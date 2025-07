Hace exactamente 100 años empezamos a entender cómo funciona el mundo. La física cuántica ha cambiado radicalmente nuestras vidas

Bueno, no hace exactamente 100 años. Hace 100 años y un día. El 9 de julio de 1925 el físico alemán Werner Heisenberg envió una carta a su amigo Wolfgang Pauli, que en aquel momento ya era un reputadísimo físico teórico de origen austríaco. Heisenberg llevaba varios meses enfrascado en el desarrollo de una idea que perseguía romper definitivamente con la concepción clásica del átomo como un diminuto sistema planetario en el que los electrones orbitan en torno a un núcleo constituido por protones y neutrones.

Aquella carta contenía varias reflexiones que Pauli supo apreciar. De hecho, poco después de recibirla Max Born, Pascual Jordan y el propio Wolfgang Pauli tomaron como punto de partida el trabajo de Werner Heisenberg para elaborar por primera vez en la historia una formulación madura de la teoría cuántica. El contenido de aquella carta soporta nada más y nada menos el marco más ambicioso y preciso de la historia de la ciencia: el Modelo Estándar de la física de partículas. Sin él muchas de las tecnologías que disfrutamos hoy no serían posibles.

La mecánica cuántica está muy presente en nuestro día a día

"Estimado Pauli, si cree que leí su carta riéndome burlonamente, está profundamente equivocado. En realidad, sucede todo lo contrario; desde Helgoland [es una pequeña isla alemana ubicada en el Mar del Norte] mis puntos de vista sobre la mecánica se han vuelto más radicales cada día que pasa, y estoy firmemente convencido de que la teoría de Bohr del átomo de hidrógeno en su forma actual no es mejor que la teoría de Landé del efecto Zeeman".

El artículo 'Umdeutung' ('Reinterpretación') de Heisenberg es considerado el certificado de nacimiento de la teoría cuántica moderna

Las primeras líneas de la carta de Heisenberg reflejan con claridad la confianza y el respeto que profesaba hacia Pauli. Y también lo mucho que le inquietaban las revolucionarias ideas que tenía en mente. De hecho, unas líneas más adelante confiesa tener muchas dudas acerca de la manera en que podía llevar a cabo la formulación rigurosa de aquellos pensamientos: "En cuanto a mi propia opinión sobre este garabato, con el que no estoy en absoluto satisfecho: estoy firmemente convencido del valor de la parte negativa y crítica, pero considero que la parte positiva es más bien pobre. Aun así, quizá aquellos más capaces que yo puedan sacar algo sensato de ello".

El garabato del que habla Heisenberg en realidad era el borrador de su famoso artículo 'Umdeutung' ('Reinterpretación'), que poco después fue publicado. Muchos físicos consideran aquel texto el certificado de nacimiento de la teoría cuántica moderna. Ni más ni menos. Sea como sea de una cosa no cabe duda: durante los siguientes 100 años las ideas de Heisenberg y otros físicos que también realizaron contribuciones decisivas a la teoría cuántica, como Wolfgang Pauli, Erwin Schrödinger, Max Born, Paul A.M. Dirac, Niels Bohr o Albert Einstein, desencadenaron el nacimiento de muchas de las tecnologías que utilizamos actualmente.

Los circuitos integrados que contienen todos nuestros dispositivos electrónicos, los paneles solares, las máquinas de resonancia magnética, los láseres o los relojes atómicos que permiten al ser humano medir el tiempo con una precisión sin precedentes no serían posibles sin los conocimientos que nos ha entregado la teoría cuántica moderna. Y, por supuesto, sin este modelo tampoco tendríamos ordenadores cuánticos. Objetivamente, y no es en absoluto una exageración, la física cuántica está presente en buena parte de la tecnología moderna. Y con toda probabilidad seguirá estándolo en muchas de las innovaciones que llegarán en el futuro. De eso no cabe la más mínima duda. Al fin y al cabo es la mejor herramienta que tenemos para entender cómo funciona el mundo.

