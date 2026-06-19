Palomitas preparadas: llega un nuevo true crime de Carles Porta junto a una peli ganadora de seis Oscar a Movistar Plus

Faltan apenas un par de días para que empiece el verano, época de playa y piscina. Pero, ¿y qué hacemos todas esas horas que no podemos salir de casa? Ahí, tener pelis, series o documentales para ver nos puede salvar de una tarde aburrida. Si te gusta el true crime, tienes una cita en Movistar Plus con lo nuevo de Carles Porta: lo puedes ver por 4,99 euros al mes. Y llega casi a la vez que una peli que arrasó en los últimos premios Oscar.

Suscripción mensual a Movistar Plus Hoy en Movistar Plus — 4,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Se puede compartir, no tiene permanencia y puedes ver lo que quieras sin conexión

Este nuevo Plan Libre de Movistar Plus llegó hace unas semanas y es una opción muy interesante para todos aquellos usuarios a los que no les gusta nada el deporte. Esa es la única diferencia con respecto al otro plan disponible de esta plataforma, que tiene un precio de 9,99 euros al mes. Por lo demás, es idéntico: no tiene permanencia y se puede contratar seamos del operador que seamos. Además, también se puede compartir la cuenta con un amigo o familiar.

Pasemos ahora a hablar de los estrenos. El true crime en cuestión de Carles Porta se llama 'El plan de las gemelas' y, por lo que indica su sinopsis, parece que va a ser igual de bueno (o más) que el último que llegó a la plataforma, llamado 'Peregrina'. Este está disponible desde ayer y se une a un buen surtido de otros documentales de este mismo autor que están disponibles en Movistar Plus.

En cuanto a la cinta ganadora de varios premios Oscar, nos estamos refiriendo a 'Una batalla tras otra', dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leornado DiCaprio. Esta se une a otras que han llegado hace muy poquito al catálogo de esta plataforma, como es el caso de 'F1: La película' o 'Gladiator 2', entre otras. También llegarán otras interesantes en los próximos días, como 'Sisu: Camino a la venganza' o 'Blue Moon'.

Es un buen momento para probar este Plan Libre de Movistar. Si eres de los que tiene pensado viajar en avión o tren en los próximos meses, esta plataforma te puede ayudar a hacer el trayecto más ameno, puesto que permite descargar cualquier cosa y verla sin conexión.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Espinof, Movistar Plus

En Xataka | Menos de cinco euros al mes y sin permanencia: así es el nuevo plan de Movistar Plus que puedes compartir hasta con un amigo

En Xataka | Movistar Plus activa su Plan Gratuito con programas completos y mucho contenido, seas del operador que seas