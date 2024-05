Venezuela pierde su último glaciar. Los científicos ya tienen una 'Death note' de los próximos países en los que pasará

La noticia en clave medioambiental tiene como protagonista a Venezuela. Si la noticia del glaciar es desastrosa, lo es aún más lo que augura: el país entra a formar parte de una lista exclusiva al ser el primero que ha perdido todos sus glaciares en los tiempos modernos. Peor aún, se prevé que le sigan otras naciones.

Adiós al último glaciar. El país ha perdido su último glaciar tras un proceso de deshielo que, según los propios científicos, se había convertido en poco más que un campo de hielo. El único que quedaba en pie era el glaciar Humboldt, también conocido como La Corona, cerca de la segunda montaña más alta del país, el Pico Humboldt. En su apogeo, La Corona cubría 4,5 kilómetros cuadrados, pero ahora se extiende a menos de 0,02 kilómetros cuadrados. Pensemos que el hielo debe extenderse al menos 0,1 kilómetros cuadrados para ser considerado un glaciar, de ahí que haya perdido su “estatus”, reclasificado a campo de hielo.

Últimos glaciares de Venezuela. Hasta hace relativamente poco tiempo contaba con hasta seis glaciares. En 1910, estas seis moles abarcaban un área total de nada menos que 1.000 kilómetros cuadrados, y hasta la década de 1950, Venezuela albergaba campeonatos de esquí de fondo. Sin embargo, uno a uno se han ido reduciendo a poco menos que fragmentos de hielo que ya no cumplen con los requisitos para ser clasificados como glaciares. Así, en 2011 ya habían desaparecido cinco.

El primer país de muchos. Lo cierto es que otros países ya habían perdido sus glaciares después del final de la pequeña edad de hielo, “pero Venezuela es posiblemente el primero en perderlos en los tiempos modernos”, explica Maximiliano Herrera, climatólogo e historiador del tiempo. El mismo investigador, alerta a tres países que pueden seguir a Venezuela: Indonesia, México y Eslovenia. Parece cuestión de tiempo, y el calor que están experimentando países como México podrían acelerarlo todo.

El fracaso de intentar rescatarlo. Realmente no. Venezuela trató el pasado mes de diciembre de paliar el deshielo del glaciar Humboldt cubriéndolo con una manta geotextil con la esperanza de aislarlo y protegerlo. No solo no funcionó. Al parecer, provocó la ira de investigadores criticando una estrategia que podría conducir a la contaminación del ecosistema a medida que el tejido se descompone en microplásticos con el paso del tiempo.

Los fenómenos y el cambio climático. ¿Qué relación hay con el cambio climático? La respuesta a esta pregunta nunca es tan sencilla, pero los cambios que se están dando en el planeta son la base de toda esta pérdida de glaciares. Sin ir más lejos, fenómenos climáticos como El Niño, que provocan temperaturas más altas, se cree que pueden acelerar la desaparición de los glaciares tropicales.

Imagen | Heribert Dezeo, Wilfredorrh

En Xataka | Acabamos de identificar los glaciares más antiguos del mundo. Dónde: bajo grandes minas de oro de Sudáfrica