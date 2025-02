Hace 500 años, en Transilvania no tenían un miedo terrorífico a los vampiros: se lo tenían a un caos climático extremo

Si decimos Transilvania, la región histórica del centro de Rumania, posiblemente lo primero que te viene a la cabeza sean los vampiros o el castillo de Drácula que Bram Stoker encumbró tras su novela de 1897. Ya lo contamos hace tiempo, en todo caso, los mitos sobre vampiros proceden de un trastorno sanguíneo real, pero si de algo temió realmente el pueblo transilvano no fue de sus leyendas, fue de algo tangible que sufrieron en sus carnes. Un caos climático sin precedentes.

Diario de Transilvania: el caos. Un equipo de investigadores en Rumania ha analizado documentos históricos de hace 500 años para reconstruir los efectos climáticos de la Pequeña Edad de Hielo en Transilvania. Este período de enfriamiento global, que abarcó desde el siglo XIV hasta mediados del siglo XIX, trajo consigo hambrunas, plagas y conflictos sociales en toda Europa.

Sin embargo, los diarios y crónicas de la época han revelado detalles no conocidos. Los escritos sugieren que sus efectos no fueron simultáneos en todas las regiones. Los hallazgos, publicados en la revista Frontiers in Climate, destacan cómo los habitantes de Transilvania experimentaron y respondieron a los drásticos y caóticos cambios climáticos.

La Pequeña Edad de Hielo. Para que nos hagamos una idea, la Pequeña Edad de Hielo fue un período en el que la temperatura media del hemisferio norte descendió aproximadamente 1,1 grados Fahrenheit (0,6 grados Celsius). Aunque las causas exactas aún se debaten, se cree que factores como la disminución de la actividad solar, el aumento del vulcanismo y alteraciones en la circulación atmosférica contribuyeron a este fenómeno.

En varias partes del mundo, los glaciares avanzaron y las cosechas fallaron, lo que provocó hambrunas y revueltas. En otras regiones, el caos climático incluso alimentó la persecución de leyendas como brujas, ya que la gente buscaba culpables para explicar su sufrimiento.

El diario del estudio

Documentos históricos al pasado climático. Los científicos suelen reconstruir el clima del pasado a partir de archivos naturales, como núcleos de hielo, muestras de sedimentos y registros de polen. Sin embargo, estos denominados como archivos de la sociedad, que incluyen crónicas, inscripciones y diarios, ofrecen una perspectiva humana sobre cómo se vivieron estos eventos.

En el estudio en concreto, los investigadores examinaron documentos escritos por personas que vivieron en la Transilvania del siglo XVI. Los registros indican que la primera mitad del siglo fue inusualmente cálida y seca. Un testimonio de 1540 describe una sequía extrema: “Los manantiales se secaron, y los ríos quedaron reducidos a pequeños hilos de agua. El ganado caía en los campos y el aire estaba cargado de desesperación mientras la gente se reunía en procesiones, rezando por lluvia”. Un relato que ilustra el profundo impacto emocional y espiritual de las condiciones climáticas extremas.

La segunda mitad del siglo trajo lluvias intensas y una oleada de inundaciones, especialmente en la década de 1590. Curiosamente, mientras otras partes de Europa ya experimentaban un fuerte enfriamiento asociado a la Pequeña Edad de Hielo, los documentos transilvanos registran que el calor extremo fue más frecuente que el frío. Esto sugiere que el enfriamiento global pudo haberse manifestado más tarde en esta región, una hipótesis respaldada por escritos posteriores que mencionan inviernos severos y olas de frío.

Catástrofes climáticas y transformaciones. Siguiendo el texto revelado por los científicos, las fluctuaciones climáticas extremas desencadenaron desastres en cadena, incluyendo brotes de peste negra, hambrunas prolongadas e invasiones de langostas que devastaron la agricultura. Para ser más exactos, 30 años de peste, 23 años de hambruna y nueve años de invasiones de langostas. Los científicos sugieren que estos eventos pudieron haber influido en los patrones de asentamiento de la región.

Cómo respondió el pueblo de Transilvania. El estudio indica que los habitantes de Transilvania pudieron haber respondido a estos desafíos climáticos con cambios en su infraestructura y estrategias agrícolas. Algunas ciudades probablemente adoptaron construcciones resistentes a inundaciones o migraron a zonas más favorables. También es posible que la inestabilidad climática impulsara innovaciones tecnológicas, como mejoras en los sistemas de riego y almacenamiento de alimentos.

Limitaciones y valor de los documentos. A pesar de su valor, el trabajo presenta ciertas limitaciones. Por ejemplo y como recuerdan los investigadores, la baja tasa de alfabetización en el siglo XVI implica que estos documentos reflejan principalmente la perspectiva de una élite educada. Además, los registros son fragmentados y pueden ser subjetivos, limitándose a experiencias locales.

Con todo, los autores destacan que la combinación de archivos naturales y escritos históricos es esencial para comprender el impacto del clima en la historia humana. Analizar cómo las sociedades del pasado enfrentaron eventos climáticos extremos no solo permite reconstruir el pasado, sino que también ofrece pistas sobre cómo los cambios climáticos actuales y futuros podrían afectar a las comunidades modernas.

Imagen | Gaceu et al., 2024. Pexels, Hersson Piratoba

En Xataka | En el año 536 el Sol comenzó a brillar menos que la Luna. Acto seguido comenzó la pequeña Edad de Hielo

En Xataka | Un fenómeno meteorológico es lo único que separa a Europa de su próxima "edad de hielo": la AMOC