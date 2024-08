Carl Pei ha pedido que Nothing vuelva a la oficina e invita a irse a quien se niegue: "Puede no ser adecuada para todos"

Nothing es un fabricante relativamente reciente que, gracias a la experiencia de su CEO Carl Pei (cofundador de OnePlus), se ha hecho un hueco en el mercado compitiendo con gigantes de la talla de Samsung, Xiaomi o Apple. Según publicabaPei en su perfil de X, para continuar siendo competitivos a ese nivel, sus empleados deberán volver a las oficinas de su sede londinense.

Giro radical de Nothing. El texto compartido por el CEO de la compañía reproducía el correo electrónico que envió a todos sus empleados, comunicando la entrada en vigor de una nueva política de vuelta a la oficina en un plazo de dos meses.

La decisión de Carl Pei, representa un giro radical respecto a su enfoque anterior de trabajo remoto de Nothing, que había sido parte esencial de la cultura de la empresa desde su fundación en 2020 durante la pandemia. El directivo argumentó que el trabajo remoto no es compatible con las ambiciones de crecimiento rápido y los altos niveles de productividad que busca Nothing para seguir compitiendo en el futuro. "El trabajo remoto no es compatible con un alto nivel de ambición más alta velocidad. Estamos al 0,1% de nuestro potencial", señalaba el directivo.

Motivos del regreso a la oficina. Entre las razones que esgrimía el comunicado publicado por Carl Pei encontramos viejos conocidos. El CEO de Nothing explicó su decisión basándose en tres motivos fundamentales para la vuelta a su cuartel general en Londres.

En primer lugar, el máximo responsable de Nothing apuntó a que el desarrollo de un smartphone requiere una colaboración estrecha entre los departamentos de diseño, ingeniería y producción. Pei aseguraba que este tipo de trabajo no es compatible con un entorno remoto. Este ha sido uno de los argumentos más utilizados por las grandes tecnológicas.

El CEO de Nothing aseguraba que la creatividad y la innovación funcionan mejor en persona, permitiendo a la empresa hacer más con menos recursos. Por último, Pei subrayó que las altas ambiciones de Nothing, que aspira a convertirse en una “empresa que defina una generación”, no se pueden alcanzar bajo un modelo de trabajo remoto. Un motivo tan indefinido que apunta a que Nothing simplemente se estaría dejando llevar por sesgos directivos y no por datos objetivos.

Si no quieres venir a la oficina, ahí tienes la puerta. La nueva política de presencialidad en la oficina entrará en vigor progresivamente en los dos próximos meses, tiempo durante el cual la empresa se reunirá con sus empleados en Londres para responder a sus dudas.

Pei también fue claro respecto a los que no estuvieran de acuerdo con la nueva política y sugirió que aquellos que no estén dispuestos a ir cinco días a la semana a la oficina, podían ir buscando otro empleo. “Sé que esta es una decisión controvertida que puede no ser adecuada para todos, y definitivamente hay otras empresas que prosperan en configuraciones remotas o híbridas. Pero eso no es adecuado para nuestro tipo de negocio y no nos ayudará a desarrollar plenamente nuestro potencial como empresa”.

Londres ha sido la última en volver. Nothing fue fundada durante la pandemia y adoptó inicialmente una política de trabajo remoto para toda su plantilla. Más tarde, la empresa implementó un modelo de jornada híbrida para su sede de Londres, mientras que otras oficinas han ido volviendo progresivamente al modelo 100% presencial.

Pese al cambio de política, Pei aseguró que no habrá conflictos contractuales con los empleados, ya que los acuerdos firmados establecen que su lugar de trabajo principal es la oficina de Nothing en Londres.

Margen para la flexibilidad. A pesar del estricto comunicado, su CEO señaló que habrá cierta flexibilidad dentro de la nueva política. “Esta es una empresa para adultos, por lo que si necesita estar fuera de la oficina para lidiar con algunos problemas, confiamos en que tomará la decisión correcta. Sabemos que no es el tipo de configuración adecuado para todos, y eso está bien. Debemos buscar un encaje mutuo. Debes encontrar un entorno en el que prosperes, y necesitamos encontrar personas que quieran hacer todo lo posible con nosotros en las próximas décadas”, destacaba Nothing en su comunicado.

El directivo aseguraba que se evaluará la necesidad de flexibilidad caso por caso, particularmente para aquellos roles que requieren interacción externa, apuntando específicamente a los departamentos de ventas y marketing.

