Un bot que diseña carcasas para móviles con fotos aleatorias y las vende en Amazon, ¿qué puede salir mal? Todo

Tenemos bots atendiéndonos en chats y creando obras de arte, ¿por qué no tenerlos haciendo negocio? Eso ha debido pensar alguien que ha visto la manera de sacarse unos dólares en la creación de un bot que diseña carcasas con fotos muy extrañas y las vende en Amazon.

Dedos de los pies, una preocupada chica sosteniendo una prueba de embarazo positiva o manos con psoriasis entre otras muchas imágenes que a priori probablemente no busquemos en el stock del gigante del comercio online ni en otras páginas, pero que podemos conseguir por un precio entre 15 y 25 dólares. Aunque más allá de lo aparentemente maravilloso de este concepto está la realidad del producto, que no parece casar demasiado con la descripción y el render autogenerado.

El vendedor en concreto se llama My Handy Design, y si entramos en su página vemos parte de ese abanico de diseños surrealistas a partir de fotografías que seleccionadas por unos criterios que desconocemos (y nos cuesta discernir en un principio) que un algoritmo transforma en diseños de producto. Lo compartía en Twitter Andy Baio tras haberlo dado a conocer el artista Russel Jurney.

This Amazon bot is generating thousands of phone cases from random photos, and it's amazing. (via @rjurney) https://t.co/n63W4eo9Q5 pic.twitter.com/VX2Ch7xn9v