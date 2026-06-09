iOS 27 no deja ningún iPhone atrás, pero WatchOS 27 no puede decir lo mismo con los Apple Watch

Apple celebró ayer su conferencia del WWDC 2026 y hay que decir una cosa: ha sido menos atractiva de lo que se esperaba. Sabiendo que se trata de una conferencia de software en la que se iban a centrar en las nuevas características de iOS 27, MacOS 27 y el resto de sistemas para sus dispositivos, quizá esperábamos algo más.

Pistas sobre el iPhone plegable, que profundizaran algo más en cada uno de los sistemas y alguna actualización de hardware para equipos como el Mac mini. Sin embargo, Apple pasó de puntillas por el software porque se dedicó a detallar dos cosas: controles de privacidad y seguridad para los menores de edad y mucha, mucha IA. Esto es lógico porque Siri AI (que así es como se ha rebautizado) tenía mucho que demostrar, pero al final lo interesante es saber quién podrá usar las nuevas funciones.

Y aquí hay buenas noticias para los usuarios de iPhone y bastante malas para los que tengan un Apple Watch antiguo. Si consideras antiguo un Apple Watch Series 8, claro.

Obsolescencia a dos velocidades: iOS 27 vs WatchOS 27

Durante la presentación de iOS 27, los de Cupertino confirmaron que ningún iPhone que tuviera iOS 26 se iba a quedar atrás. Esto fue una sorpresa porque Apple otorga un largo soporte de software para sus dispositivos (tradicionalmente, al menos), pero se esperaba que iOS 27 dejara fuera la generación de los móviles lanzados en 2020.

Sin embargo, no será así y tanto los iPhone 11 como el iPhone SE de 2020 están listados como compatibles con iOS 27. Supone una sorpresa, sin duda, y hay ganas de ver cómo las mejoras en velocidad que tendrá el nuevo sistema gracias a una mejor optimización de la CPU afectarán a estos dispositivos tan veteranos.

Ahora bien, una cosa es que sean compatibles con iOS 27 y otra es que todos tengan el mismo iOS 27. Aquí sí habrá dos velocidades:

Del iPhone 11 al iPhone 15 Plus - Compatible con iOS 27, pero no con Apple Intelligence.

- Compatible con iOS 27, pero no con Apple Intelligence. Del iPhone 15 Pro al iPhone 17e - Compatible con iOS 27 y con Apple Intelligence.

Al final, tiene sentido, ya que Apple Intelligence necesita ciertos requisitos de hardware y los dispositivos más antiguos no estaban pensados para ello. La diferencia crucial en esto es la RAM, con 6 GB para el iPhone 15 y 8 GB para el iPhone 15 Pro en adelante.

Otro cantar es WatchOS 27. Apple pasó muy de puntillas sobre el software de uno de los wearables más vendidos del mundo, pero justo después de la presentación pudimos conocer la lista de los Apple Watch compatibles con WatchOS 27. Y la lista es... corta:

Apple Watch SE 3

Apple Watch Series 9

Apple Watch Series 10

Apple Watch Series 11

Apple Watch Ultra 2

Apple Watch Ultra 3

En un primer momento, el Series 9 parecía que se quedaba fuera de la ecuación, pero posteriormente se ha confirmado que sí estará incluido porque no tenía sentido que, con el mismo SoC que el Ultra 2, no recibiera la actualización.

Aún así, se trata de una lista muy corta que contrasta con lo que hemos visto en los iPhone, sobre todo para unos dispositivos que no es que añadan multitud de funciones cada generación de software.

Pero bueno, es una Apple a dos velocidades en el software y si ahora resulta que un reloj con tres años de antigüedad es viejo... pues nada, así tendrá que ser.

Imágenes | Xataka

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