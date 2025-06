"Los chips para IA de Huawei están una generación detrás de los de EEUU": lo dice Ren Zhengfei, fundador de Huawei

Ren Zhengfei, el fundador y director general de Huawei, ha hecho unas declaraciones muy interesantes durante una conversación con un periodista chino del Diario del Pueblo. Según este ejecutivo "las GPU Ascend de Huawei todavía están una generación por detrás de los chips para inteligencia artificial (IA) de EEUU". A priori resulta sorprendente que el máximo responsable de esta compañía haga públicamente un reconocimiento tan tajante como este.

No obstante, esto no es todo. Además, Zhengfei sostiene que "EEUU ha exagerado las capacidades de Huawei. Aún no somos tan fuertes". Sus palabras llegan en un momento muy importante para la compañía que lidera. Y es que hace poco más de un mes dio a conocer dos nuevos chips para IA, las GPU Ascend 910D y 920, con las que aspira a ir arrebatando poco a poco a NVIDIA el liderazgo en rendimiento en aplicaciones de IA que sostiene tanto en China como más allá de las fronteras de este país asiático.

Entender correctamente las declaraciones de Zhengfei exige ponerlas en contexto

Esta reflexión del director general de Huawei no ha llegado en un momento cualquiera. Actualmente los Gobiernos de EEUU y China están negociando en Londres el escenario y las condiciones en las que se van a desarrollar sus relaciones comerciales en el futuro, y Huawei tiene un rol protagonista en este conflicto. Al fin y al cabo es junto a SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corp), el mayor fabricante chino de chips, la punta de lanza de China en la industria de la tecnología en general y en el sector de los semiconductores y la IA en particular.

Con toda probabilidad las palabras de Zhengfei persiguen alejar a Huawei del centro de atención, y, por tanto, aliviar la presión a la que está sometida actualmente esta compañía. No obstante, esto no significa en absoluto que esté mintiendo y haya afirmado algo en lo que no cree realmente. Jensen Huang, el director general de NVIDIA, ha declarado hace unos días que China no está rezagada frente a EEUU en IA. Y la solvencia de DeepSeek, Ernie, Qwen, PanGu, Hunyuan o SenseNova avala su análisis.

En procesos de inferencia los últimos chips de la familia Ascend de Huawei son muy competitivos

Sin embargo, Ren Zhengfei se ha ceñido al hardware que tiene Huawei. No habla de las capacidades o la competitividad de los grandes modelos de lenguaje para IA desarrollados en China. En procesos de inferencia los últimos chips de la familia Ascend son muy competitivos. Un apunte antes de seguir adelante: la inferencia es a grandes rasgos el proceso computacional que llevan a cabo los modelos de lenguaje con el propósito de generar las respuestas que corresponden a las peticiones que reciben.

Sin embargo, actualmente es razonable asumir que las GPU de NVIDIA entregan un rendimiento más alto en los procesos de entrenamiento de los grandes modelos de IA. Con toda probabilidad esta es la idea sobre la que se sostienen las declaraciones de Zhengfei. No obstante, hay algo más que no debemos pasar por alto si queremos entender en toda su extensión las palabras de este ejecutivo. La cultura china está sólidamente afianzada sobre unos valores tradicionales que, a pesar de perdurar durante más de dos milenios, siguen estando muy presentes en la idiosincrasia china actual.

La modestia (qiānxū), la humildad (qiānxùn) o (qiānbēi), la serenidad (chénzhuó) o (dàndìng) y el respeto a los rivales (zūnzhòng duìshou) son unos valores que tradicionalmente han estado íntimamente ligados al carácter chino. Y no cabe duda de que las palabras de Zhengfei desprenden este poso cultural y filosófico. Es difícil identificar el momento histórico exacto en el que estos valores fundamentales se imbricaron en la cultura china, pero, curiosamente, están muy presentes en 'El arte de la guerra', la obra clásica que el estratega chino Sun Tzu escribió alrededor del siglo V a. C.

Imagen | Huawei

Más información | Diario del Pueblo | Financial Times

En Xataka | El dominio de China de las tierras raras no tiene nada que ver con la geografía: nace de 39 programas universitarios