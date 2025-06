Sin las tierras raras de China se acabarán los láseres en Europa. Alemania ha encontrado la forma de prescindir de ellas

Las aplicaciones de las tierras raras son potencialmente ilimitadas. A este peculiar grupo de elementos químicos pertenecen algunos metales tan esquivos y con nombres tan sugerentes como el neodimio, el prometio, el gadolinio, el itrio o el escandio, entre otros. Algunos de ellos son relativamente escasos, y, además, no suelen encontrarse de forma pura en la naturaleza, pero lo que los hace tan especiales son sus propiedades fisicoquímicas.

Sus características quedan fuera del alcance de los demás elementos de la tabla periódica, lo que ha provocado que durante las últimas décadas se consoliden como un recurso muy valioso en numerosas industrias, especialmente en las de la electrónica y las energías renovables. Intervienen, por ejemplo, en la fabricación de los motores de los coches híbridos y eléctricos, las baterías, los semiconductores, los catalizadores, la fibra óptica, los paneles LCD, e, incluso, en los aerogeneradores.

Europa quiere dejar de estar en las manos de China de una vez por todas

China domina la industria de las tierras raras con una contundencia indiscutible. Según el Servicio Geológico de EEUU durante muchos años ha producido más del 90% de este recurso tan valioso. En 2022 su cuota de mercado se redujo al 70%, pero no lo hizo a causa de un descenso de la producción; esta caída tuvo su origen en el incremento de la cuota de producción de tierras raras que experimentaron Australia, Vietnam y Myanmar, entre otros países.

Además, el país liderado por Xi Jinping también domina la industria del procesado al que es necesario someter las tierras raras para que puedan ser utilizadas. Tanto es así que según Xincaifu su cuota si nos ceñimos expresamente a la industria global de procesado asciende al 90%. Y con una producción del 70% del mercado global y un control del 90% de la industria de procesado de tierras raras China tiene este mercado absolutamente controlado.

El Gobierno chino está usando su control de las tierras raras para defender sus intereses estratégicos en plena confrontación con EEUU

El Gobierno de este país asiático está utilizando su control de estos elementos químicos para defender sus intereses estratégicos en plena confrontación con EEUU, Europa y sus aliados. En este contexto el Viejo Continente necesita apostar por su independencia y la consolidación de su propia cadena de suministro. Y está en ello. De hecho, Alemania acaba de hacer una contribución muy importante en un escenario de uso fundamental de las tierras raras: la fabricación de láseres.

Estos dispositivos se utilizan para producir equipos médicos, en investigación científica, en la fabricación de electrónica de consumo, e, incluso, en la puesta a punto de ordenadores cuánticos, entre muchas otras industrias. Las tierras raras se emplean para dopar los cristales que, muy a grandes rasgos, se responsabilizan de amplificar la luz antes de emitirla con una longitud de onda fija. El problema es que si estos elementos químicos no están disponibles la producción de láseres de alta calidad no es viable. Bueno, en realidad no lo era hasta ahora.

Y es que el Instituto Fraunhofer de Optrónica, que está ubicado en Karlsruhe (Alemania), ha encontrado la forma de fabricar los cristales que intervienen en la producción de los láseres sin utilizar tierras raras. De hecho, podemos ver algunos de estos cristales en la fotografía de portada de este artículo. Durante su proceso de fabricación es imprescindible minimizar las impurezas y preservar las propiedades de polarización de los cristales, pero, al parecer, los investigadores del Instituto Fraunhofer han dado en la diana. Su plan ahora pasa por desarrollar procesos de producción que garanticen el abastecimiento de estos cristales que requiere Europa.

