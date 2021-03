Wombo AI es lo último en apps virales de deepfakes: Elon Musk y Donald Trump también pueden cantar temazos

El éxito de Deep Nostalgia es otra prueba más de lo mucho que nos gusta ver qué es capaz de hacer la inteligencia artificial con nuestras fotos, y ahora ha aparecido una nueva aplicación móvil viral llamada Wombo AI (o Wombo, a secas) que está convirtiéndose en un éxito arrollador con un tono mucho más desenfadado.

Lo que hace esta aplicación es coger una foto cualquiera y lograr que la persona o personaje de esa foto cante canciones famosas con una sincronización de labios y gestos que sin ser perfecta es convincente y, sobre todo, muy divertida.

Deepfakes y canciones de éxito, una receta efectiva

La aplicación Wombo lleva meses disponible para iOS y Android, pero es ahora cuando se ha disparado su uso y hemos comenzado a verla explotar en redes sociales. Facebook, Instagram o Twitter están repletos de pequeñs vídeos de personajes a menudo famosos interpretando canciones gracias a la magia de la inteligencia artificial y de los deepfakes son ahora muy numerosos.

OMG this #wombo app is hilarious. Couldn’t resist a bit of #Trump karaoke pic.twitter.com/sy4bL8JMnw — Tories broke the UK (@ishootblue) March 10, 2021

El funcionamiento de la aplicación es muy sencillo: tras instalarla se nos pide acceso a la cámara (para tomar selfies) y al almacenamiento interno (para usar fotos de la galería). Tras ello podremos seleccionar una de esas fotos o hacernos un selfie, por ejemplo, lo que activará el proceso.

A continuación se nos ofrecen una pequeña selección de temas conocidos como 'Dame tu cosita' de El Chombo, 'What is love' de Haddaway' o el legendario 'Never gonna give you up' de Rick Astley, entre otros. Yo he querido ir un poco más allá y generar un deepfake con una foto del propio artista y su canción para ver cómo quedaba:

¿Cómo es un deepfake de Rick Astley cantando su legendario tema? La verdad es que #WomboAI resulta bastante convincente 😜 pic.twitter.com/aeXWW7T80O — Javier Pastor (@javipas) March 11, 2021

No podremos usar otras canciones porque es muy probable que el algoritmo haya sido entrenado con actores y actrices que cantan esas canciones específicamente y son los que realmente hacen los gestos que luego se superponen y aplican a la persona de la foto mediante inteligencia artificial.

Tras confirmarlo todo, el proceso tarda apenas unos segundos, y tras ello se nos ofrece ver el resultado, guardarlo o compartirlo. Aunque no es perfecto, lo cierto es que es posible lograr vídeos simpáticos y divertidos en los que cualquiera puede convertirse en cantante de temazos a golpe de deepfake.

Aunque mucha gente ha utilizado esta app viral para poner a cantar a personajes famosos, Wombo AI también comienza a usarse —cómo no— con personajes de ficción que por ejemplo son parte de la cultura de los videojuegos o los cómics.

Como se puede ver en los ejemplos, los resultados son muy convincentes aunque quede patente que se trata de vídeos falsos. La inteligencia artificial a este tipo de propósitos tiene aplicaciones llamativas y muy divertidas, aunque como siempre surjan las suspicacias sobre lo que los responsables de estas aplicaciones hacen con las fotos que subimos.