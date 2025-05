El Gobierno chino elogia el chip de 3 nm de Xiaomi como un hito en el camino hacia la autosuficiencia. El problema es que no lo fabrica China

El SoC XRing O1 es objetivamente un hito en la historia de Xiaomi. Y lo es porque abre de par en par para esta compañía china unas puertas que hasta ahora habían permanecido cerradas. Este chip ha sido diseñado por la propia Xiaomi, y el primer dispositivo en el que nos toparemos con él será el smartphone 15S Pro que presumiblemente será presentado por esta empresa en el evento que celebrará mañana.

Durante los últimos días este SoC está llamando mucho la atención porque las primeras pruebas de rendimiento que han visto la luz reflejan que su potencia será solo ligeramente inferior a la del Snapdragon 8 Elite de Qualcomm. Suena muy bien, pero este chip ante todo tiene una característica que no podemos pasar por alto: está fabricado empleando la tecnología de integración de 3 nm.

China lo considera una victoria, pero objetivamente es una victoria a medias

South China Morning Post (SCMP), que es un medio de comunicación chino que pertenece al emporio Alibaba, ha confirmado que la Televisión Central de China (CCTV) y el periódico 'Diario del Pueblo', ambos estrechamente vinculados al Partido Comunista Chino (PCCh), han elogiado el esfuerzo que ha realizado Xiaomi durante el desarrollo del SoC XRing O1. De hecho, esta compañía ha invertido aproximadamente 1.900 millones de dólares en la puesta a punto de este chip.

Según SCMP este semiconductor marca un hito en la campaña de China hacia la autosuficiencia tecnológica en medio de los controles de exportación de semiconductores avanzados más estrictos de EEUU. Pero esta afirmación requiere muchos matices. De hecho, es razonable considerarla una verdad a medias. Como he mencionado unas líneas más arriba la competitividad del SoC XRing O1 no reside solo en el diseño de su microarquitectura; también juega claramente a su favor el hecho de que está fabricado en el nodo de 3 nm de TSMC.

Este fabricante de circuitos integrados taiwanés, el mayor del planeta, puede producir chips para Xiaomi debido a que esta última compañía no está incluida en la "lista negra" de EEUU. No obstante, es evidente que la tecnología de integración utilizada para fabricar este SoC no pertenece a Xiaomi. Pertenece a TSMC. Y si el Departamento de Comercio de EEUU decide mañana introducir a Xiaomi en su lista de entidades vetadas dejará de tener acceso a los nodos litográficos de vanguardia de TSMC.

Si este semiconductor hubiese sido fabricado por SMIC u otro fabricante chino de circuitos integrados utilizando una litografía de 3 nm el éxito de Xiaomi, y, como consecuencia, de China, sería irrefutable. Pero por el momento no hay ningún fabricante de chips en el país liderado por Xi Jinping que disponga de la tecnología necesaria para producir este tipo de semiconductores de vanguardia. China adquirirá esta capacidad a medio plazo, de eso no cabe ninguna duda, pero la afirmación que sostiene que el SoC XRing O1 "marca un hito en la campaña de China hacia la autosuficiencia tecnológica" no es más que un mensaje de marketing auspiciado por las autoridades chinas en plena confrontación con su homólogo estadounidense.

