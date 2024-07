El CMF Phone 1 tiene un secreto fabuloso: se le pueden imprimir carcasas 3D

El CMF Phone 1, el primer teléfono de la nueva submarca de Nothing, es todo un soplo de aire fresco. Por fin, un móvil de menos de 200 euros (en ofertas flash de Amazon) que se puede recomendar casi con los ojos cerrados. El casi es porque no tiene NFC ni radio FM, aunque no es el asunto a debatir ahora.

Se ha descubierto que Nothing ha compartido de forma pública las dimensiones exactas de las carcasas, así como el archivo STL con el diseño 3D de la misma. Esto abre las puertas a algo genial: cualquiera puede imprimirle su propia carcasa.

La característica clave del CMF Phone 1 es su trasera intercambiable. Basta con desenroscar cuatro tornillos para poder retirarla y remplazarla por cualquiera de las que vende la compañía. El pequeño inconveniente es que, por el momento, no hay muchos colores para elegir.

El diseñador DeerenGoneDigital compartía en X un brutal concepto de una carcasa en verde menta, inspirada en las cartas de Pokémon. Se descubría así que CMF había hecho públicos los planos de las carcasas, y que cualquiera podía crear las suyas.

Hace pocas horas, Carl Pei compartía en la red social una publicación de la que parece ser la primera carcasa impresa en 3D para este teléfono. Una versión bastante rudimentaria, pero que abre la puerta a que otros creadores experimenten con este teléfono.

Siendo una propuesta enfocada al mundo nerd, estamos convencidos de que veremos todo tipo de carcasas intercambiables para este teléfono. Y también está bastante claro que acabaremos viendo pequeñas tiendas en las que podremos hacernos con ellas.

