Una presa de Granada lleva meses "tirando" agua al mar: 30.000 litros/segundo mientras los frutales de al lado usan agua de pozo

Desde el mes de febrero, hay una presa a 14 kilómetros del mar Mediterráneo que suelta agua de manera ininterrumpida. Hasta "30.000 litros por segundo" salen del embalse de Rules, recorren la vega baja del Guadalfeo y se internan en el mar.

A poquísimos kilómetros de allí, en la margen derecha del río, hay miles de hectáreas de frutales tropicales malviviendo con agua salobre bombeada de pozos permanentemente sobreexplotados.

Este es un ejemplo de libro de la "manera española de gestionar el agua".

Pero seamos precisos. En realidad, la pregunta "¿por qué estamos dejando que esa agua se vaya al mar?" tiene varias respuestas. La más sencilla y evidente es que no cabe más agua en ese pantano. Granada viene de la mejor temporada de nieve en más de una década. Las cotas altas de Sierra Nevada tenían casi cuatro metros de 'oro blanco' en febrero y ese oro ha empezado a derretirse a toda prisa.

Es verdad que el macizo tiene un complejo entramado de acequias de careo para tratar de 'contener' toda esa agua y retrasar su llegada al mar, pero es cuestión de tiempo que esa agua tuviera que salir de Rules. Un solo dato lo explica con sencillez: desde febrero el embalse ha recibido más del doble de agua de su capacidad operativa.

De hecho, el agua se está 'tirando' al mar porque está rebosando por su aliviadero. Es la segunda vez en su historia que eso ocurre.

La otra respuesta... es que, 22 años después y un sobrecoste de más de 200 millones de euros, el agua almacenada todavía no riega las cerca de 9.000 hectáreas de subtropicales de la Costa Tropical. Las canalizaciones aún están en construcción y, aunque puede que algunas se acaben en los próximos meses, otras no están ni empezadas.

Gobierno, Junta, Diputación y Ayuntamientos llevan años lanzándose los trastos a la cabeza sin solucionar el problema. Y no está claro que se vaya a resolverse: ahora la Diputación de Granada ha reactivado el debate, pero hay que recordar que las elecciones están en el horizonte. Es momento para hacer promesas de inversiones que nadie sabe si llegarán a concretarse.

Mientras tanto, el sistema kafkiano de la agricultura subtropical sigue llevando la comarca hasta el límite.

Porque esa es la peor noticia de todas. Ni siquiera en el mejor año que se recuerda, el agua es suficiente. Cuando no la tenemos, porque no la tenemos. Cuando la tenemos, porque llevamos décadas sin construir la tubería que nos permitiría usarla. Rules, como decíamos hace meses, es una curiosidad, pero menuda curiosidad.

Porque todos sabemos que España tiene un problema con el agua y hemos de reconocer que hemos sido muy imaginativos tratando de solucionarlo. Pero lo que no debemos olvidar es que una de las grandes cuentas pendientes pasa por asumir que gestionar este problema conlleva tomar decisiones y llevarlas a cabo.

Imagen | Cristina Borge

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