90%.

En estos equipos de 16 pulgadas, racanear con las conexiones no está bien visto. No lo hace Huawei tampoco en su nuevo modelo, aunque siempre podría haber añadido por ejemplo una ranura para tarjetas de memoria SD, que nunca viene mal.

En total tenemos cinco puertos principales, todos ellos mirando claramente al público objetivo generalista y no profesional.

En el lado derecho contamos con dos puertos USB tipo A (uno USB 3.2 One 1 y el otro USB 2.0 raso) mientras que en el izquierdo queda el doble puerto USB-C (los dos admiten carga y datos, pero solo uno de ellos salida de vídeo), un HDMI y el puerto mixto de 3.5 mm para auriculares y micrófono.

Tampoco falta el lector de huellas, bien integrado en el botón de encendido y de un funcionamiento perfecto.

Una webcam 1080p donde tiene sentido

Cuando uno se enfrenta a portátiles de Huawei, siempre tiene la duda de si podrá realizar videollamadas de manera eficaz o no. Y no me refiero exclusivamente a la calidad de vídeo. Lo habitual es que la marca coloque la webcam como una tecla en su equipo y con ello se pierda un ángulo válido para la misma.

Huawei ha colocado no solo una webcam de calidad en su Matebook D 16 sino que la ha situado donde se puede usar

En este Huawei MateBook D 16 no hay sorpresas sino más bien todo lo contrario. De nuevo insistimos en el foco que Huawei ha puesto en el mercado de consumo ofreciendo un equipo muy válido para toda la familia y quehaceres.

La webcam de este modelo está en el marco superior de la pantalla. Ofrece una calidad de vídeo de 1080p y se apoya en cuatro micrófonos con reducción de ruido que podemos optar porque gestione la IA que Huawei pone a trabajar para nosotros.

La calidad tanto de imagen (mejorable en situaciones de poca luz) como de sonido que obtenemos con esta webcam del Matebook D 16 está un nivel por encima de lo habitual en el segmento. Cuenta además con funciones extra como el centrado automático, fondos o ajuste de la mirada.

Que la webcam no forma parte del teclado del portátil no supone que perdamos la protección y privacidad. Eso sí, se pasa de una opción mecánica a una puramente electrónica. En el teclado hay disponible una tecla que apaga o enciende con un solo toque la webcam del equipo.

Completando este apartado, hay que citar la conectividad inalámbrica de la que podemos disfrutar: Wifi 6 y Bluetooth 5.1.

Tenemos además el cómodo Huawei Share más potenciado si cabe con funciones de búsqueda además de movimiento de archivos entre dispositivos. Se ha bautizado como Función Superdispositivo. Pero estos deben ser de la marca Huawei y con el sistema operativo EMUI 12.

Con un ecosistema ya muy amplio, Huawei ha potenciado que sus equipos y accesorios se "vean" fácilmente y se emparejen con llamativos pop-ups automáticos

Algo parecido ocurre con la función de pop-ups automáticos. Esas ventanas flotantes con información de batería o conexión rápida de accesorios como auriculares, altavoces, impresoras o teclados tienen restricciones de compatibilidad altas. Pero si estás en el ecosistema Huawei son una gran ventaja.

16 pulgadas pero FullHD

La serie D tiene un punto en común entre los portátiles de Huawei: la pantalla IPS con acabado mate y resolución 1080p.

El Huawei MateBook D 16 continua con ese plan, pero en una diagonal de 16 pulgadas, no pasar de 1920x1200 píxeles limita algo su uso. Es un factor a tener en cuenta aunque el hándicap real dependerá del uso que hagas del equipo.

Por lo demás, Huawei cumple con creces respecto al precio que pagamos por el equipo y ha mejorado los dos puntos críticos de los serie D de otros años: brillo y contraste.

La nueva pantalla tiene un brillo de 300 nits, contraste 1200:1, cobertura 100% sRGB y el acabado mate hace que sea muy cómoda de usar en cualquier entorno. Además no pierde vistosidad y el formato 16:10 se agradece para tareas de productividad.

En el diseño de este Huawei MateBook D 16 sorprende que Huawei no haya colocado dos grandes altavoces a los lados del teclado. Ya veremos que lo ha dedicado a otra cosa.

Debido a ello, la colocación de los altavoces estéreo queda para la parte inferior del chasis. No hay pues la impronta de unos altavoces grandes pero sí que se consigue un sonido bastante potente, capaz de llenar una estancia y todo ello sin distorsiones aunque con un comportamiento algo plano.

La falta de graves de este equipo se puede compensar vía software pero el resultado no nos convence porque al final se limita a reducir el volumen de medios y agudos.

Los nuevos Intel al ataque

Aunque Huawei juega muy bien la baza de las buenas prestaciones de los procesadores AMD en relación con sus precios, aquí solo existe Intel. Podemos escoger entre lo más granado de los procesadores de consumo de la compañía americana: Core i5-12450, Core i5-12500H y Core i7-12700H.

Los modelos que podemos escoger disponen de 8 o 16 GB de memoria RAM y capacidad única de 512 GB. Eso sí, la unidad SSD NVMe PCIe ofrece un rendimiento más que satisfactorio, con más de 3500 MB/s en modo lectura y casi 2000 MB/s en escritura.

El modelo que hemos analizado en Xataka disponía del procesador Core i7 y 16 GB de memoria RAM, es decir, el modelo más completo de la nueva familia. Su precio sería de 1300 euros, pero como es marca de la casa, viene con regalos de otros dispositivos con un valor que roza los 400 euros.

El rendimiento de esta versión cumple con creces con lo que un usuario requerirá para tareas no específicas. En nuestros test con PCMark obtiene 5591 puntos en la prueba Home, que es la que mejor simula el escenario de uso más acorde con este equipo.

En Cinebench R20, el test de CPU roza los 5000 puntos, mientras que en Cinebench R23 obtenemos más de 11000 puntos en la prueba multicore, lo que deja claro que los 14 núcleos y 20 hilos afinarán muy bien en la multitarea.

A nivel gráfico, este equipo no lleva gráfica dedicada y todo el rendimiento hay que confiarlo a la Intel Iris Xe, que como ya hemos visto en otros equipos, encaja muy bien en este perfil de portátil. En la prueba con 3DMark alcanzó los 19728 puntos en los test NightRide y 5416 en Fire Strike. Lógicamente no es un equipo para jugar más que a títulos de e-sports de manera ocasional.

La refrigeración no presenta problema en este nuevo Huawei MateBook de 16 pulgadas. Nos referimos a nivel de ruido, donde la ventilación se activa solo cuando le exigimos al equipo en tareas complejas y siempre con un nivel de ruido constante y bastante reducido.

Las temperaturas se aprecian fácilmente tanto en la parte inferior del portátil, que no podremos usar sobre las rodillas, como entre el teclado y la pantalla, zona en la que, en pruebas de estrés, se alcanzan temperaturas que pueden resultar incómodas si las tocamos. En el resto del teclado, que es lo que nos importa, el calor generado no es preocupante en absoluto.

Autonomía sin alardes

Escoger una gran batería para un portátil puede suponer un importante sacrificio al pasar por la báscula. Quizá por ello sorprenda que la batería del Huawei MateBook D 16 se quede en solo 60 Wh de capacidad.

Sin embargo, la limitación de resolución y brillo de la pantalla y la eficiencia de lo Intel de última generación consiguen que, en uso habitual, este Matebook D 16 pueda mantenerse funcionando entre 4.5 y 5 horas sin que nos tengamos que preocupar de buscar un enchufe.

Teniendo en cuenta que con una diagonal de 16 pulgadas no es un equipo que queramos tener todo el día de un lado a otro, las 5 horas de autonomía son una cifra correcta

Cuando lo tengamos que hacer contaremos con la carga vía USB-C. El modelo que viene de serie en la caja es un adaptador de 65 W de pequeño tamaño y peso, con el cual en poco más de una hora ya tenemos el equipo listo para alejar de la pared.

Teclado completo para toda la familia

El Huawei MateBook D 16 no aprovecha el extra de tamaño de un portátil de 16 pulgadas para colocar altavoces en los laterales y toma la decisión de dedicar ese espacio extra a incluir un teclado numérico. Personalmente no me parece una decisión adecuada porque primaría otros elementos, pero en ciertas tareas puede ser muy útil a determinados usuarios.

El teclado es de tamaño completo (aunque con teclas algo reducidas como las de dirección) y dispone de un recorrido correcto de 1.5 mm, con un buen retorno y estabilidad lateral. Es además bastante silencioso cuando lo usamos.

Huawei ha decidido usar el espacio extra de un portátil de 16 pulgadas para colocar un teclado numérico

Es de tipo retroiluminado, con dos niveles de luminosidad que no se ajustan de manera automática.

En cuanto al touchpad, es algo reducido para las dimensiones totales del portátil pero es espectacular en el tacto, precisión y suavidad tanto en movimientos y gestos como en los clics sobre él. Muy bien en este punto Huawei también.

Huawei MateBook D 16, la opinión y nota de Xataka

La diagonal que quedaba por cubrir dentro de la familia más económica de Huawei no ha defraudado. Tener un portátil con 16 pulgadas y que sea bueno, bonito y barato es casi un sueño hecho realidad.

Si además le añades que buena parte de las deficiencias de la familia D se han cubierto, queda un modelo de portátil con un foco generalista muy atractivo.

El Huawei MateBook D 16 no es un equipo para jugar ni para llevar de un lado a otro ni tampoco para quien busque una pantalla de nivel. Pero en entornos familiares, estudiantes o laboral no específico, es una de las mejores soluciones de la actualidad con esta diagonal.

8,6 Diseño 9 Pantalla 8 Rendimiento 8,5 Teclado/Touchpad 9 Software 8,75 Autonomía 8,25 A favor Diseño robusto y ligero para su diagonal

Rendimiento general

Relación calidad/precio especialmente con ofertas En contra Autonomía algo justa

Pantalla con resolución FullHD

Extras interesantes solo compatibles con dispositivos Huawei



