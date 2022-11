Lo que nos cuenta el troleo a Eli Lilly sobre uno de los grandes retos de Musk: las suplantaciones en Twitter

Treinta y ocho letras que le han aguado el día a uno de los gigantes del poderoso sector farmacéutico. De todos los casos de suplantación de identidad que han sacudido la red social capitaneada por Elon Musk e incluso le han obligado a poner en pausa las suscripciones a Twitter Blue, el de la compañía Eli Lilly quizás sea el más paradigmático. Por su alcance, repercusión y sobre todo capacidad para demostrar hasta qué punto puede influir el famoso check azul.

La historia es bastante simple.

El viernes una cuenta que lucía el nombre de Eli Lilly and Company y el logo corporativo de la farmacéutica tuiteó un mensaje corto y claro, conciso, que probablemente dejó descolocado a más de uno: “Nos complace anunciar que la insulina ya es gratuita”. El anuncio llamó la atención por dos razones. Primero, porque partía de una cuenta con el símbolo que hasta hace poco avalaba que una cuenta era veraz. Segundo, porque la insulina es uno de los fármacos principales de Lilly.

¿Cuál era el problema? Que a pesar del check de verificación, el perfil de Twitter que lanzó el anuncio no representaba a la compañía. Lo sabemos porque se encargó de aclararlo la cuenta que realmente gestiona la multinacional, provista también del check azul y de la insignia oficial. “Pedimos disculpas a quienes recibieron un mensaje engañoso de una cuenta falsa de Lilly”, escribía la empresa, que acompañaba el mensaje con una referencia a su perfil autorizado.

El engaño se habría quedado en eso, una simple anécdota, una de tantas que han seguido a la implantación del servicio de pago lanzado por Musk, si no fuera por su repercusión. Que acabara ganando notoriedad y obligando a la compañía a lanzar un desmentido público responde a la posible repercusión económica del troleo. Después de que se lanzara el tuit de la discordia, Lilly sufrió una profunda caída en el parqué. La compañía —precisa El País— experimentó un "pinchazo" el viernes de más de un 4% en Bolsa, con una pérdida de valor de miles de millones de euros.

¿Hasta qué punto está relacionada ese “pinchazo” con el troleo en Twitter? ¿Hay una relación de causa efecto, llegó a influir en la cotización o ambas cuestiones no guardan la menor relación? Hay quien apunta un vínculo directo y señala la coincidencia de ambos fenómenos: el tuit y la pérdida en bolsa. Lo cierto es que la caída coincidió con una mala jornada para el sector sanitario y hubo otras firmas del ramo, como UnitedHealth o Johnson & Jonhson que sufrieron también retrocesos.

Lockheed Martin stock is down more than 5% a day after a Twitter Blue-verified account impersonated the defense company and said it was halting sales to certain countries, including the U.S.



Similar declines at Eli Lilly after an impersonator Twitter account. $LMT $LLY pic.twitter.com/TTQrmGUyCV