Quién es Aurora Innovation y por qué Amazon está invirtiendo en esta startup de coches autónomos de ex miembros de Google y Tesla

Anoten este nombre: Aurora Innovation, porque tiene todo para hacer ruido en los próximos años. ¿Por qué? Porque se trata de una compañía fundada por tres pesos pesados en el área de la conducción autónoma; tiene potentes alianzas que lo ayudarán a crecer; y ahora cuentan con la inversión de Amazon para despegar. Es decir, Amazon está entrando de forma oficial en el segmento de los coches autónomos.

Aurora Innovation acaba de recibir una inversión de 530 millones de dólares por parte de tres compañías: Amazon, Sequoia Capital y T. Rowe Price Group Inc., lo que hace que esta "pequeña" startup ahora esté valorada en 2.500 millones de dólares.

¿Quién está detrás de Aurora Innovation?

Sí, Aurora Innovation es apenas una "pequeña" startup, pero no cualquier startup. Fue fundada a finales de 2016 por tres personajes importantes en el sector. En primer lugar tenemos a Chris Urmson, CEO de la compañía, quien fuera ni más ni menos que el jefe del proyecto de coches autónomos de Google, y quien dejó la empresa justo antes de que se transformara en Waymo.

Sterling Anderson, director de producto, quien dirigió el equipo de Autopilot en Tesla y ayudó a desarrollar la tecnología de asistencia en la conducción para la compañía de Elon Musk. Y por último tenemos a Drew Bagnell, director de tecnología, quien fue miembro fundador de Advanced Technologies Group de Uber, donde se desarrolló la plataforma de conducción autónoma de la compañía.

Gracias a esta alineación, Aurora Innovation cuenta actualmente con cerca de 250 empleados, la mayoría de ellos ex empleados de Google, Tesla y Uber, los cuales están distribuidos en San Francisco y Pittsburgh. Además, todo este talento está atrayendo inversión y llamando la atención del segmento.

(De izquierda a derecha) Chris Urmson, Sterling Anderson y Drew Bagnell.

¿Quiénes ya están colaborando con Aurora Innovation?

Aurora Innovation no se dedicará a fabricar coches autónomos, sino únicamente la plataforma a través de desarrollar y diseñar el software, hardware y los servicios de datos necesarios para dar soporte a una amplia variedad de fabricantes coches y servicios de transporte privado y público.

Las primeras alianzas confirmadas de Aurora Innovation son Hyundai Motor Co., Volkswagen AG y Byton Ltd., con quienes ya están probando la plataforma de conducción autónoma en algunos modelos de coche. Además, recientemente la compañía dejó ver que ya hay un cuarto socio del que aún no se da a conocer el nombre.

Estas alianzas le permitirán a Aurora Innovation seguir probando su plataforma, mientras que los fabricantes siguen adaptando y preparando sus coches para incorporar esta tecnología, además de hacerse con un socio que tiene muy buenas referencias de su trabajo.

El 'Dream Team' de la conducción autónoma

Esta es apenas la segunda ronda de financiación conseguida por Aurora, con la que contarán con 530 millones de dólares para seguir desarrollando su tecnología. La anterior inyección fue de "sólo" 90 millones de dólares.

Como comentaba, esta nueva inversión llega por parte de Amazon, Sequoia Capital y T. Rowe Price Group Inc., pero se desconoce la participación exacta de cada compañía. En el caso de Amazon, se trata la primera inversión fuerte en el segmento de los coches autónomos, y como sabemos, la compañía de Jeff Bezos se está volviendo especialista en el segmento automatizado, por lo que esta inversión llama la atención tanto por el lado de Amazon como el de Aurora, ya que le da un importante voto de confianza.

"La tecnología autónoma tiene el potencial de ayudar a que los trabajos de nuestros empleados y socios sean más seguros y productivos, ya sea en un centro de distribución o en la carretera, y estamos entusiasmados con las posibilidades".

Por otro lado tenemos a T. Rowe Price Group Inc., quien actualmente es el segundo mayor accionista de Tesla después de Elon Musk. Paul Greene, gerente de la firma de inversión, comentó:

"El equipo de Aurora tiene toda un experiencia sin precedentes y todo lo necesario para resolver el desafío de la conducción autónoma".

Y por último tenemos a Sequoia Capital, la firma de inversión más importante de Silicon Valley. Carl Eschenbach, socio de Sequoia y quien tomará un asiento en la junta de consejo de Aurora, mencionó:

"Durante los últimos años, nos hemos reunido con más de 15 de las principales compañías de vehículos autónomos de todo el mundo, y éste es el equipo soñado de vehículos de autoconducción. Aurora tiene el mejor equipo de la industria y la mejor oportunidad de ser la fuerza más disruptiva en el futuro".

Con todo esto, Aurora está sentado las bases para crear algo grande y realmente importante para el segmento de coches autónomos, y al que habrá que prestarle especial atención ya que será interesante ver cómo encaja en un mercado en pleno crecimiento y que apunta a ser un negocio millonario en los próximos años. Por lo anterior, nadie se quiere quedar fuera.