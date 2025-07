El Nothing Phone (3) tiene una parte trasera loquísima. Una que llega con pantalla incluida

Tras cinco años de vida y después de haber lanzado varios terminales de gama media, Nothing al fin se ha tirado a la piscina con su primer smartphone de gama alta: el Nothing Phone (3). La firma londinense pasa así a competir en la liga de los grandes, liga en la que se encuentran marcas como Samsung, Xiaomi, OPPO, OnePlus, Honor, Vivo y compañía.

Su propuesta es clara: un terminal con un diseño radicalmente a todo lo que hay en el mercado (que por cierto, se despide en cierta medida de los característicos LEDs de colores), un sistema operativo limpio y un motor que, al menos sobre el papel, promete una experiencia fluida, solvente y más que suficiente para la inmensísima mayoría de usuarios. Hechas las presentaciones, vamos a conocer mejor a este terminal.

Ficha técnica del Nothing Phone (3)



Nothing Phone (3) dimensiones y peso 160,6 x 75,59 x 8,99 mm 218 gramos pantalla Flexible AMOLED de 6,67 pulgadas Resolución FullHD+ (2.800 x 1.260 píxeles) 460 ppp HDR10+ Tasa de refresco: 120 Hz Muestro táctil: 1.000 Hz PWM: 2.160 Hz Brillo: 800 nits Brillo máximo: 1.600 nits Brillo pico: 4.500 nits Gorilla Glass 7i procesador Snapdragon 8s Gen 4 GPU Adreno 825 memoria ram 12/16 GB LPDDR5x almacenamiento interno 256/512 GB UFS 4.0 cámara trasera Angular 50 MP, f/1.68, OIS+EIS, PDAF Periscopio 50 MP, f/2.68, OIS+EIS, PDAF, zoom óptico x3 Gran angular: 50 MP, f/2.2, EIS, 114º FOV Vídeo: 4K UltraXDR@60FPS cámara delantera 50 MP, f/2.2, EIS, 81.2º FOV batería 5.150 mAh Carga rápida 65W Carga inalámbrica 15W Carga cableada inversa 7,5W Carga inalámbrica inversa 5W sistema operativo Android 15 con NothingOS 3.5 5 años de actualizaciones de Android 7 años de parches de seguridad conectividad Dual nanoSI+eSIM 5G NSA/SA Bluetooth 6.0 NFC GPS WiFi 7 USB tipo C otros Certificación IP68 Trasera Gorilla Glass Victus Lector de huellas en pantalla Essential Space Glyph Interface Altavoces estéreo precio Desde 799 euros

De Glyph Interface a Glyph Matrix

Nothing Phone (3) | Imagen: Xataka

Una de las cosas que han caracterizado a los móviles Nothing desde sus inicios es la interfaz luminosa Glyph. Era marca de la casa, pero eso, era. En este nuevo modelo Nothing ha apostado por algo diferente: Glyph Matrix. Se trata de una pequeña pantalla micro-LED situada en la parte trasera que permite consultar el número de notificaciones pendientes, el nivel de batería restante e incluso acceder a funciones como un espejo, un cronómetro o lo que se quiera. Las herramientas de desarrollo son públicas y están disponibles para que los desarrolladores puedan hacer de las suyas.

La parte trasera es transparente, está protegida por Gorilla Glass Victus y no tiene módulo de cámaras. Las lentes están dispuestas de una forma aparentemente desordenada, pero sorprendentemente armónica, resultando en una estética como poco, diferente. En cuanto a botones, a destacar el de Essential Space y el sensor Glyph situado en la parte trasera. Este servirá para, por ejemplo, lanzar animaciones en la pantallita.

Glyph Matrix es personalizable y nos permite consultar información del móvil de un solo vistazo

Y hablando de pantalla, Nothing ha montado un panel AMOLED flexible de 6,67 pulgadas con resolución FullHD+ (2.800 x 1.260 píxeles), 120 Hz de tasa de refresco y hasta 4.500 nits de brillo en contenido HDR. Según la empresa, el panel ocupa un 92,89% del frontal, que no es decir poco. Sobre el papel, la pantalla apunta maneras, pero saldremos de dudas en cuanto podamos echarle el guante.

Al fin un Nothing de gama alta

Nothing Phone (3) | Imagen: Xataka

Ha tardado, pero Nothing al fin ha montado un procesador de gama alta. No es el Snapdragon 8 Elite, pero tampoco es que el Snapdragon 8s Gen 4 se quede corto. Este SoC de ocho núcleos y cuatro nanómetros tiene un core Prime Cortex-X4 a 3,2 GHz y siete núcleos de rendimiento Cortex-A720 a 3 GHz, a lo que tenemos que sumar hasta 16 gigas de memoria RAM y hasta medio tera de almacenamiento interno. Sin ser lo más de lo más, la experiencia debería ser absolutamente fluida y el terminal debería desenvolverse sin problema incluso en tareas pesadas.

El sistema operativo es Android 15 con NothingOS 3.5. Más allá del diseño minimalista al que ya la firma nos tiene ya acostumbrados, el sistema propone tres novedades: Essential Search (para buscar todo tipo de contenido en nuestro móvil), Flip to Record (para grabar y transcribir reuniones) y Essential Space (el espacio de IA para guardarlo todo). Cabe destacar que Nothing promete cinco años de actualizaciones Android, siete años de parches de seguridad y que Android 16 estará disponible en el tercer trimestre de este año.

Por último, es importante hablar de la batería, un apartado en el que Nothing ha dado un salto importante. ¿Por qué? Porque gracias a la tecnología de silicio-carbono, Nothing ha conseguid implementar una batería de 5.150 mAh, la más grande en un teléfono Nothing hasta la fecha. Todo ello sin que el grosor suba en exceso. Ya tendremos oportunidad de hablar de la autonomía, pero lo que sabemos por el momento es que la carga rápida tiene una potencia de 65W y que la carga inalámbrica asciende a 15W.

Una cámara completa

Nothing Phone (3) | Imagen: Xataka

Antes de conocer las versiones y los precios del terminal, procede repasar rápidamente las cámaras. Nothing ha montado cuatro sensores, tres detrás y uno delante, de 50 megapíxeles cada uno. El sistema está potenciado por TrueLens Engine 4, el motor de Qualcomm que permite procesar imágenes en menos tiempo y obtener fotos más brillantes y con mejores colores.

La cámara principal tiene OIS y EIS y zoom digital de dos aumentos. El gran angular, por su parte, tiene 114º de campo de visión y sí, también tenemos una lente periscópica para poder acercarnos al sujeto sin perder calidad.

Nothing Phone (3) | Imagen: Xataka

Esta lente nos propone OIS y EIS, zoom óptico de tres aumentos, zoom digital de seis y hasta 60 aumentos si ampliamos al máximo. Ya no es una cuestión de calidad, cosa que comprobaremos a su debido tiempo, sino de opciones y versatilidad.

Un aspecto interesante es la grabación de vídeo. Gracias al Snapdragon 8s Gen 4 el dispositivo puede capturar vídeo Ultra XDR. Esto, grosso modo, significa que la cámara captura cada frame con doble exposición, lo que debería traducirse en mejores sombras y luces altas. En cuanto a resoluciones, lo máximo disponible es 4K a 60 FPS.

Versiones y precio del Nothing Phone (3)

Nothing Phone (3) | Imagen: Xataka

El Nothing Phone (3) se podrá reservar desde el 4 de julio y se pondrá a la venta a partir del 15 de julio. Estará disponible en negro y blanco y sus precios son los siguientes:

Nothing Phone (3) 12/256 GB : 799 euros.

: 799 euros. Nothing Phone (3) 16/512 GB: 899 euros.

Imágenes | Nothing