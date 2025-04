Samsung Galaxy Tab S10 FE+, primeras impresiones: rendimiento equilibrado, pantalla generosa y un S Pen que marca la diferencia

Cada vez que aparece una nueva tableta en el mercado, me hago la misma pregunta: ¿para quién está pensada realmente? La respuesta, claro, es tan diversa como la oferta actual. No es lo mismo una tableta básica pensada para escolares que una de gama alta orientada a profesionales del diseño. Aun así, todas comparten al menos dos claves: apuestan por la portabilidad y ofrecen una buena autonomía. Y en muchos escenarios eso basta para dejar de lado el portátil, con todo lo que implica su sistema operativo y su ecosistema de aplicaciones.

Aunque las tabletas vivieron años de caída en ventas, el panorama ha cambiado: este segmento vuelve a mostrar fuerza. Para los fabricantes, es una oportunidad clara de actualizar sus catálogos y atraer a nuevos usuarios. En esta pelea por el trono, Apple sigue apostando fuerte por sus iPad, mientras que Samsung responde con su gama Galaxy Tab. Las últimas en subirse al ring son las Tab S10 FE y Galaxy Tab S10 FE+, recién presentadas en España. Hace apenas unas horas que salieron a la venta, pero he tenido la posibilidad de probar la más ambiciosa.

Ficha técnica de las Samsung Galaxy Tab S10 FE y Galaxy Tab S10 FE+



Samsung Galaxy TAB S10 FE (10,9”) Galaxy Tab S10 FE+ (13,1”) DIMENSIONES Y PESO 254.3 x 165.8 x 6.0 mm, 497 g (Wi-Fi), 500 g (5G) ​300.6 x 194.7 x 6.0 mm​, 664 g (Wi-Fi), 668 g (5G) PANTALLA 10,9 pulgadas LCD 90 Hz 13,1 pulgadas LCD 90 Hz PROCESADOR Exynos 1580​ Exynos 1580​ MEMORIAs 8 GB + 128 GB​ 12 GB + 256 GB​ MicroSD hasta 2TB 8 GB + 128 GB 12 GB + 256 GB​ MicroSD hasta 2TB BATERÍA 8.000mAh 45W 10.090mAh 45W CÁMARAS TRASERAS 13 MP 13 MP CÁMARA FRONTAL 12 MP ultra gran angular 12 MP ultra gran angular SISTEMA OPERATIVO Android 15 One UI 7 Android 15 One UI 7 CONECTIVIDAD 5G WiFi 6 WiFi Direct Bluetooth 5.3 5G WiFi 6 WiFi Direct Bluetooth 5.3 PRECIO Desde 579 euros Desde 749 euros

Pantalla que brilla con luz propia y un diseño que apunta alto

En el primer contacto con la Galaxy Tab S10 FE+, hubo algo en lo que coincidimos varios de los presentes: la pantalla impone. Durante los minutos previos a la prueba individual, mientras la tablet iba pasando de mano en mano, no faltaron los comentarios sobre su tamaño. Con 13,1 pulgadas, es un panel que destaca a simple vista y que deja claro que aquí hay espacio de sobra para trabajar, jugar o ver contenido con total comodidad con su resolución de 2880 x 1800 píxeles, aunque con algunas limitaciones como su panel LCD, 800 nits de brillo y tasa de refresco de 90 Hz.

Durante esos primeros minutos, la experiencia visual fue más que satisfactoria. Los biseles, aunque no son tremendamente delgados, al empezar a moverme entre las aplicaciones, prácticamente me olvidé de que estaban ahí. Y al menos en interiores, no tuve ninguna queja en cuanto a brillo o visibilidad. Un detalle interesante: la nueva familia de tabletas de Samsung cubre casi todos los tamaños de pantalla. La Tab S10 FE tiene 10,9 pulgadas; la S10 FE+, 13,1; la Tab S10+, 12,4; y la Tab S10 Ultra apuesta por un enorme panel de 14,6. En definitiva, opciones para todos los gustos.

La tablet funciona con Android 15 y la capa de personalización One UI 7 de Samsung, y en esta primera toma de contacto todo se movía con soltura. No llegué a probar apps especialmente exigentes ni juegos pesados, así que ese apartado quedará pendiente para un análisis más a fondo. Lo que sí sabemos es que el corazón del dispositivo es el nuevo Exynos 1480, un chip de la casa que toma el relevo del Exynos 1380 presente en las Galaxy Tab S9 FE y S9 FE+ de 2023 que precisamente mostraban un rendimiento acorde a la gama media que pertenecen.

En cuanto al resto de las especificaciones, la compañía surcoreana ofrece versiones con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento por 749 euros, y otra con 12 GB de RAM y 256 GB por 849 euros. La buena noticia es que la capacidad no queda limitada a la configuración inicial: se puede ampliar mediante tarjetas MicroSD de hasta 2 TB. Un punto a favor para una tableta que Samsung define como la puerta de entrada a su ecosistema de gama alta, y que presume además de 10.090 mAh de batería y carga de rápida de 45 W.

Volviendo a la pregunta que me hacía al principio, sobre para quién es este tipo de dispositivo cuyo cuerpo es de aluminio y transmite una sensación de calidad notable, creo que puede encajar muy bien en el día a día de estudiantes universitarios. Lo pienso sobre todo por la combinación de su gran pantalla y el S Pen magnético, que forman una pareja ideal para tomar apuntes o trabajar con comodidad. Escribir en la tablet resulta muy agradable. No percibí ningún retardo al mover el lápiz sobre el panel, y además, hay funciones basadas en software que mejoran la escritura e incluso resuelven cálculos matemáticos.

La aplicación para tomar notas de Samsung permite escribir a mano con la ayuda de herramientas inteligentes. Una de ellas muestra líneas similares a las de un cuaderno tradicional, que aparecen a medida que escribimos para facilitar la alineación y mejorar la forma de las letras. También incluye una función para transcribir el texto manuscrito y otra que permite resolver directamente sobre la hoja digital una amplia variedad de fórmulas. Desde Samsung aseguran que incluso es capaz de interpretar operaciones complejas de forma automática.

Las nuevas Tab S10 FE y Galaxy Tab S10 FE+ incorporan un botón dedicado a Galaxy AI, un reflejo claro del protagonismo que la IA está tomando dentro del ecosistema de Samsung. Al pulsarlo, es posible invocar tanto al asistente Bixby (sí, sigue vivo) como al nuevo asistente Gemini de Google. Eso sí, no todas las funciones están disponibles: se echa en falta, por ejemplo, la opción Sketch to Image, que permite transformar dibujos en imágenes generativas, aunque sí contamos con la traducción instantánea en pantalla o Circle to Search de Google.

Un paso hacia adelante en la serie FE

La Galaxy Tab S10 FE+ no viene a revolucionar el mercado de las tabletas, pero sí a ocupar un espacio cada vez más definido dentro del catálogo de Samsung: el de quienes buscan una experiencia sólida sin dar el salto a los modelos más caros. En esta toma de contacto, ha dejado claro que está pensada para usuarios que valoran una buena pantalla, una autonomía solvente y la compatibilidad con el S Pen, que viene incluido de serie.

Como suele ocurrir con la serie FE, hay concesiones: no es la tablet más brillante ni la más potente del catálogo. Aun así, su equilibrio general la convierte en una opción muy razonable para estudiantes y para quienes simplemente necesitan un dispositivo versátil sin desembolsar más de la cuenta. No es un producto especialmente barato, pero frente a los iPad más ambiciosos o incluso otras Galaxy Tab de gama alta, esta FE+ ofrece un conjunto de argumentos bastante sólidos para conquistar a potenciales compradores.

