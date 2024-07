El CMF Phone 1 era el aperitivo. El Nothing Phone (2a) Plus apunta a ser el inminente plato fuerte

El CMF Phone 1 ha sido una de las grandes sorpresas del año, un terminal que arrojaba como duda su falta de NFC y que, por 100 euros más, es una opción más que interesante apostar por el Phone 2a. Un teléfono con un hardware similar, pero con todo lo que le falta al primer móvil de CMF.

La compañía, tras dar alguna que otra pista en redes sociales, ha hecho pública la fecha de presentación de su próximo teléfono. Uno que compartirá, a priori, mucho con el Nothing Phone 2a. Se trata del Nothing Phone 2a Plus, el primer teléfono con este apellido de la compañía.

Hablar de los lanzamientos de Nothing es hablar de un camino imposible de predecir. La compañía se estrenó con un Nothing Phone 1 rompedor en calidad precio, para el año siguiente apostar por un Nothing Phone 2 mucho más caro y con mejores especificaciones.

La vuelta al sendero de la calidad-precio llegó con el Nothing Phone 2a, y prosigue ahora con el lanzamiento del CMF Phone 1, el primer teléfono de su submarca centrada en productos económicos.

El próximo 31 de julio conoceremos al Nothing Phone 2a Plus, un teléfono del que aún no tenemos detalles. Por la propia nomenclatura, deberíamos encontrar un Nothing Phone 2a vitaminado en specs: el apellido (a) deja claro (hasta ahora) que estaremos ante un producto de gama media, y no ante un flagship.

Quedan tan solo dos semanas para conocer el lanzamiento de este teléfono, un lanzamiento que nos hace pensar que el Nothing Phone 3 quizás no se acabe materializando este año.

