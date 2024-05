Gmail se ha convertido en mi agenda. Y gracias al bendito "Posponer", también en mi liberador de estrés

No soy fan de las listas de tareas. Aquí soy muy de la filosofía de Jeff Atwood, cofundador de Stack Exchange, y que hace años publicaba el post "Todon't" (gran título) hablando del tema. Para él con las cosas que importan "nunca he necesitado una lista de tareas que me dijera que tenía que hacerlas".

Pero claro, eso no quita para que en la rutina diaria no sea útil apuntar según qué cosas. Aquí cada uno tiene sus propios técnicas y frente a la fiebre por apps como Notion o a métodos como Bullet Journal yo uso un sistema algo peculiar.

Apunto citas importantes en el calendario, por ejemplo, pero esté en casa o fuera de ella con el móvil, si necesito crear un recordatorio, lo que hago siempre es, simplemente, mandarme un mensaje de correo electrónico a mí mismo.

Lo hago constantemente para cosas que quiero hacer a corto plazo —ese día, esa semana— pero también para "compartirme" a mí mismo temas que por ejemplo he descubierto y que creo que pueden ser interesantes para Xataka. En mi caso hay un motivo adicional para usar este método y no otro: paso muchas horas delante del ordenador, y hay una pestaña eternamente abierta en él: la de Gmail.

La idea es extensible a otras apps —enviarse mensajes de WhatsApp a uno mismo es también bastante popular— pero yo acabo usando siempre Gmail por tres motivos. El primero, la costumbre: me sale solo hacerlo así. El segundo, la integración con el calendario de Google, que me permite trasladar ese recordatorio a una cita de mi agenda si lo considero necesario.

Y el tercero, y probablemente más importante, que Gmail tiene la opción "Posponer", que es maravillosa y está disponible desde hace tiempo. Cuando me envío un correo a mí mismo este aparece en el buzón de entrada con el asunto en negrita, dejando claro que está pendiente de leer, pero si es una nota o un recordatorio de algo que puedo dejar para más adelante, aprovecho esta opción y simplemente lo pospongo hasta una fecha y hora que considere adecuada.

Bendito "Posponer".

Aquí quizás le pediría a Gmail que añadiera una opción más rápida de uso de Posponer. En la actualidad cuando eliges esa opción te salen prefijadas opciones de volver a mostrar ese mensaje en el buzón de entrada "Hoy más tarde (18:00)", "Mañana (8:00 AM)", "La próxima semana (Lunes, 8:00 AM)" y luego muestra la opción de establecer una fecha y hora personalizada.

Yo aquí preferiría algo más rápido como posponer 2/4/8 horas, por ejemplo, de forma que pudiéramos posponer ese mensaje una y otra vez en esas franjas además de poder establecer también una fecha y hora a nuestro gusto. Ese es por supuesto mi caso de uso, y quizás lo realmente ideal sería poder configurar precisamente las opciones de posponer para cada usuario.

Con todo y con eso, la opción de Posponer de Gmail es en mi opinión una de las grandes mejoras que el servicio ha recibido en los últimos años. Tener una lista interminable de correos no leídos en el buzón de entrada puede ser motivo de estrés para algunos y poder ir posponiendo los no urgentes libera esa pequeña ansiedad del Inbox Zero.

Y ahora perdonadme, pero acabo de acordarme de algo pendiente. Voy a enviarme un correo por Gmail a mí mismo.

