La GeForce RTX 4090 tiene una cualidad que no esperábamos: es una bestia rompiendo contraseñas

El rendimiento de la nueva tarjeta gráfica insignia de NVIDIA es altísimo. Y lo es tanto al utilizar DLSS 3 como al prescindir de esta tecnología de reconstrucción de la imagen. Esta afirmación no deja ningún resquicio por el que pueda colarse la más mínima subjetividad; de hecho, las cifras que este monstruo gráfico ha arrojado en nuestro análisis reflejan con absoluta claridad su tremenda capacidad de cálculo.

El elevado precio de esta tarjeta gráfica la coloca fuera del alcance de la mayor parte de los jugadores, pero esta realidad no debe enmascarar que actualmente, y hasta que lleguen las inminentes tarjetas gráficas con arquitectura RDNA 3 de AMD, la GeForce RTX 4090 es la más rápida. Y con mucha diferencia. No obstante, no se siente cómoda solo con juegos y creación de contenidos; también es una bestia rompiendo contraseñas.

Sam Croley es un experto en ciberseguridad. En su cuenta de Twitter @Chick3nman512 publica con frecuencia tuits muy interesantes en los que expone el resultado de las pruebas de penetración que lleva a cabo para identificar vulnerabilidades y evaluar la fortaleza de un sistema informático o una red. No obstante, también es uno de los desarrolladores de 'hashcat', una herramienta de código abierto diseñada para "recuperar" contraseñas.

Este software ha sido desarrollado por Croley, Jens Steube y otros programadores como una herramienta de investigación, pero es evidente que puede ser utilizada, y, de hecho, lo está siendo con total certeza, para atacar contraseñas y vulnerar sistemas. Al fin y al cabo, con este software sucede lo mismo que con otras muchas herramientas informáticas: las responsables de sus efectos son las personas que lo utilizan con fines perniciosos, y no los programadores que lo han puesto a punto.

En cualquier caso, Croley lo ha empleado para poner a prueba la capacidad de la GeForce RTX 4090 cuando se enfrenta a los algoritmos de rotura de contraseñas de 'hashcat', y el resultado que ha obtenido es sorprendente: el hardware del nuevo procesador gráfico insignia de NVIDIA multiplica por dos o más el rendimiento de la también muy capaz GeForce RTX 3090 en todos los algoritmos empleados por esta herramienta.

First @hashcat benchmarks on the new @nvidia RTX 4090! Coming in at an insane >2x uplift over the 3090 for nearly every algorithm. Easily capable of setting records: 300GH/s NTLM and 200kh/s bcrypt w/ OC! Thanks to blazer for the run. Full benchmarks here: https://t.co/Bftucib7P9 pic.twitter.com/KHV5yCUkV4