Oppo se preguntó cuánta tecnología quería meter en el Oppo Reno16 Pro. La respuesta es "Super"

Estamos en un punto en el que no hace falta esperar para ver nuevos móviles: constantemente hay lanzamientos. Y Oppo suele reservar sus nuevos Reno para el verano, cuando es la mejor época para aprovechar baterías enormes y las cámaras. La compañía china ya ha dado casi todos los detalles del Oppo Reno16 Pro, su nuevo buque insignia para luchar contra rivales como el Xiaomi 17T Pro y te los contamos a continuación.

Y si decimos "casi todos los detalles" es porque, precisamente, se han guardado algunos de los más importantes: fecha y precio.

Ficha técnica del Oppo Reno 16 Pro

oppo reno16 pro DIMENSIONES Y PESO 151,2 X 72,4 X 8,36 mm 188g pantalla AMOLED 6,32 pulgadas 2.640 x 1.216 píxeles, 460ppp Tasa de refresco 144Hz procesador Mediatek Dimensity 8550 Super memoria ram 12 GB LPDDR5X almacenamiento 256/512GB UFS 3.1 software ColorOS 16 Android 16 cámaras traseras Principal: 200MP, sensor Samsung S5KHP5 (1/1,56 pulgadas), apertura f/1.8, OIS, equivalente a 24mm Ultra angular: 50MP, sensor GC50F6 (1/2,88 pulgadas), apertura f/2.0, AF, equivalente a 16mm Telefoto: 50MP, sensor Samsung JN5 (1/2,75 pulgadas), apertura f/2.8, OIS, equivalente a 80mm cámara delantera 50MP, sensor Samsung JN5 (1/2,75 pulgadas), apertura f/2.0, AF batería 6.000 mAh silicio-carbono Carga rápida SuperVooc 80W conectividad 5G WiFi Bluetooth 5.4 Dual SIM, eSIM USB-C otros Altavoces duales Lector de huellas en pantalla Resistencia al agua y el polvo IP69 OPPO Bubble, pantalla extra redonda para fotos

Diseño y pantalla

Oppo no busca reinventar la rueda con el Reno16 Pro. El diseño es muy similar a los dos que lanzaron el año pasado: los Reno14 y Reno15 Pro. Líneas rectas para los laterales, pantalla plana cuando Oppo había seguido apostando por las curvas hasta hace no tanto y un módulo de cámaras muy inspirado por el de los iPhone Pro.

El frontal es el habitual que estamos viendo con una pantalla que aprovecha bien el espacio y que se queda en unas comedidas (para lo que estamos viendo en otros segmentos) 6,32 pulgadas.

La propia compañía expone que está muy optimizada para que sea una experiencia cómoda para una sola mano y, como digo, se agradece en tiempos en los que las 6,7 pulgadas parecen ley.

La resolución es de 2.640 x 1.216 píxeles, otorgando una densidad de 460 ppp y el refresco es de hasta 144 Hz. El brillo pico es de 3.600 nits con un modo de altos brillos de 1.800 nits.

Esa pantalla es un accesorio imantado que puede ser muy útil para Vlogs, por ejemplo. Se llama 'Oppo Bubble'

Para terminar con el diseño, cuenta con certificación IP69K y en la trasera tenemos unos imanes del estilo de MagSafe con los que podremos colocar accesorios.

Interior 'Super'

SI pasamos al interior, el corazón es el MediaTek Dimensity 8550 Super acompañado por 12 GB de memoria RAM LPDDR5X. Este SoC ha sido codesarrollado entre MediaTek y la propia Oppo en un trato similar al que Qualcomm y Samsung tienen para desarrollar los Snapdragon de los Galaxy S Ultra.

A falta de ver el rendimiento, lo que comenta la compañía es que han logrado mejorar la eficiencia energética haciendo que consuma un 20% menos. Sobre esoto, la batería cuenta con 6.000 mAh y tiene carga rápida SuperVOOC de 80 W.

Oppo ha sido, tradicionalmente, una de las compañías que más se ha esforzado en garantizar la durabilidad de sus baterías y sistemas de carga rápida y apuntan que está diseñada para ofrecer seis años sin degradación.

En cuando al software, llega con Android 16 y ColorOS 16 y está repleto de funciones de IA que detallaremos en el análisis.

Cámaras del Oppo Reno 16Pro como punto fuerte

Siguiendo una estrategia bautizada como 'Trendig Pro Camera', el Oppo Reno16 Pro tiene un sistema de tres cámaras compuesto por un principal Samsung de 200 megapíxeles con un tamaño de 1/1,56 pulgadas y apertura f/1.8, una cámara teleobjetivo equivalente a un 80 mm (equivalente a un 3,5x) con sensor también fabricado por Samsung y con 50 megapíxeles, oIS.y apertura f/2.8 y un gran angular de 50 megapíxeles con un sensor de 1/2,88 pulgadas.

En el frontal tenemos un sensor JN5 de Samsung de, también, 50 megapíxeles con un tamaño de 1/2,75 pulgadas y apertura f/2.0. La combinación de cámaras es interesante porque un teleobjetivo 3,5x de 50 megapíxeles puede llevarse hasta un 7x híbrido que puede dar mucho juego, y ese sensor principal cuenta con un buen tamaño tanto para capturar luz como para desenfocar el fondo de forma natural.

Ahora bien, como decía, Oppo no ha dado precio oficial ni fecha de lanzamiento confirmada, aunque habiendo liberado ya las características del modelo europeo (el chino difiere al tener algo más de batería), no deberían tardar mucho.

De la manera que sea, ofreceremos todos los detalles del Oppo Reno 16Pro global en nuestro análisis.

Fotos | Xataka

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