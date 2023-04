Atresmedia encontró un filón en las telenovelas turcas. Ahora aspira a repetir la jugada con Corea del Sur

No hay duda de que las ficciones coreanas están arrasando en occidente desde hace unos años. Tras la avanzadilla cinematográfica que supusieron películas como 'Train to Busan', 'Old Boy' o la oscarizada 'Parásitos', la invasión se está prolongando a las series. Y ahora, Atresmedia intenta subirse al carro con una decisión inesperada: el estreno de la superproducción de Corea del sur 'Saimdang: diario de la luz'.

Corea después de Turquía. Después de explotar a conciencia el filón turco que está comenzando a remitir pero que tan buenos réditos ha dado a Atresmedia (y sus competidores), la compañía apunta a otra cinematografía "exótica". Está muy claro que Atresmedia quiere repetir el proceso: en 2018, estrenó 'Fatmagül' en Nova, y se convirtió en una de las series de mayor éxito de la historia de la plataforma. No solo eso, sino que abrió la espita para multitud de series de la misma procedencia.

La confirmación del éxito. De ese modo llegaron series como 'Sila', 'Amor de contrabando', 'El secreto de Feriha'... o 'Madre', que el grupo se atrevió a estrenar en el prime time de Antena 3 en 2020. El éxito la mantuvo 55 semanas en la parrilla. En su mejor momento, triplicando el día de emisión, llegó a tener 18% de share y 2,2 millones de espectadores. La consolidación de series como 'Mi hija' e 'Inocentes' se sumó al importante papel de 'Tierra amarga' para convertir a Antena 3 en esa apisonadora de audiencias que ha acabado con el reinado de 'Sálvame'.

Entra Corea. En este contexto llega la nueva apuesta de Atresmedia, que se enmarca dentro de una fiebre generalizada por los productos coreanos, y de la que los propios habitantes del país son tan conscientes que incluso tienen un nombre para ello: hallyu. No olvidemos que a precedentes como las películas mencionadas y a directores fijos en los palmarés de los festivales más importantes del mundo, como Park Chan-Wook , Bong Joon-Ho o Hong Sang-Soo, se suman fenómenos de alcance internacional como el K-pop, a cuyos fans hemos visto en más de una ocasión organizar acciones que impactan en el día a día de los medios mainstream.

Corea wins. A esto se suma un interés generalizado por las series: los ejemplos son innumerables, aunque destaca 'El juego del calamar', que para muchos espectadores de Netflix supuso un primer paso en el mundo de las series coreanas, que abarcan tantos géneros y estilos como las producciones occidentales. Series tan distintas como 'Estamos muertos', 'Rumbo al infierno' o 'Mar de la tranquilidad' han triunfado en Netflix, y la apuesta de la plataforma por las series del país es obvia: este año van a estrenar 34 series del país y van a invertir 2.500 millones de dólares en productos coreanos durante los próximos cuatro años.

Qué propone 'Saimdang: diario de luz'. El trailer deja bien claro que no estamos ante una serie de ciencia ficción o terror, o un thriller criminal, sino una propuesta de drama ligero -sin excentricidades ni detalles escabrosos- romántico. Conoceremos a una joven profesora de arte tiene que indagar en la autoría de un cuadro antiguo. Cuando es expulsada del trabajo y su vida privada, que dependía de éste, se desmorona, inicia una investigación por su cuenta para limpiar su nombre.

Es entonces cuando la serie da un salto en la narración para mandarnos a cinco siglos atrás, cuando en la Dinastía Joseon una joven pintora hija de un alto funcionario de la Corte conoce a un príncipe del que se enamora. Su romance tendrá que enfrentarse a la oposición de las familias de ambos. El argumento, enrevesado como todo culebrón, incluye sus dosis de intrigas palaciegas y saltos en el tiempo incluso dentro del pasado. Descubrir la verdad de aquella relación y todo lo que conllevaba será esencial para que la profesora de arte del presente vea restituido su prestigio.

La arriesgada apuesta de Atresmedia. Por mucho que la serie venga refrendada por un éxito considerable (ya ha pasado por mercados como China, Japón, Malasia, Estados Unidos, Filipinas y Tailandia), es obvio el riesgo que está tomando Atresmedia, aunque repita la jugada de usar Nova como una zona de pruebas. El horario, algo complicado (once de la noche, desde el pasado 24 de abril) y el evidente abismo cultural que media entre el público español y una serie coreana con ambientación de época también dificultan el éxito.

La incógnita coreana. Sin embargo, la experiencia de las series turcas es un precedente muy notable, ya que llegó a contaminar otras parrillas e incluso a generar estrategias similares por parte de las cadenas rivales (como el intento de recuperar el culebrón tradicional latinoamericano, algo que a Telecinco le salió regular con 'Café con aroma de mujer'). Está por ver si el estilo romántico de 'Saimdang' tendrá el atractivo de otros géneros para un segmento de la población española que puede no estar acostumbrada a los ritmos narrativos del audiovisual coreano. Un enigma que no tendremos que esperar 500 años para ver resuelto.

