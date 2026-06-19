Paula Vanasco, terapeuta felina: ”El gato necesita explorar el territorio a su ritmo, no que lo lleves donde quieras con una correa”

Si tienes Instagram o TikTok y te gustan los gatos, me apuesto un brazo a que te han salido vídeos de gatos que salen de casa atados con correa y arnés. Algunos incluso se van de viaje por el mundo, exploran bosques, saltan, corren y hasta nadan, como si fueran perros. ¿Cómo es posible? ¿Es recomendable pasear al gato? Para resolver estas y otras dudas hemos hablado con Paula Vanasco, terapeuta felina y presidenta de la asociación ResCats Borges Blanques.

El fenómeno de los gatos aventureros

Se empezó a popularizar en la década de los 2010 en Instagram. Uno de los primeros fue Vladimir, que viajaba con sus dueños en una autocaravana por todo Estados Unidos. También Skatty, un Maine Coon que viajaba en un velero con su dueño, que estaba completamente sordo y se apoyaba en el felino para saber cuándo se acercaban barcos o le enviaban mensajes.

Una búsqueda en TikTok nos devuelve cientos de resultados.

“Gato arnés”, "Adventure Cat", "Cat leash training"... Hoy, cualquiera de estas búsquedas en TikTok o Instagram nos devuelve cientos de resultados. Pasear al gato está de moda, pero no es fácil. Si no, muchos de los reels que nos aparecen no serían tutoriales y consejos para acostumbrar al gato. Y es que si hay algo que cualquiera que lo haya intentado sabe es que, a diferencia de los perros, a los gatos no les gusta nada que los aten.

Entendiendo la naturaleza de los gatos

Paula es parte del equipo de Terapia felina y en su día a día trata casos de gatos con problemas de comportamiento, algunos de ellos causados precisamente por estos paseos. Su posicionamiento es claro: no es una buena idea ponerle una correa a un gato. “Los gatos son animales hipersensibles. Para ellos un arnés es estresante, por eso cuando se lo pones la primera vez, muchos se tiran al suelo”. Además, añade que “para que sea seguro tiene que ir muy apretado, lo que aún lo hace más molesto para el animal”.

Hay que entender que la naturaleza de los gatos difiere mucho de la del perro. Son animales territoriales y se sienten seguros dentro de su territorio, da igual si ese territorio es el campo o un piso en la ciudad. Cuando salen de su zona de confort, lo hacen siempre muy poco a poco: ”El gato necesita explorar el territorio a su ritmo, no que lo lleves donde quieras con una correa”. En cambio, pasear a un perro es más natural porque su naturaleza es moverse en manada. Son animales sociales y la seguridad se la proporciona su manada, por eso cuando los paseamos se sienten seguros.

Imagen: Amparo Babiloni, Xataka

Seguramente hayas visto a gatos frotándose contra las esquinas de los muebles u otros objetos. Es la forma que tienen de crear un espacio seguro. Cuando exploran, los gatos van frotándose en distintos puntos donde dejan feromonas que sirven como referencias olfativas. “Así es como exploran el territorio sintiéndose seguros. Si hay cualquier susto retroceden, luego vuelven a salir.. y así hasta que lo tienen controlado”.

“Cuando sacamos al gato de su territorio, adopta un comportamiento de presa. Si hay un ruido fuerte va a intentar correr y si está atado no puede hacerlo”

Tampoco hay que olvidar que, aunque los gatos sean depredadores de pequeños animales, también son presa de otros más grandes. “Cuando sacamos al gato de su territorio, adopta un comportamiento de presa. Si hay un ruido fuerte va a intentar correr y si está atado no puede hacerlo” dice Paula.

No es que los gatos que vemos en los vídeos de Instagram estén todos estresados, algunos disfrutan de esas salidas, pero según Paula “son la excepción. Son gatos que han aprendido que su entorno es ese y además tienen un carácter muy equilibrado”. Acostumbrarlos desde pequeños es clave porque “los gatos no desarrollan el miedo hasta que no tienen 5 o 6 meses”, pero insiste en que eso no es garantía de que vaya a disfrutarlo y nunca se debe forzar.

Lo que no vemos en Instagram

Si está fuera de su territorio y se asusta, el instinto del gato es correr y ponerse a salvo, pero ¿qué pasa si lo tenemos atado? Pueden pasar dos cosas: “que se escape del arnés o que te ataque”. En este vídeo se puede ver perfectamente cómo el gato trata de huir y al no conseguirlo acaba mordiendo a su dueño. Es lo que se conoce como agresividad redirigida, un episodio en el que el gato tiene una respuesta muy violenta, en este caso por una causa clara: intentar huir y no poder.

Si el gato intenta huir estando atado pueden pasar dos cosas: "que se escape del arnés o que te ataque"

El otro escenario es que consiga zafarse del arnés y huya (el más habitual, porque ya sabemos que los gatos son líquidos). Al estar en un entorno que no conoce, “no tiene referencias visuales ni olfativas y no son pocos los casos de gatos que acaban perdiéndose”. Si además es en la ciudad, el riesgo de que lo atropelle un coche o le ataque un perro es muy alto.

Hay personas que optan por llevar al gato dentro de un transportín tipo mochila y pasearlo de esta forma. Aquí es mucho más difícil que el gato huya, pero Paula tampoco la recomienda: “tuve un caso de un gato que lo sacaban dentro de una mochila. El gato no mostraba el estrés en el momento, pero al llegar a casa se volvía agresivo. Les frustra mucho estar encerrados”.

Otro de los problemas es que muchas personas que sacan a sus gatos al exterior no saben entender el lenguaje de los gatos. “Que un gato esté quieto no significa que esté tranquilo”. Dicho de otro modo, no hace falta que se vuelva loco como el del vídeo para que le esté suponiendo un estrés. Los gatos comunican a través de las pupilas, posición de las orejas, tensión de la cola… “Hay que hacer un esfuerzo para entenderlos” asegura Paula.

Acceso al exterior sí, pero controlado y sin correa

Entonces, ¿un gato no se beneficia de salir al exterior? “Salir al exterior es vida para los gatos y para todos. Vivimos mejor en un chalet con piscina que en un piso de 30 metros, ¿verdad?” dice Paula entre risas. Los gatos se benefician mucho de explorar el exterior. Reciben muchos más estímulos y refuerzan comportamientos naturales como la caza, el marcaje o la exploración. También tienen menos problemas de obesidad y contribuye a su bienestar emocional.

Un 'catio' acoplado a una ventana de la casa. Imagen: Amparo Babiloni, Xataka

Eso sí, cualquier salida al exterior conlleva riesgos, pero no es lo mismo un entorno rural que una ciudad. Los expertos recomiendan poner protecciones siempre. En el caso de un piso, redes en ventanas y balcones, y si vivimos en una casa también existe la opción de poner vallas antiescape o construir un catio (cat+patio). Los hay desde muy sencillos a otros que parecen auténticos parques de atracciones.

Los gatos de interior pueden ser felices, pero te lo tienes que currar

Muchas personas que quieren sacar a sus gatos a pasear lo hacen porque creen que en un piso no es feliz. ¿Es así? “No, un gato puede ser muy feliz en un piso, pero te lo tienes que currar”, afirma Paula. El bienestar emocional del gato depende de más cosas que salir al exterior, también depende de si vive solo y si tiene un compañero felino con el que jugar, cómo es su relación, etc.

Que un piso no es el entorno natural de un gato lo sabemos todos, por eso hay que proporcionarles lo que necesita su especie. Por eso es importantísimo el enriquecimiento ambiental.

Enriquecer su ambiente es crucial para su bienestar. Imagen: Amparo Babiloni, Xataka

Una de las mejores formas de enriquecer su ambiente es ofrecerles superficies por donde subirse, por ejemplo un rascador alto o colocar los muebles de forma que puedan subirse en distintas alturas. Gatificar la casa está muy de moda y también es una excelente opción. No hace falta gastar mucho; colocando unas baldas en la pared puedes crear un circuito para que tu gato pueda correr y saltar. Esto tiene un doble beneficio: les encanta trepar y también ampliamos mucho su territorio.

Otro aspecto muy importante es el juego, pero no un juego en el que simplemente les hagamos correr. Paula recomienda los juegos olfativos como jardines olfativos o juguetes interactivos donde podemos esconder premios y que ellos tengan que buscarlos: “Ahí es donde más desconectan. Se cansan más que si se pasan una hora corriendo”.

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Imagen de portada | Pexels