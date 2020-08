Instagram lanza Reels para competir con un TikTok que vive el momento más exitososo y bizarro de su historia

Facebook no acostumbra a dejar que sus rivales logren ganarle la partida. TikTok lo está logrando, lo que ha hecho ahora lance a través de Instagram un competidor llamado Reels directamente orientado a tratar de frenar el auge de una red social en un momento especialmente esperpéntico.

La propuesta es similar en muchos sentidos a la que le ha dado ese éxito sin parangón a TikTok, pero puede que si Reels triunfa lo haga más por la situación de su competidora, envuelta en unas negociaciones con Microsoft que se entremezclan con las contradictorias declaraciones de Trump, que primero quería prohibirla en Estados Unidos y que ahora permitiría su venta... si hay comisión para el Departamento del Tesoro de EE.UU.

Así funciona Reels

El nuevo formato de Instagram para compartir vídeo recuerda mucho a TikTok, y también nos hace rememorar aquel otro esfuerzo por contrarrestar el fenómeno Snapchat hace años. En aquel momento Instagram lanzó Stories y logró lo que se proponía: queda por ver si lo consigue también con Reels.

La idea de este nuevo formato es el de compartir vídeos cortos de hasta 15 segundos con música y efectos. A diferencia de las historias, que solo pueden ver los seguidores de quien las publica y desaparecen a las 24 horas, los Reels son vídeos permanentes y públicos con sección propia en Discover.

Para crearlos los usuarios podrán usar diversas herramientas creativas como pegatinas (stickers), efectos de realidad aumentada, música, inserción de audio original, cambios en la velocidad de reproducción, temporizadores y cuentas regresivas o alineación de objetos entre otros.

Reels aparece en el ¿mejor? momento posible

El lanzamiento de Reels se produce en un momento extraño y que podría tener un impacto singular en la situación en la que se encuentra TikTok. El servicio creado por ByteDance ha logrado atraer la atención de Microsoft, que ha mostrado su interés por hacerse con la parte del servicio que funciona en cuatro países de habla inglesa: Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda (pero no Reino Unido).

Como ya comentábamos estos días, ese interés se ha producido precisamente en un momento bizarro en el que TikTok, que siempre ha querido desligarse de China (a pesar de que ByteDance y su fundador son Chinos) y que de hecho no está disponible en ese país. Las sospechas de posible recolección masiva de datos han hecho que el propio Gobierno de los Estados Unidos haya amenazado con prohibir el servicio.

Trump declaró de hecho que la prohibiría el pasado fin de semana, pero no cumplió esa amenaza. El CEO de Microsoft, Satya Nadella, mantuvo una conversación con él que pareció apaciguar al presidente de Estados Unidos, pero aún así Trump acabó indicando al día siguiente que aunque la conversación había sido fructífera y la opción de que Microsoft adquiriera (parte de) TikTok era factible, eso no ocurriría si el Departamento del Tesoro no se lleva una comisión por hacer posible esa transacción.

La aparición de Instagram Reels podría hacer que esa negociación de Microsoft se tambalease: si Reels tiene éxito —teniendo en cuenta que hablamos de Instagram, no es descabellado pensarlo— el potencial interés de TikTok podría descender. La cosa se pone interesante, desde luego.

