España se queda finalmente sin la fábrica de chips de Broadcom: la compañía de EEUU ha roto con el Gobierno

A principios de julio de 2023 Charlie Kawwas, el presidente de la filial de Broadcom especializada en la fabricación de semiconductores, anunció que su compañía había llegado a un acuerdo con el Gobierno de España para construir una fábrica de circuitos integrados avanzados en suelo español. Su presupuesto rozaba los 1.000 millones de dólares (unos 850 millones de euros), y aunque nunca llegó a concretarse cuál sería su ubicación durante varios meses una filtración anticipó que esta planta se alojaría en Zaragoza.

Según Kawwas estas instalaciones iban a estar especializadas en la fabricación de sustratos y ayudarían a esta compañía estadounidense a reforzar su posición en el mercado de la producción de semiconductores. Para España la construcción de esta fábrica era una gran noticia debido a que colocaría al país en el mapa europeo de la producción de sustratos avanzados. Y, además, presumiblemente generaría empleos de alta cualificación y desarrollaría el ecosistema tecnológico de la zona en la que finalmente se instalase. Desafortunadamente este proyecto no llegará a buen puerto.

Broadcom se ha echado atrás

Según la agencia Europa Press, Broadcom finalmente no construirá su fábrica en España. La negociación que mantenían esta compañía y el Gobierno español se ha roto, al parecer definitivamente. Por el momento no ha trascendido el motivo por el que este proyecto no prosperará, pero según Europa Press el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha podido ejercer como una sentencia de muerte en un contexto en el que la relación comercial entre EEUU y Europa pasa por un momento muy complicado.

"Eso se vino abajo por Trump. Era una operación muy interesante y al final no cuajó"

De hecho, la llegada de Trump puso fin a otro proyecto en el que el Gobierno español pretendía invertir 400 millones de euros para constituir una empresa conjunta con una compañía estadounidense. Su propósito también era construir una planta de fabricación de chips. "Eso se vino abajo por Trump. Era una operación muy interesante y al final no cuajó. Ahora mismo hay una sensación de que las empresas estadounidenses están muy restringidas a la hora de invertir en Europa", ha declarado una de las fuentes de Europa Press.

Tiene sentido. La Administración liderada por Trump persigue reforzar su industria local de los semiconductores, por lo que es perfectamente creíble que esté zancadilleando los planes de las empresas estadounidenses que planean invertir fuera de EEUU. Por otro lado, la construcción de una planta de fabricación de semiconductores de vanguardia suele costar entre 20.000 y 30.000 millones de euros, por lo que es evidente que la fábrica que Broadcom iba a poner a punto en España no iba a ser del todo puntera. Aun así, es una lástima que este proyecto se haya frustrado.

