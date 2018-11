30 millones de euros al año vendiendo carcasas de móviles desde Extremadura: Ismael Villalobos, de La Casa de las Carcasas

El Pocito es un pequeño polígono industrial a cinco minutos de Jaraiz de la Vera, un pueblo de 7.000 habitantes del norte de Extremadura. Uno de sus empresarios revienta la media de edad de la patronal de la zona: es Ismael Villalobos, que con 29 años maneja una empresa que en seis años de vida ya va por algo más de 700 empleados, espera cerrar 2018 con 30 millones de euros facturados y ya lleva abiertas 108 tiendas físicas por toda España, todas con la misma morfología diáfana, con las paredes llenas de producto expuesto y música atronando.

Es La Casa de las Carcasas, una red de tiendas -que no franquicias- que silenciosamente ha ido desembarcando en el centro de muchas grandes ciudades y principales centros comerciales. Ismael estudió un módulo de Administración y Finanzas, posteriormente ejerció como concejal de su pueblo a los 21 años, y más tarde empezó a vender accesorios para móviles por Internet. En 2012 profesionalizó el proyecto y un año después abrió su primera tienda física en el centro comercial Xanadú, en Madrid. En plena era Amazon.

"Al principio nos costó, descubrimos la diferencia entre el comprador online y presencial"

Esa primera tienda física, aparte de tener todavía hoy un cariño especial por parte de Ismael ("muchos centros nos rechazaron por un motivo u otro, Xanadú fue el primero en aceptarnos"), supuso una lección para la empresa: "Hubo una confusión entre lo que demandaba el cliente online y lo que demandaba el cliente presencial. En la tienda pusimos lo mismo que nos funcionaba bien online, como cargadores, baterías, carcasas con batería, etc. Accesorios un poquito tecnológicos. La gente ni los miraba en la tienda. Los presenciales buscaban fundas, sin más. Cuando lo entendimos, empezamos a crecer", rememora Ismael.

Dicho y hecho, la empresa se especializó en fundas, cuyos precios parten de 8 euros y en función de materiales y sobre todo de licencias (Disney, equipos de fútbol, Mr. Wonderful...) van saltando a 10, 12, 15 o hasta 20 euros. Un negocio tan antiguo como el Nokia 5110: las carcasas llevan dos décadas con nosotros.

Aunque desde la empresa no se quieren facilitar los datos del margen de beneficio que se obtiene de cada carcasa, en el sector del comercio electrónico y el de la venta de tecnología se hace referencia a menudo al margen muy superior que dejan los accesorios que al de la propia tecnología, como nos recordó hace unas semanas Alfonso Tomás, CEO de PcComponentes.

Las carcasas suelen llegar directamente con el embalaje chino, algo que da una idea del gran margen que generan

En este caso, las carcasas son de origen chino. La mayoría se compran con el diseño ya listo, otras se compran lisas y luego es otra empresa española la que se encarga de estamparle el diseño de las licencias mencionadas. Así suman ya 40.000 carcasas distintas para algo más de 550 modelos de smartphones.

En cualquier caso, es un negocio extremadamente lucrativo y que sobre todo lleva unos años creciendo a velocidad de vértigo. La última cuenta de resultados anuales a la que hemos tenido acceso desde Xataka arroja las cifras que han inaugurado este reportaje, confirmadas por Ismael, así como un beneficio de 2,6 millones de euros en 2017, que previsiblemente será duplicado para cuando finalice 2018.

Preguntamos a Ismael si en algún momento ha pensado en trasladarse a Madrid. "No. Mis asesores me lo han dicho muchas veces, que me vaya a Madrid, que sería más fácil hacer que el negocio creciera desde allí... Pero no, Extremadura es mi tierra y la sede de La Casa de las Carcasas siempre va a estar en Jaraiz de la Vera". Nos dice también que "lo que pasó tras el incendio es lo que me confirma que tenemos que estar aquí".

El incendio

La mañana después del incendio en la nave de 'El Pocito', con restos todavía humeantes y un camión de bomberos a la izquierda.

A lo que se refiere Ismael con "lo que pasó tras el incendio" es a que la nave industrial en El Pocito que utilizaba como almacén y centro de operaciones Carcamóvil S.L; la empresa detrás de la marca La Casa de las Carcasas, ardió en la noche del 1 de mayo de este año. Una carretilla eléctrica apagada y desenchufada de la luz tuvo un fallo eléctrico y prendió durante la madrugada. "Lo teníamos todo ahí, era nuestro corazón", cuenta Ismael.

Para cuando llegaron trabajadores y bomberos ya poco se pudo hacer. Y lo que ocurrió después fue que el alcalde le facilitó todos los trámites para acelerar el proceso de vuelta a la actividad, y que los vecinos se volcaron con él y con la empresa:

"Un empresario nos facilitó una nave que tenía vacía para que pudiéramos trabajar mientras demolíamos lo que quedaba de nuestra nave y la levantábamos de nuevo. Lo hizo gratuitamente. Muchos otros vecinos también nos ayudaron desinteresadamente. Ahí nos dimos cuenta de que estamos en el sitio adecuado, con la gente perfecta. Este apoyo no lo tenemos en otro lado. Esto nos llega a pasar en Madrid y y no tendríamos ese arrope".

La actividad siguió y en la actualidad son unos 705 empleados, para Navidad se llegará a los 800, y en 2019 hay veinte aperturas previstas, todo con recursos propios y sin inversiones externas. Cuenta Ismael que el aumento de personal no solo obedece a las nuevas tiendas abiertas, sino a que se ha contratado plantilla para dejar de tener algunos servicios externalizados.

La competencia de La Casa de las Carcasas está en las tiendas de los operadores, las grandes superficies de electrónica, los bazares y las tiendas especializadas en telefonía móvil como puede ser The Phone House. También hay un rival especializado en carcasas y con tiendas físicas, Kimono, aunque su presencia en el retail es menor. Y en el online, obviamente, el coco: Amazon, de quien también se nutre vendiendo allí sus productos licenciados.

17.000 euros brutos

Establecimiento en Albacete.

El salario promedio anual de La Casa de las Carcasas fue de 13.211 euros brutos en 2015, 16.141 euros brutos en 2016 y 17.366 euros brutos en 2017. El grueso de los empleados son dependientes de tienda, prácticamente todos salvo una cincuentena encargada de preparar aperturas, contabilidad, dirección y otros cometidos.

Los contratos de 40 horas suponían unos 1.000 euros netos al mes, ahora son de menor duración como suele darse en el retail

Clara, una dependienta que pasó un verano trabajando en una de las que hay en Madrid, cuenta que ganaba algo menos de 1.000 euros netos al mes con un contrato de cuarenta horas, aunque con el sistema de venta cruzada con comisiones ese sueldo podía subir unos sesenta o cien euros extras al mes. Dice que "el ambiente era muy bueno, casi todas las compañeras eran chicas, siempre había música alta y horarios rotativos".

Los contratos de cuarenta horas se han ido extinguiendo en los últimos tiempos para las nuevas contrataciones. "Es más efectivo tener contratos de 24, 30, 36 horas, así en momentos pico puedes tener esa mayor disponibilidad, es la misma política que la gran mayoría de empresas de retail", dice Ismael. En este momento, el 65% de la plantilla tiene un contrato fijo, y el otro 35%, temporal. "Si la persona funciona bien, la hacemos indefinida".

Sus cometidos son simples: llevar la tienda, y vender carcasas. Marta, otra exempleada que dejó el puesto por una oferta en el extranjero, recuerda que del casi año que pasó en la empresa, "no tuvo quejas". Confirma las condiciones comentadas por Clara -en su caso, acota las comisiones a entre 70 y 90 euros mensuales- y el sistema de horarios rotativos. "Para el trabajo que es, no está mal, y casi todo éramos chicas jóvenes".

Filtraciones en China, tendencias de Inditex

Algunas grandes marcas internacionales que fabrican accesorios para smartphones cuentan con acuerdos de confidencialidad que les permiten conocer el diseño de los nuevos iPhone, Galaxy Note y compañía antes de su lanzamiento para ir preparando sus carcasas. No es el caso de La Casa de las Carcasas, que no las fabrica sino que las compra directamente a China y su labor no pasa de, en los casos de las licencias, imprimirlas con su propio diseño en España.

Las fábricas chinas de carcasas ofrecen a los revendedores carcasas de móviles que aún no han sido anunciados, pero sí filtrados

Así y todo, esta empresa se beneficia de las habituales filtraciones, que aparte de llegar a los medios también lo hacen a las fábricas chinas: allí preparan moldes basados en ellas y los ofrecen a los revendedores con antelación. A partir de ahí, las carcasas llegan a la nave extremeña en menos de una semana.

Los plazos son vitales: ese "menos de una semana" a veces puede significar la diferencia entre vender una buena cantidad de stock o llegar tarde a una moda. Modas como la de estas semanas, que demanda fundas con texturas de serpiente o de guepardo. Nos lo comenta Ismael y justo es una de las últimas publicaciones de la empresa en Instagram. "Si esperamos a que nos llegue de fuera, nos perdemos la moda. Así que lo fabricamos aquí", en referencia a la impresión sobre carcasas lisas.

De la misma forma, el año pasado la moda fue de carcasas con el logo de la NASA. ¿De dónde sacan la información de estas tendencias? A veces, de la mera observación. Y también a veces, de lo que marca el compás de Amancio Ortega. "Inditex es quien marca las tendencias. Si tenemos información previa de sus catálogos, nos anticipamos. Y si no, viendo lo que lanzan, o páginas web sobre moda". Lo de la moda no es una cuestión trivial: hace unas semanas lanzaron una colección de accesorios de Dulceida.

"Si Huawei lanza un móvil de 1.000 euros, sabemos que no va a ser líder de ventas"

Huawei Mate 20 Pro, el Huawei de los 1.000 euros.

Con tantas carcasas vendidas queda la cuestión de cómo se preparan para ofrecer las de cada teléfono que llega al mercado, cómo prevén qué cantidad va a ser la demandada. Cuenta Ismael que se guían por sus rankings de ventas internos, aunque no es la única fórmula: "Hacemos un pedido base, y según lo que venda, el sistema nos avisa de que se está dando mucha salida a un teléfono concreto. En base a eso vamos moviendo pedidos".

El podio es de Apple, Samsung y Huawei... pero avisan que Xiaomi está subiendo muy rápido

Aquí, un titular: "Luego también lo vinculamos a precio-calidad de producto. Por ejemplo, si Huawei saca un móvil de 1.000 euros, sabemos que no estará entre los más vendidos. En cambio, un Xiaomi de gama media, sabemos que va a venderse muchísimo".

En esos rankings -que recordemos, no indican exactamente las ventas de un móvil, sino las carcasas que compran los usuarios de cada móvil- siempre está en cabeza Apple, luego Samsung, después Huawei, y después Xiaomi. "Sobre todo últimamente, que ha subido mucho", dice el CEO. Y añade: "Somos el dato más fiable prácticamente de qué teléfonos se están vendiendo".

Los datos de este año confirmaban a estos actores, pero no en este orden. Aunque la cuota de mercado no es lo mismo que la base instalada, Apple figura en el tercer puesto tras Samsung y Huawei. Y aunque hace unos meses BQ era la cuarta, los datos recientes son más que positivos para la china, que ya ha distribuido un millón de teléfonos en España en el último año.

De La Casa de las Carcasas a las tiendas Xiaomi

Ismael Villalobos (a la izquierda) en la inauguración de la Mi Store en el centro comercial intu Puerto Venecia (Zaragoza).

Cuando preguntamos a Ismael por el futuro de la empresa, nos revela que su idea es que siga creciendo, pero sin grandes modificaciones en la fórmula actual. "De momento estamos muy entretenidos con la actividad actual, no nos cerramos puertas, pero tampoco tenemos nuevos planes". Donde sí hay algún plan es con las Mi Store de Xiaomi que han abierto en Valencia, A Coruña, Zaragoza, Murcia... La Casa de las Carcasas posee un accionariado del 20% de estas.

Esto no significa que tenga participación directa en Xiaomi, sino en la sociedad que se encarga de abrir algunas de sus tiendas franquiciadas en España. Los próximos pasos son abrir tiendas en Portugal, tanto de La Casa de las Carcasas como de las Mi Store, y una híbrida en Badalona, la cual tendrá productos de ambas compañías.

Al margen de eso, Ismael cree que en algún momento el avance del comercio online, liderado por Amazon, puede acabar repercutiendo a las ventas de sus tiendas. "Si eso ocurre, tendremos que reposicionarnos en el mercado". Y pone el ejemplo de algunas tiendas físicas de Inditex para la venta online, que permiten usar "probadores virtuales" para probarse la ropa que luego llegará a casa del comprador. Inditex trabaja desde Arteixo, veremos si desde El Pocito terminan reformulando sus tiendas.