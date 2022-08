BeReal está funcionando tan bien que Instagram ya se ha fijado para su próxima función: una copia de BeReal

Si una red social funciona, seguramente no tardemos en ver dicha red social plasmada en forma de nueva función en Instagram. Lo hemos visto con Vine, Snapchat y TikTok y todo apunta a que el siguiente paso de Instagram es copiar la funcionalidad base de BeReal, una red social / plataforma que lleva tiempo creciendo y haciéndose popular.

Ser reales. BeReal es una red social cuyo funcionamiento es extremadamente básico. Solo permite publicar una foto al día (combinando la cámara delantera con la trasera) cuando nos envía una notificación. Dicha notificación se envía en un momento aleatorio. Al recibirla, el usuario tiene dos minutos para publicar lo que esté viendo y/o haciendo en ese momento. No hay filtros, no se puede elegir una foto del carrete. Se sube lo que esté pasando en ese momento, sea lo que sea. Se sube lo que es real.

A la gente le gusta. Sí, y las pruebas están ahí. BeReal está en este preciso momento en la segunda posición de las apps gratuitas más populares en App Store y en la posición 30 de Google Play, por encima de Netflix, Duolingo, Booking, Glovo o Uber. La aplicación se lanzó en 2020, pero no fue hasta el 1 de enero de 2022 cuando empezó a despegar. Sus MAUs (usuarios activos mensuales) han crecido un 315% y, según la compañía, sus descargas suman 7,67 millones.

Sé real, pero en Insta. La popularidad de BeReal está creciendo tanto que no es de extrañar que Instagram se haya fijado en ella. Alessandro Paluzzi, un conocido filtrador de funciones de redes sociales, descubrió una prueba interna en Instagram llamada "IG Candid" que es, prácticamente, una copia de BeReal. Posteriormente, un portavoz de IG confirmó que se trataba de un prototipo interno, pero sin dar más detalles. No se sabe si acabará llegando o no a la app, pero es una muestra del interés de Instagram.

#Instagram is working on IG Candid Challenges, a feature inspired by @BeReal_App 👀



ℹ️ Add other's IG Candid to your story tray. And everyday at a different time, get a notification to capture and share a Photo in 2 Minutes. pic.twitter.com/caTCgUPtEV