El precio de las baterías ya está cerca de los 100$/kWh: la barrera crítica donde los coches eléctricos serán más rentables que los de combustión

El precio de las baterías de ion de litio ha caído por primera vez por debajo de los 100 dólares por kWh, cifra que en la industria automovilística se considera como el punto crítico donde los coches eléctricos saldrán más rentables que los de combustión. Así lo explica el prestigioso informe anual realizado por BloombergNEF. En su última actualización para este 2020, el informe que trata sobre coches eléctricos explica que el coste de las baterías ha continuado descendiendo hasta aproximadamente a esta barrera, e incluso alcanzarla por primera vez en un caso concreto.

El hito de los 100$/kWh ha sido alcanzado este año en el coste de las baterías para autobuses eléctricos en China. Un caso muy específico, pero que logra alcanzar uno de los objetivos que la industria se había marcado desde hace años. El informe explica que durante la última década el coste de la baterías ha descendido en casi un 90%, hasta el nivel que tenemos este año.

El precio promedio de las baterías ha caído un 89% en 10 años, pasando de los 1.100 dólares por kWh en 2010, al récord de 137 $/kWh en 2020, según el último informe BloombergNEF. Un cambio que ha facilitado la expansión de los coches eléctricos y que afortunadamente todo parece indicar que continuará la tendencia.

Según el informe, el coste medio de las baterías tiene grandes diferencias por sector. Mientras que los autobuses eléctricos comerciales en China se sitúan en los 105 $/kWh, el coste de las baterías en híbridos enchufables asciende a los 359 dólares por kilovatio-hora. Sí se ha observado que en algunos casos, el coste de las baterías de algunos e-buses para China ha bajado de los 100$/kWh.

La barrera de los 100 dólares se alcanzaría en 2023, cuando el promedio se sitúe en unos 101 dólares por kWh. Será entonces cuando, según los expertos, los fabricantes de coches eléctricos podrán producirlos a precios equivalentes a los de combustión.

There's a magic number for lithium-ion batteries: $100 per kilowatt-hour. At that point, the upfront cost for an electric passenger vehicle will be the same as—or less than—a similar internal combustion model. pic.twitter.com/tQyfgcoa0i