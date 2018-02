Esta es la fotografía de un átomo, y sacarla no ha sido nada fácil

¿Cómo es un átomo? Las representaciones gráficas habituales dan una idea aproximada de su aspecto, pero es difícil imaginarlos en la práctica sin una foto en la que se muestre su aspecto real.

Eso es precisamente lo que ha conseguido David Nadlinger, un fotógrafo que logró capturar una impresionante imagen tras "atrapar" un átomo de estroncio (Sr) entre los campos eléctricos generados por dos electrodos metálicos separados dos milímetros.

Sonríe, átomo

La fotografía, titulada "Single Atom in an Ion Trap", ha ganado el primer premio del prestigioso concurso de fotografía científica organizado por el Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) del Reino Unido.

Ahí lo tenéis. Ese pequeño punto de color violeta en el centro de la imagen es el solitario átomo de estroncio que nos ha maravillado a todos.

La imagen se convirtió en la elegida entre más de 100 candidatas para el concurso fotográfico del EPSRC, y el autor en la información de la fotografía explicaba el procedimiento con el que logró sacar esa imagen:

En el centro de la imagen, un pequeño punto brillante es visible - un átomo de estroncio con carga positiva única. Se mantiene casi inmóvil por los campos eléctricos que emanan de los electrodos metálicos que lo rodean. [...] Cuando es iluminado por un láser del color azul-violeta adecuado, el átomo absorbe y reemite las partículas de luz lo suficientemente rápido para que una cámara normal pueda capturarlo en una fotografía de larga exposición.

Nadlinger explicaba cómo la imagen fue capturada a través de la ventana de una cámara de vacío de la Universidad de Oxford. Para lograrla destacó cómo los iones atómicos enfriados por el láser proporcionan "una plataforma prístina para explorar y aprovechar las propiedades únicas de la física cuántica".

La foto, tomada el 7 de agosto de 2017, fue tomada con una Canon 5D Mark II DSLR, un objetivo Canon EF de 50 mm f/1.8, y la ayuda de un par de flashes con diversos geles de colores para esa imagen final. En el anuncio oficial del EPSRC podéis obtener más información y comprobar cuáles fueron el resto de los fotógrafos premiados, muchas de las cuales son igualmente sorprendentes.

Vía | PetaPixel

Más información | EPSRC

En Xataka | Once primeras fotografías de elementos difícilmente fotografiables: desde un átomo hasta un agujero negro