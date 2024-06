Carl Pei quiere que el Nothing Phone se convierta en lo que el Rabbit R1 no pudo ser: el dispositivo de IA definitivo

Carl Pei no quiere quedarse fuera de la revolución de la inteligencia artificial (IA). El cofundador de OnePlus y actual CEO de Nothing afirma que en la actualidad no hay mejor dispositivo para la IA que el teléfono inteligente que utilizamos a diario. Partiendo de esta premisa, el ejecutivo ha brindado algunos detalles sobre los planes futuros de la compañía, y ha mostrado algunos de sus avances más recientes.

Pei imagina un mundo donde las aplicaciones como las conocemos ya no existen. En cambio, el sistema operativo de nuestro teléfono inteligente “lo sabe todo” y puede hacer tareas en nombre del usuario. Una parte d esto nos recuerda al Rabbit R1, un dispositivo que se conecta directamente a diferentes servicios para ejecutar tareas, por ejemplo, pedir un Uber, aunque no ha tardado en decepcionar a muchos.

Un asistente que lo hará todo por ti

El empresario señala que este futuro no llegará de la noche a la mañana, pero que han empezado a trabajar en esa dirección. En concreto, su parte de su equipo lleva dos meses enfocado diseñar las experiencias de IA que se integrarán en sus próximos teléfonos. Una de las novedades es una pantalla de inicio rediseñada que, en lugar de ser un lanzador de aplicaciones, es un “centro de información contextual”.

Como podemos ver en el vídeo, el sistema debería ser capaz de entender el contexto de lo que aparece en pantalla y de extraer información relevante. Por ejemplo, al pulsar sobre un vuelo programado se muestra el código QR del mismo sin abrir una aplicación o una ventana superpuesta. La idea va incluso más allá. Deberíamos ser capaces de utilizar el móvil directamente con la voz, algo similar a lo que proponía la película 'Her'.

Nothing Phone (2)

Nothing pretende que este asistente se sienta como nuestro “mejor amigo”. En el vídeo también hemos visto un adelanto de esto. Walid, un ingeniero de software de la compañía, conversa fluidamente con el asistente de voz que acaba de personalizar. Por su parte, esto nos recuerda al modo de voz basado en GPT-4o que hace unas semanas presentó OpenAI, de hecho, su interfaz parece idéntica.

Cabe la posibilidad de que Nothing se haya asociado con OpenAI para impulsar este tipo de funciones en sus teléfonos inteligentes, pero también es posible que se trata de una iniciativa independiente. En este momento no tenemos información sobre esto. Sí sabemos que algunas novedades de IA llegarán al Nothing Phone (3), un móvil rumoreado que ahora es oficial que se lanzará el año próximo.

El anuncio de la compañía con sede en Londres llega en un momento donde las grandes tecnológicas están aumentando sus apuestas por la IA. Los rumores sugieren que Apple también está trabajando en una nueva versión de Siri que será capaz de controlar el iPhone y sus aplicaciones, presumiblemente con tecnología de Google o de OpenAI, y que presentará en la WWDC 2024.

Imágenes | Nothing

