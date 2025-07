He probado el Nothing Phone (3) y tengo clarísima una cosa: quiero dos

He viajado hasta Londres con un fin: probar el primer gama alta de Nothing. El Phone 1 nacía como un claro gama media, el Phone 2 como un media-alta, y el Nothing Phone 3 es un gama alta con (casi) todas las de la ley. Mientras la review se cocina, voy a contarte cuáles han sido mis primeras impresiones con el móvil más ambicioso de la compañía hasta la fecha.

Ficha técnica del Nothing Phone 3



Nothing Phone (3) dimensiones y peso 160,6 x 75,59 x 8,99 mm 218 gramos pantalla Flexible AMOLED de 6,67 pulgadas Resolución FullHD+ (2.800 x 1.260 píxeles) 460 ppp HDR10+ Tasa de refresco: 120 Hz Muestro táctil: 1.000 Hz PWM: 2.160 Hz Brillo: 800 nits Brillo máximo: 1.600 nits Brillo pico: 4.500 nits Gorilla Glass 7i procesador Snapdragon 8s Gen 4 GPU Adreno 825 memoria ram 12/16 GB LPDDR5x almacenamiento interno 256/512 GB UFS 4.0 cámara trasera Angular 50 MP, f/1.68, OIS+EIS, PDAF Periscopio 50 MP, f/2.68, OIS+EIS, PDAF, zoom óptico x3 Gran angular: 50 MP, f/2.2, EIS, 114º FOV Vídeo: 4K UltraXDR@60FPS cámara delantera 50 MP, f/2.2, EIS, 81.2º FOV batería 5.150 mAh Carga rápida 65W Carga inalámbrica 15W Carga cableada inversa 7,5W Carga inalámbrica inversa 5W sistema operativo Android 15 con NothingOS 3.5 5 años de actualizaciones de Android 7 años de parches de seguridad conectividad Dual nanoSI+eSIM 5G NSA/SA Bluetooth 6.0 NFC GPS WiFi 7 USB tipo C otros Certificación IP68 Trasera Gorilla Glass Victus Lector de huellas en pantalla Essential Space Glyph Interface Altavoces estéreo precio Desde 799 euros

Diferente, muy diferente

Nothing es una compañía que intenta destacar en un punto que lleva siendo secundario durante años para su competencia: el diseño. La filosofía de volver a hacer la tecnología divertida se materializa en uno de los aspectos más peculiares y únicos del mercado, y en este Phone 3 lo han llevado un paso más allá. La unidad de review está en nuestras manos pero, para estas impresiones, Nothing tan solo nos ha dejado toquetear las unidades del stand. No son las mejores condiciones para hacerle las fotografías que merece pero lo digo desde ya: el móvil, en persona, es una pasada.

Su parte trasera sigue protagonizada por las transparencias (aunque lo que ves debajo es un diseño especialmente cuidado, no los componentes internos del teléfono), aunque la parte de arriba es más caótica que nunca. Glyph Matrix (el circulito que ves en la derecha, flash, lente teleobjetivo). Nada sigue un orden claro.

Uno de los aspectos que más choca es la disposición de cámaras. Hace un año recordaban bastante a las de los iPhone. Ahora no recuerdan a absolutamente nada, porque nunca habíamos visto algo así. Choca, es raro, y cuesta acostumbrarse a esta asimetría buscada. Pero el móvil cumple con su función: llamar la atención.

Tendremos que probarla en profundidad y explicaremos bien su funcionamiento en el análisis, pero la Glyph Matriz tiene pintaza

La segunda característica clave de la parte trasera tiene que ver con Glyph Matrix: una pantalla micro-LED circular en la esquina superior derecha del dispositivo. Está diseñada para reducir el uso de pantalla y mostrar la información clave de la forma más eficiente posible, según Nothing.

Muestra notificaciones específicas por app

Tiene juegos (lo explicaremos en la review)

Indicadores de progreso (como la carga de batería, reproducción de música...)

Reloj digital

Cronómetro

Indicador de batería

Esta es una de las funciones más locas y rompedoras del teléfono. No hemos podido probarla a fondo pero ya te adelanto que es lo que más miradas ha captado, con diferencia.

Mirándolo por delante, no hay extravagancias a la vista. Es un teléfono con un frontal bien aprovechado, perforación frontal y un panel AMOLED de 6,67 pulgadas con resolución 1.5k, y tasa de refresco de 120 Hz. Todo bien, todo correcto, sigan circulando.

El software es la clave, pero no la única

Este teléfono cuenta con un Snapdragon 8s Gen 4. Nothing nos ha explicado que este procesador es el ideal para este teléfono: balanceado en equilibrio, calor y eficiencia. No es el Snapdragon 8 Elite pero, honestamente, creo que tampoco lo necesita. El precio de partida del Nothing Phone 3 es inferior a los 800 euros, por lo que apostar por esta plataforma es un acierto en opinión de un servidor. En el análisis profundizaré sobre su rendimiento, pero es un teléfono rápido, fluido y que parece comportarse sin el menor problema.

Y es que el software ayuda, mucho. NothingOS basado en Android 15 es una personalización muy molona (la compañía nos ha dicho que ya tienen casi listo NothingOS 4.0 basado en Android 16). Una suerte de Pixel ROM toqueteada por un equipo de desarrolladores que quieren dotar al teléfono de una experiencia aún más nerd. Los soniditos del sistema, la experiencia con el sistema Glyph, algunos aspectos de personalización... todo logra que conectemos con la ROM como no solemos hacerlo en sistemas rivales.

Además, este modelo se actualizará durante cinco años a las siguientes versiones de sistema operativo, y durante siete años con los correspondientes parches de seguridad.

Este año, Nothing implementa funciones de IA. A saber:

Essential Space : una app que permite guardar notas, recordatorios, capturas de pantalla, grabaciones de voz y organizarlo todo mediante IA.

: una app que permite guardar notas, recordatorios, capturas de pantalla, grabaciones de voz y organizarlo todo mediante IA. Flip to record : permite grabar y realizar transcripciones de voz al girar el teléfono.

: permite grabar y realizar transcripciones de voz al girar el teléfono. Essential Search : búsqueda contextual en el teléfono por IA.

: búsqueda contextual en el teléfono por IA. Integración con widgets de Chat GPT

Generación de fondos de pantalla

A priori, una aproximación algo discreta a las funciones de inteligencia artificial. En la review profundizaremos sobre si es suficiente para competir con los mejores del momento.

Una declaración de intenciones

Que una startup como Nothing se suba al carro de la gama alta es toda una declaración de intenciones. En ningún momento vienen a competir por volumen con los gigantes más asentados del sector, pero demuestran un altísimo punto de madurez tecnológica lanzando un producto que roza el tier más alto en la segmentación por precio.

Tengo muchas ganas de utilizar este teléfono como personal y contarte todo sobre él en mi review en profundidad. ¿Por qué? Porque mi trabajo se basa en buena parte en analizar teléfonos y a Carl Pei no le falta razón: la mayoría son clónicos, poco innovadores y aburridos. Este teléfono podrá entrar más o menos por el ojo, pero es un móvil diferente, con funciones diferentes, y aproximaciones arriesgadas. Ten claro que es una de las apuestas más diferentes del mercado, y que dará mucho que hablar este 2025.

