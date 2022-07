Es 2022 y TikTok y los vídeos cortos han ganado la batalla de las redes sociales

Facebook parecía inmortal. Ni los escándalos de privacidad podían con ella. Lo que al final pudo con ella fueron otras redes, y, en concreto, una propia: Instagram molaba más, y todo el mundo parecía estar allí. El texto que era importante en los mensajes de Facebook dejaba de ser atractivo en Instagram, donde se hacía más real que nunca eso de que "una imagen vale más que mil palabras".

Instagram también parecía inmortal, de hecho. La red social creó una industria de la nada y dio vida al fenómeno influencer. Todo parecía fantástico (más o menos), y entonces llegó TikTok, que con sus vídeos cortos fue convenciendo a más y más usuarios. De repente las fotos tampoco eran suficientes, y los vídeos cortos ganaban la batalla. Todos quieren ser TikTok, incluida Instagram.

A Zuckerberg jamás le ha temblado el pulso cuando se trataba de adaptarse a los nuevos tiempos. Si había que cambiar, se cambiaba. Y si había que copiar, se copiaba. Con Instagram aplicó el mismo principio, y eso ha acabado pervirtiendo esa red social que encumbró la fotografía móvil (y los selfies) para acabar dejándolos en segundo plano.

La evolución de Instagram ha sido singular: cuando Snapchat creó la función de 'Stories' en su red social desató una singular tendencia. Los minivídeos y pequeños montajes que desaparecían a las 24 horas triunfaban, y todas las redes sociales acabaron copiando la función.

Así, vimos Stories en Twitter (en 2015, con sus Moments), pero también a YouTube, WhatsApp, Facebook, Skype y hasta LinkedIn. Pero claro, una de las primeras en copiar adoptar esa idea fue Instagram, que no quería que Snapchat acabase amenazándola de verdad.

El formato funcionaba, pero no era suficiente. De repente TikTok se había convertido en la nueva red social de moda. Había que ofrecer distintas opciones para publicar vídeos cortos (y no tan cortos con IGTV, que quería competir con YouTube). Superada la 'crisis Snapchat', en Facebook pensaron que podían hacer exactamente lo mismo que habían hecho en ese caso. Para competir con TikTok solo tenían que ofrecer esos mismos vídeos cortos que triunfaban allí, así que lanzaron sus Reels.

Aquello fue otra gota que empezaba a colmar un vaso demasiado lleno. El cambio al feed algorítimico en 2016 y esa opción del "Descubrimiento" —una que posiciona mensajes, fotos y vídeos de desconocidos antes de los que tú estás siguiendo— acabaron por transformar la experiencia: ya no seguías solo a quien querías: Instagram hacía que siguieras a mucha otra gente. Gente que además tenía que publicar cierto número de Stories o de Reels para seguir siendo influencers (o aspirar a ello), lo que a su vez convirtió la experiencia en una verdadera condena para muchos de esos usuarios.

Esa copia indiscriminada, como sucedió con Reels, era, como decían en Inc., "un ejemplo de todo lo que está mal con Facebook". Y mientras TikTok seguía a lo suyo, Instagram declaraba su derrota. Lo hacía Adam Mosseri, el máximo responsable de la red social, que hace unos días hablaba de algunas novedades en Reels para luego contar cómo "están pasando un montón de cosas en Instagram ahora mismo".

