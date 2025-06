El dominio absoluto de China sobre las tierras raras es el resultado de una estrategia que no tiene nadie más. Ni siquiera EEUU

Las tierras raras tienen un rol protagonista en la guerra comercial, tecnológica y geoestratégica que sostienen EEUU y China. Estos elementos químicos son relativamente escasos, y, además, no suelen encontrarse de forma pura en la naturaleza, pero lo que los hace tan especiales son sus propiedades fisicoquímicas. De hecho, gracias a ellas se han consolidado como un recurso muy valioso en numerosas industrias, especialmente en las de la electrónica y las energías renovables.

Durante el último año y medio el Gobierno chino ha utilizado su control de estos elementos químicos para defender sus intereses estratégicos en plena confrontación con EEUU, Europa y sus aliados. Lo interesante es que puede hacerlo debido a que produce aproximadamente el 70% de las tierras raras que se distribuyen en el mercado mundial, y, lo que es si cabe incluso más importante, controla el 90% de la industria del procesado al que es necesario someter las tierras raras para que puedan ser utilizadas.

China refina el 99% de las tierras raras pesadas del planeta

En la coyuntura de tensión actual EEUU, Europa y sus aliados necesitan apostar por su independencia y consolidar su propia cadena de suministro. Están en ello, pero no lo tienen fácil. El Viejo Continente en particular se ha propuesto autoabastecerse de al menos el 10% de las tierras raras que necesita para 2030 gracias a la explotación de los nuevos yacimientos, como el que encontró en enero de 2023 la empresa minera LKAB cerca de la ciudad de Kiruna, en el norte de Suecia.

El punto de partida de China es muy favorable. Como acabamos de ver, con una producción del 70% del mercado global y un control del 90% de la industria de procesado de tierras raras este país asiático tiene este mercado absolutamente controlado. No obstante, aún no hemos reparado en una cifra más que también es muy importante: China refina nada menos que el 99% de las tierras raras pesadas del planeta. Estos elementos químicos son un subgrupo de las tierras raras caracterizado por su mayor densidad y menor radio iónico.

Las tierras raras pesadas son un subgrupo de las tierras raras caracterizado por su mayor densidad y menor radio iónico

Además, las tierras raras pesadas son menos abundantes en la corteza terrestre que las ligeras. A este subgrupo pertenecen minerales tan esquivos y con nombres tan exóticos como el gadolinio, el terbio, el disprosio, el holmio, el erbio o el tulio, entre otros. Como podemos intuir, China no controla el 99% del procesado de esta clase de tierras raras por casualidad. Este liderazgo absoluto es el resultado de una estrategia en la que las instituciones de enseñanza están teniendo un papel indiscutiblemente protagonista.

Y es que, según el diario The New York Times, actualmente China tiene 39 programas universitarios de química especializados en las tierras raras. Presumiblemente en estos programas de formación los estudiantes adquieren los conocimientos necesarios para desarrollar su carrera profesional en la industria química especializada en el procesado de las tierras raras. No cabe duda de que esta es una de las grandes fortalezas del país liderado por Xi Jinping en este ámbito, especialmente si tenemos presente que las universidades de EEUU actualmente no ofrecen ni un solo programa especializado en tierras raras.

El artículo que ha publicado The New York Times no lo recoge, pero con toda probabilidad los países europeos que tienen una mayor dependencia de las tierras raras, como Alemania o Francia, así como Japón o Corea del Sur se encuentran en la misma situación que EEUU. A estos países les va a costar mucho tiempo adquirir la inercia favorable que objetivamente tiene China, por lo que es razonable prever que a corto y medio plazo la industria del procesado de las tierras raras va a seguir estando liderada de forma férrea por el país encabezado por Xi Jinping.

Esta declaración de Jens Eskelund, el presidente de la Cámara de Comercio de la Unión Europea en China, refleja con claridad a qué se enfrentan EEUU y Europa: "Están llegando algunas aprobaciones [fruto de la negociación con China], pero están lejos de ser suficientes para evitar paradas inminentes en la producción. Todavía nos enfrentamos a una gran interrupción en las cadenas de suministro".

Imagen | Volker Braun

Más información | The New York Times

En Xataka | Ya sabemos cuál es la mejor fábrica natural de las preciadísimas tierras raras: una kilonova cósmica