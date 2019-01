"Cuando la gente se monta en el coche autónomo, el miedo desaparece", Sherif Marakby, CEO de Ford Autonomous Vehicles

El coche autónomo está destinado a ser el futuro de la movilidad y la mayoría de fabricantes está invirtiendo grandes cantidades de dinero. Ford, el gigante automovilístico norteamericano, es una de las empresas que quiere liderar esta nueva tecnología. Para conocer a fondo la estrategia de la compañía respecto a este tema, hemos entrevistado a Sherif Marakby, presidente y CEO de Ford Autonomous Vehicles LLC.

Marakby trabaja en Ford desde los años 90, aunque durante dos años también actuó como VP de Uber en la implantación de sus coches autónomos. Ahora dirige el equipo de Ford en el desarrollo de sus coches autónomos de nivel 4, un proyecto para el que ya están haciendo los primeros tests en Miami y Washington DC y prevén tenerlos listos para 2021.

La expansión del coche autónomo se planea para 2021

¿Cuál dirías que es el mayor desafío tecnológico que tienen los coches autónomos en la actualidad?

Es una mezcla de varias cosas, tanto desde el punto de vista del consumidor como de la marca. Tengo la responsabilidad de traer la tecnología del coche autónomo para 2021, ver cómo escala, cómo se lanza, generar la infraestructura, el protocolo, los servicios de movilidad en la nube... ese tipo de cosas. El mayor desafío es que ya no tratamos acerca del conductor, tampoco de vender coches ni alquilarlos. El desafío es la movilidad compartida sin conductor, mover no solo gente, también cosas.

"Por primera vez en 100 años no se trata de conducir o vender un coche y eso es un gran cambio, más para nosotros."

Tenemos la tecnología de Argo AI dentro del coche con la que estamos haciendo tests en Miami desde hace un año, incluso antes. Este año tenemos más trabajo en Washington. Es también un desafío conocer la ciudad, cómo es la movilidad, los posibles partners y qué tipo de negocio queremos ser. También si el cliente está dispuesto a pagar por ello. Es un gran cambio en el transporte y la movilidad, un gran cambio para toda la industria automovilística. Por primera vez en 100 años no se trata de conducir o vender un coche y eso es un gran cambio, más para nosotros.

¿Cuánto tiempo falta para que veamos una adopción masiva de los coches autónomos en las calles?

Planeamos lanzar el coche autónomo a gran escala en 2021, empezando por EEUU. Estamos haciendo tests ahora también en Washington DC y probablemente haya más anuncios antes del lanzamiento.

¿Y en Europa? ¿Está programada la expansión de estos tests por Europa?

Tenemos que pensar rápido pero no tenemos planes para compartir sobre Europa y los coches autónomos. Pero te pongo un ejemplo. Piensa en Londres y Uber. ¿Cuánto tiempo tardó en expandirse hasta allí? Con el coche autónomo podría ser similar; mapear la ciudad y explorar el tráfico... estamos hablando de algo que puede ocurrir en meses, no años. Desde el punto de vista de negocio, hay muchas sinergias con EEUU.

Aquí tenemos diferentes estados, allí ciudades. Aunque cada una con sus regulaciones ambientales e infraestructura. Cada ciudad tiene su forma especial de conducir y requiere un plan específico. Sabemos que la regulación está bastante caldeada, pero lo entendemos. Pero para ser honesto, una vez configuras la tecnología, el resto de lo que rodea está bien.

"Expandir el servicio a otras ciudades requiere mapear las calles y explorar el tráfico... pero estamos hablando de algo que puede ocurrir en meses, no años."

¿Es realista la fecha de 2021? ¿No es muy pronto?

Hemos recorrido miles de millas, planeamos más lanzamientos. En Miami hemos recorrido el norte, el sur... más de 100 millas y hemos cubierto básicamente toda la ciudad. Pero no se trata de una cuestión de millas. Nuestra fecha es 2021.

¿Cuáles son los desafíos a nivel de seguridad de los coches autónomos? Fuera y dentro del coche.

"Los coches autónomos lo ven todo, mejor de lo que lo hacen los humanos."

Es algo en la que estamos trabajando. La gente dentro del coche no sabe cómo funciona. Debemos ser transparentes, indicar los procesos de seguridad y dar a conocer cuando algo en el vehículo va mal. Debemos ofrecer una experiencia confiable. Fuera del coche, los AV (autonomous vehicle) lo ven todo, mejor de lo que lo hacen los humanos. Hay cámaras alrededor y el coche lo sabe todo. Hará falta trabajo, pero eso no será un problema.

¿Cómo es la reacción de los viandantes? ¿Habrá alguna manera especial de indicar que es un coche autónomo?

Es algo subjetivo. Cómo los viandantes ven el AV y cómo reaccionan cuando no hay contacto visual. Todavía no está implantado en muchas ciudades pero por ejemplo en Pittsburgh, donde sí hay bastantes, empezamos a ver que la gente se siente más confortable a medida que los ven. La industria tiene como prioridad hacer que la gente se sienta segura dentro y fuera, que la gente confíe en ellos.

Todavía no hay un estándar sobre cómo se deberían interpretar los coches autónomos. En Miami hay luces arriba para indicar a los peatones, pero incluso así hay personas que han probado de saltar encima del coche para ver la reacción. En los tests se prueban muchas situaciones.

¿Cómo será el primer coche autónomo de Ford? ¿Será una modificación del modelo existente o un nuevo diseño?

Si me preguntas sobre si será un Ford Fusion. No, no utilizará esa plataforma. Permíteme explicarme. Tampoco será un Mondeo. La razón que actualmente es un Fusion es porque ya tenemos un coche híbrido con las capacidades que necesitamos para los tests. Pero lo importante es la plataforma, los sensores. Estos sensores incluso puede que estén instalados de manera diferente. El desafío es el hardware, el coche es lo de menos ya que continuará evolucionando. Así que puedo decirte que no será un Ford Fusion.

"Lo importante es la plataforma. Nuestro vehículo autónomo será un híbrido enchufable, pero no será un Ford Fusion y hasta los sensores estarán instalados de forma diferente."

¿Será entonces eléctrico? ¿Híbrido?

Será un híbrido enchufable, muy confortable. En el futuro, habrá más AV. Las ciudades están apostando por el coche eléctrico y lo sabemos, pero el primer modelo será un híbrido. Piensa que estos coches estarán en funcionamiento todo el día. Con el coche eléctrico deberíamos tener un rango enorme. A medida que las baterías vayan mejorando, entendemos que ese será el camino.

Los coches autónomos acabarán siendo un mix, algunos se cargarán solos, otros no. Pero para un coche eléctrico recorrer 3.000 kilómetros puede ser un problema. Imagina que tienen que ir al aeropuerto o hacer recorridos de 50 millas en un solo viaje. ¿Cómo lo haces con un eléctrico si tienes que cargarlo durante horas cada cierto tiempo? En un negocio como el de los coches autónomos, el coche no puede estar quieto. Si debe estar parado ocho horas cada día, no es práctico.

Otra discusión es sobre las baterías intercambiables. Logísticamente hay un plan donde el coche eléctrico y el coche autónomo acabarán convergiendo, especialmente entendemos que en Europa hay esa apuesta. Pero con el tiempo.

El modelo de negocio de los coches autónomos

¿Hay realmente un modelo de negocio en el coche autónomo?

Lo veremos con el tiempo. Cómo evoluciona, cómo se mueven las cosas. ¿Cuánto tiempo se puede utilizar el coche autónomo durante 24 horas? Tenemos que ser pragmáticos y se estará moviendo mucha gente. La industria entera, incluyendo nosotros, está invirtiendo miles de millones en esta tecnología. En algún punto, se podrá hacer negocio y generar dinero. Será una tecnología para mucha gente, aunque no toda.

¿24/7h?

Tenemos muchos recursos. Gente, la terminal donde operamos, servicios, trabajadores en áreas de servicio, servidores para subir los datos que necesitas diariamente. Los coches autónomos están enseñándonos mucho. Si y solo si tienes los coches circulando todo el día, mejoras la rentabilidad por milla. Y eso significa mejores precios para el consumidor. Así es que la clave está en analizar la ciudad y ver si es posible mantener la circulación. Piensa en un aeropuerto y una aerolínea. No quieres que todos esos aviones estén en el suelo sin gente. No es una buena idea. Hay que maximizar la gente para obtener tráfico y valor. Con el coche autónomo la idea es similar.

"Si y solo si tienes los coches circulando todo el día, consigues mejorar la rentabilidad por milla. Piensa en el modelo de negocio de una aerolínea con los aviones llenos de gente."

"¿Puede un coche durar 30 años? No es impensable."

¿Qué ocurre con la durabilidad de los coches? ¿Por cuánto tiempo van a funcionar si están todo el día en marcha?

Como industria podemos cambiar. Muchos vehículos están diseñados para durar entre 50 y 100mil millas, pero ahora recorrerán cientos de miles durante los años. Por lo que de nuevo piensa en las aerolíneas. Cada ciertos años se reacondicionan para comprobar el estado, pero normalmente el avión sigue estando bien. Los AV en los próximos 10 años tenderán hacia la durabilidad y quién sabe; ¿puede un coche durar 30 años? No es impensable.

Desafíos y el futuro de la conducción autónoma

El CEO de Waymo dijo hace unas semanas que los coches autónomos nunca llegarían a poder conducir en cualquier condición, por cualquier carretera, con cualquier tiempo meteorológico… ¿Qué piensas del nivel 5?

Pienso que nadie en la Tierra sabe cómo será el nivel 5 ni cuándo ocurrirá. Al menos de manera definida. Nosotros estamos en el nivel 4 y al menos eso es lo que hacemos. O intentamos. Del nivel 5, dependerá de a dónde nos lleve el nivel 4.

¿Pero llegará?

Depende del tiempo. Piensa acerca de las tecnologías que están por llegar; conectividad, 5G, ciudad conectada.. piensa en la autonomía de todos los sensores del ambiente y la carretera. ¿A dónde irán? La progresión de la tecnología tiene sentido. Imagina en Miami pulsar un botón y llegar donde quieres. Todavía estamos asimilando este progreso para que sea confortable. ¿En 20 o 30 años el nivel 5? Puede. ¿En 5 años? No. No lo creo.

"¿En 20 o 30 años el nivel 5? Puede. ¿En 5 años? No. No lo creo."

¿Cuáles son las dificultades para alcanzarlo?

Es básicamente una cuestión de aprendizaje. El hardware que utilizamos funciona. Con la precisión de la luz, podemos ver hasta 300 millas y reaccionar a tiempo. Es una cuestión de enseñar a la IA. Lo interesante es que todas las tecnologías van a llegar juntas, pero lo que sobre el papel debería funcionar idealmente, en la práctica requiere mucho tiempo y perfeccionar las distintas tecnologías. Soy bastante optimista y creo que estamos creando un negocio sostenible. Pero requiere mucho trabajo.

Mucha gente no es tan positiva hacia la irrupción del coche autónomo. Incluso hemos visto ataques contra ellos. ¿Qué opinas?

Cuando la gente se monta en el vehículo, el miedo desaparece.

"Cuando colocamos a la persona detrás y ve cómo se conduce, empieza a sentirse más cómodo y el miedo al coche autónomo desaparece."

¿Es entonces simple ignorancia?

No creo que sea ignorancia, simplemente que no lo han experimentado. Con el tiempo, el comportamiento irá cambiando. Cuando colocamos a la persona detrás y ve cómo se conduce, empieza a sentirse más cómodo.

¿Por qué cree que está ocurriendo esto? ¿Quién va a perder ante el avance del coche autónomo?

Sin ser pretencioso, te digo. 50 años atrás, ¿quién iba a perder cuando llegaron los ascensores? Para los operadores de ascensores iba a ser un desastre, pero se creó toda una industria nueva. Motores para ascensores, controladores.. es difícil de responder. Se puede decir; "los conductores van a perder", pero realísticamente va a crear otra economía. Es un hecho, es real, va a ocurrir. Cuando la sociedad genera progreso, se genera más bienestar.