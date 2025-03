Playtomic acaba de levantar una de las mayores rondas de inversión este año en España con un gancho peculiar: el pádel

Pedro Clavería, Félix Ruiz (CEO) y Pablo Carro, cofundadores y máximos responsables de Playtomic, sonríen en esa imagen. No es para menos: su startup —que no es la típica del sector tecnológico español— va como un tiro. Lo sorprendente quizás no es eso, sino que lo hayan logrado de la mano del pádel, un deporte que poco a poco ha conquistado a los aficionados en España, pero que ahora apunta mucho más alto.

Palas por todos lados. La popularidad del pádel ha crecido de forma espectacular en los últimos años en nuestro país. El deporte está viviendo además una vertiginosa profesionalización tanto entre los jugadores como en la organización de torneos, patrocinadores o fabricantes de ropa deportiva o de palas, bolas y complementos. En Xataka seguimos echando en falta más soporte por parte de los relojes inteligentes, eso sí.

El nuevo tenis. Los aficionados al tenis suelen también disfrutar de este deporte, que es especialmente accesible, y el seguimiento de los torneos profesionales también está demostrando esa singular trayectoria ascendente. Tras el éxito del World Pádel Tour ahora el circuito profesional ha pasado a llamarse (y estar gestionado por) Premier Pádel, y de un ámbito que se centraba en torneos España se ha pasado a torneos que se juegan en países de Europa, Oriente Medio y todo el continente americano. La idea: globalizarlo y que se convierta en un fenómeno mundial.

Playtomic supo llegar en el momento perfecto. La irrupción de Playtomic en este segmento fue vertiginosa: antes cada club tenía sus propios métodos y apps para las reservas y el mercado estaba mucho más fragmentado. Playtomic surgió como la app unificada para resevar pistas en clubes o para organizar partidos tanto en esas pistas como en pistas particulares. Poco a poco más y más clubes se han ido uniendo, y ahora en Playtomic hay 6.000 clubes registrados y 1,5 millones de usuarios activos al mes en todo el mundo.

Rondas que impulsan el crecimiento. La startup lleva varias rondas de inversión acumuladas, pero en los últimos años la cosa ha ido a más. En 2021 Playtomic ya levantó 56 millones de euros para seguir creciendo, y ahora sus responsables acaban de anunciar una nueva ronda de inversión de 65 millones de euros. La operación incluye 55 millones de euros en inversión y otros 10 millones de financiación en deuda procedente del Banco Santander. La de PlayTomic es una de las mayores rondas de inversión del año en España, aunque ha habido rondas aún más llamativas, como la de TravelPerk (200 millones de dólares).

Expansión a EEUU a la vista. Esta ronda de financiación servirá para impulsar la presencia global de Playtomic en países de Europa, por ejemplo, pero el foco es claro: conquistar Estados Unidos. Como señalaba Ruiz a Cinco Días, aproximadamente una tercera parte del dinero levantado estará dedicado a esa expansión en EEUU. Habrá también expansión en países europeos como Reino Unido o Alemania.

Miami marca la pauta. Esa conquista norteamericana se ha iniciado en Miami, donde estos días se celebra uno de los grandes torneos del año. La ciudad estadounidense está siendo escaparate del pádel en ese país, y de hecho el actual número uno del mundo, Claudio Coello —pareja de Agustín Tapia, también número uno— se ha mudado allí.

Posibles adquisiciones. Los responsables de Playtomic también apuntan a futuras adquisiciones que permitirán reforzar aún más su relevancia en este sector. En 2022 ya se hicieron con una competidora finlandesa, y el propio Ruiz apuntaba a potenciales operaciones de este tipo.

Buenos números. La compañía logró unos ingresos de 240 millones de euros en 2024, y se espera crecer hasta los 350 millones de facturación bruta en 2025. Los resultados netos de facturación neta en 2024 fueron de 23 millones de euros, mientras que la previsión es que se llegue a 31 millones en 2025. La empresa cuenta con más de 200 empleados y el plan es contratar a otras 15 personas más a lo largo de 2025.

Esto marcha. Esta ronda de inversión confirma el excelente estado de salud y la proyección del pádel, y aquí Playtomic ha sabido hacer muy bien las cosas y aprovechar esa popularidad para crecer (y ayudar a crecer) a este deporte. España ya es territorio conquistado: ahora queda por ver si esta nueva ronda efectivamente permite que se convierta también en referente en países como EEUU, donde para 2026 se espera que ya haya 3.000 pistas de pádel.

Imagen | Playtomic

En Xataka | Nadar está bien. Yo lo hago con unos cascos de conducción ósea y la experiencia es sencillamente fantástica