En el coche autónomo, la unión hace la fuerza: así son las seis grandes alianzas automovilísticas que aspiran a ser referencia mundial

El coche autónomo es un proyecto que requiere una inversión enorme. Hasta tal punto, que muchos fabricantes de coches han decidido juntarse con otras marcas para formar alianzas y compartir tecnología con el propósito de acelerar la adopción del coche autónomo. Estas alianzas nos anticipan cómo será el panorama del mundo del motor que se avecina para la próxima década. Unas alianzas orientadas hacia el coche autónomo pero que en algunos casos también han derivado hacia compartir tecnología para el coche eléctrico o conectado.

Acuerdos estratégicos entre empresas que en muchos casos sus sedes están separadas miles de kilómetros. Es el caso de empresas tan dispares como Uber y Toyota o Ford y Volkswagen. Mientras que todavía hay algunos fabricantes que van por libre, la tendencia imperante en el sector automovilístico es la formación de estas alianzas.

Según el Informe Global sobre Automoción 2019, ninguna de las marcas dominará la cadena de valor en solitario, aumentando la disposición a cooperar entre ellas en el futuro.

"Una cosa está clara: ninguna empresa va a ser capaz de gestionarlo sola. Los directivos se están concienciando, el 83% de ellos asumen que con el surgimiento de nuevos modelos, las empresas deberán replantearse la necesidad de cooperación para crear un ecosistema de movilidad. La empresa que ofrezca la mejor experiencia de cliente para personas y mercancías probablemente será la propietaria de la plataforma”, afirma Dieter Becker, responsable global de Automoción en KPMG.

Marcas como Ford, BMW, Audi o Volvo tienen fijado 2021 como el año donde pondrán en marcha de manera comercial sus coches autónomos de nivel 4. Sin embargo otras marcas y analistas no son tan optimistas. Para acelerar este desembarco, como apunta Timothy Lee, la industria parece girar alrededor de cinco grandes iniciativas y alianzas.

General Motors fue una de las primeras marcas en fijarse en otras compañías para el desarrollo de su coche autónomo. En 2016 compró la startup Cruise por 500 millones de dólares. Una inversión para lanzar el Cruise AV, un Chevrolet Bolt modificado sin volante, sin pedales ni cualquier control manual.

Pero el proyecto no termina ahí. Honda y General Motors firmaron un acuerdo en 2018 con la entrada de Honda en Cruise a través de una participación de inicialmente 750 millones de dólares. Pero eso es solo la punta del iceberg, ya que este acuerdo de colaboración entre el fabricante norteamericano y japonés compromete más de 2.000 millones de euros durante 12 años.

La alianza entre Volskwagen y Ford llegó a un nivel de fortaleza que la firma tuvo que aclarar que "Ford y Volkswagen seguirán siendo competidores, ya que la cooperación propuesta no se relaciona de ninguna manera con las estrategias comerciales".

Las dos marcas oficializaron el pasado mes de enero su alianza para desarrollar vehículos comerciales ligeros para el mercado global, comercializados a partir de 2022. Además, las dos empresas han firmado un memorando de entendimiento para colaborar en la investigación y desarrollo de vehículos autónomos, servicios de movilidad y vehículos eléctricos. No hay más detalles, pero se espera que Ford utilice la plataforma de vehículo eléctrico MEB de Volkswagen.

Ford invertirá 4.000 millones de dólares hasta 2023 en su departamento Ford Autonomous Vehicles LLC, un equipo donde la participación de Argo AI, la startup de inteligencia artificial por la que Ford pagó más de 1.000 millones de dólares será clave.

En este desarrollo conjunto es donde aparecen los nombres de otras empresas como Domino's Pizza, interesada en el envío de su comida y Lyft, donde el servicio de taxis es solo una pieza del puzzle que quiere armar Ford.

En agosto del año pasado, Toyota anunció una inversión de 500 millones de dólares en Uber, que compartirá su tecnología con la de los vehículos de la marca nipona. Uber combinará su sistema de conducción autónoma con la tecnología Guardian de Toyota, pero no estará solo.

En la alianza se encuentran también compañías como Denso y Softbank, quienes también participaron con otros 500 millones de dólares en la ronda de financiación de Uber.

Excited to announce Toyota, Denso and the SoftBank Vision Fund are making a $1B investment in @UberATG, as we work together towards the future of mobility. pic.twitter.com/JdqhLkV7uU