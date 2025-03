TSMC está dispuesta a tomar el control de las fábricas de chips de Intel. Lo que no quiere es hacerlo sola

La Administración liderada por Donald Trump ha pedido a TSMC que ayude a rescatar las fábricas de semiconductores de Intel. Esto es al menos lo que sostienen medios de comunicación casi siempre tan bien informados como Reuters o SCMP. De ser así, esta iniciativa del Gobierno estadounidense lo cambia todo. Si la Administración Trump no estuviese de acuerdo con esta estrategia su viabilidad sería ínfima, pero su respaldo nos invita a tomarnos esta posibilidad muy en serio.

Según estos medios TSMC está preparando una propuesta que presentará tanto a Intel como al Gobierno de EEUU para tomar el control de las plantas de producción de circuitos integrados de esta compañía estadounidense. Sin embargo, este fabricante de chips taiwanés no quiere afrontar este desafío en solitario; prefiere hacerlo junto a otras compañías a las que presumiblemente también les interesa participar en la gestión de las fábricas de Intel.

Según las fuentes de Reuters, los directivos de TSMC están hablando con sus homólogos de NVIDIA, AMD, Broadcom y Qualcomm con el propósito de constituir una empresa conjunta que se responsabilice de la gestión de las plantas. TSMC no tendría una participación en ningún caso superior al 50% en esta joint venture. Por el momento no se ha producido una confirmación oficial que respalde estas negociaciones, pero en la coyuntura actual esta información es muy creíble. En cualquier caso, este plan no llegará a buen puerto si no cuenta con el beneplácito del Gobierno de Donald Trump.

Algunos empleados relevantes de Intel quieren mantener el control de las fábricas

Ben Sell, vicepresidente de desarrollo de tecnología de Intel, confirmó a finales del pasado mes de septiembre que el nodo 18A ya tiene la madurez necesaria para entrar en producción a gran escala en 2025. Y también aseguró que se beneficiará de los recursos que han sido reasignados desde el nodo 20A. En el escenario actual el nodo 18A va a ser el auténtico protagonista. De hecho, y esto es realmente importante, Intel ha confirmado que recibirá un máximo de 3.000 millones de dólares en el marco del programa 'Chips and Science Act' para fabricar de una manera fiable semiconductores para el Gobierno de EEUU.

La litografía 18A es la mejor oportunidad que tiene Intel para retomar el rumbo y mejorar su competitividad

El nombre de este plan, "Enclave seguro", refleja uno de los requisitos exigidos por la Administración: los chips deben producirse en la más estricta confidencialidad. Y, como podemos intuir, estos circuitos integrados se fabricarán en el nodo 18A. Definitivamente esta tecnología de integración es la mejor oportunidad que tiene Intel para retomar el rumbo y mejorar su competitividad. De hecho, dentro de la propia compañía se están alzando voces que reclaman a la junta directiva un poco de paciencia para dar a este nodo la oportunidad de colocar a Intel en la senda de la recuperación.

Esta declaración de Joseph Bonetti, gerente principal de programas de ingeniería de Intel, expresa muy bien esta visión: "Líderes de Intel, junta directiva de Intel y Administración de Donald Trump, por favor, no vendan ni cedan el control de Intel Foundry a TSMC justo cuando Intel está tomando la delantera tecnológica y empezando a despegar. Sería un error terrible y desmoralizante". Bonetti sostiene, además, que Intel no está rezagada frente a sus competidores, y que los avances que están logrando sus ingenieros en el terreno de la producción de chips son muy importantes.

En la coyuntura actual no cabe duda de que la tecnología de integración 18A es la mejor baza de Intel para recuperar la salud, pero es importante que no pasemos por alto que sus técnicos llevan ya más de un año calibrando y ajustando sus primeros equipos de litografía de de ultravioleta extremo (UVE) y alta apertura fabricados por ASML. Intel los tiene en su planta de Hillsboro (EEUU). Las primeras pruebas con esta máquina presumiblemente las realizaron a finales de 2024, y en 2025 comenzarán las pruebas preliminares que persiguen fabricar circuitos integrados en el nodo 14A. Suena emocionante. Seguiremos la pista a esta máquina muy de cerca para manteneros al tanto de todos los avances.

