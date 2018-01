Haier U55H7000 Smart TV, análisis: 55" y resolución 4K a un precio de 500€ implica compromisos

Haier quiere que los usuarios empiecen a conocerla como algo más que una marca de electrodomésticos. Por ello pone en el mercado un televisor con prestaciones atractivas a un precio que, con ofertas, se vuelve muy interesante. Ese modelo es el Haier U55H7000, pantalla de 55" con resolución 4K y dos botones para acceder rápidamente a dos de los servicios más demandados por el usuario: Netflix y Youtube.

¿Merece la pena? ¿Es una buena opción? Hemos analizado la propuesta de Haier para ver hasta qué punto compite con fabricantes tradicionales como Sony, Panasonic, Phillips, Samsung y LG. Especialmente con estos dos últimos que, desde hace años, son los que más cuota de mercado acaparan y quienes más agresivos han sido con esta batalla de precios, al menos en sus gamas de entrada.

Características

Haier U55H7000 Características Panel LED de 55” Resolución 4K (3840x2160), refresco panel 60Hz (800 Full Motion) Retroiluminación DLED (Direct LED) Brillo 300 cd/m2 Contraste 1100:1 Soporte audio y vídeo Audio DTS TrueSurround, DTS HD, Dolby Digital Plus, vídeo HEVC Sonido 2 x 10W Extras Acceso directo a Youtube y Netflix (soporte 4K). Soporta HbbTV Conexiones 4 x HDMI, 3 x USB 2.0, salida optica, salida auriculares, ethernet, euroconector (smart), AV y vídeo por componentes, señal de antena y satélite Conectividad Wifi y BT Consumo Max 88w Dimensiones 124,8 x 27,6 x 78,5 cm Peso 14,5 kg Precio PVP Haier 699€, (en Gearbest 499€) Manual Guía del usuario

Acostumbrados a probar televisores de gama alta, como la gama QLED de Samsung, los OLED de LG o las últimas propuestas de Sony como el el espectacular A1 o el XE9305; la sensación que se tiene al analizar un producto así es similar a cuando pasas de un smartphone gama alta a un gama media. Notas las claras diferencias pero te planteas hasta qué punto merece la pena la inversión en un modelo superior.

Con los televisores es similar, a todos nos gusta lo mejor de lo mejor pero luego la mayoría terminamos adquiriendo modelos de gama intermedia. Así que está bien conocer qué ofrece en cada uno de los apartados claves.

En el caso del televisor de Haier, siempre con el PVP de venta en la cabeza, por características no está nada mal. Sobre el papel tenemos un panel de 55” con resolución 4K, sonido DTS TrueSurround, Dolby Digital y un número de conexiones adecuado. Sin olvidar la opción de conectar a internet vía ethernet o wifi así como la conectividad bluetooth. Pero empecemos punto por punto.

Un diseño que se limita a cumplir

El precio de un televisor se ve afectado por numerosos apartados, el diseño y materiales es uno de ellos. No es lo mismo dibujar una estructura sin prácticamente marcos y un grosor muy reducido a lo que vemos en la propuesta de Haier.

El diseño no es uno de los apartados donde el televisor de Haier quiera o pueda competir

El televisor de Haier podrá destacar por su precio contenido pero no por el diseño. No es un producto feo pero tampoco destacable. El tamaño de sus marcos es correcto pero no se acerca a propuestas de gama alta.

El grosor en general tampoco llama la atención de forma positiva. A muchos es un detalle que no les importará, pero no podemos ignorar que la reducción del tamaño de los componentes es algo que hay que pagar. Así que para tener menos grosor hay que pagar un trabajo de ingeniería en su electrónica. Aquí no se hizo eso.

Aunque la principal señal de estar frente a un televisor sin más aspiraciones que cumplir y ser competitivo en precio son sus pies. Las patas del televisor son dos piezas de plástico. No se van a romper con solo mirarlas pero es claro indicativo de cómo se logra reducir costes. Eso sí, a los que cuelguen el televisor en la pared, como es el caso, esto les dará igual.

Fabricado en plástico el televisor de Haier logra un precio más ajustado gracias a esa elección de materiales y un diseño que no busca nada diferenciador

Dándole la vuelta vemos la trasera, de plástico, y ahí las diferentes conexiones. Tenemos euroconector, vídeo por componentes y entrada AV, cuatro conectores HDMI, tres USB, ethernet así como salida de audio analógica, óptica y las respectivas tomas de antena.

El euroconector o scart es una buena idea. Ya que no prima la reducción de grosor pues al menos tener una conexión que para aquellos que quieren conectar consolas o algún dispositivo más antiguo le vendrá genial. Para los demás lo importante es que tenemos varios puertos HDMI.

En líneas generales el diseño del televisor de Haier es, como decimos, correcto. No hace grandes alardes en ningún apartado y eso le permite lograr un precio más bajo. Al que si suamos algunas rebajas hacen que gane puntos en ese sentido. Pero pasemos a uno de los puntos determinantes.

La resolución 4K no lo es todo en un panel

Junto a una diagonal de 55”, tamaño más que considerable y válido para disfrutar de series y películas así como otros tipos de contenidos, cómodo para la mayoría de hogares a día de hoy, el principal atractivo de este televisor de Haier es su resolución 4K.

Con un panel con retroiluminación DLED (Direct LED) el rendimiento general no es malo si tenemos en cuenta su precio. Sí, pude que repitamos esto a lo largo de todo el análisis pero es que el precio es factor importante para valorar en su justa medida este producto.

A nivel de resolución no hay problemas. La imagen tiene un buen nivel de nitidez y con contenido nativo se disfruta mucho. ¿Pero qué ocurre con el resto de aspectos como la representación de color, brillo, contraste o ángulos de visión?

Con distintos modos de imagen (Cine, Juegos, Deportes, Dinámica y Natural) a nosotros nos ha gustado el modo Cine y Dinámica. Aún así, ninguno de los dos hacen maravillas ni logran una representación de color a la altura de otras propuestas. Especialmente con el contenido que recibimos a través de la señal de antena. Somos conscientes de las carencias de las emisiones vía TDT pero aquí el procesado del dispositivo tampoco ayuda a paliar un poco la calidad de la señal de entrada.

La resolución 4K es el principal atractivo del televisor de Haier, pero más resolución no siempre es sinónimo de mayor calidad

Cuando visualizamos contenidos a través de servicios como Netflix o Youtube entre otros, ya sea aprovechando su propia plataforma Smart TV o a través de un set top box u otra fuente conectada por HDMI, la experiencia mejora. Aún así la calidad es la que es. La representación de color es justa, falta viveza a los mismos. Algo que se puede apreciar especialmente con los rojos. Tras jugar con los ajustes no llegamos a conseguir un rojo que nos convenza del todo y suelen dar la sensación de tender hacia el naranja.

El brillo tampoco es uno de sus puntos fuertes pero es el menor de los problemas. A menos que estemos en un ambiente muy iluminado lo cierto es que la pantalla se verá bien. Otra cosa es el contraste. Aquí podríamos pensar que la iluminación Direct LED sería mejor opción que Edge LED pero no es así. Al menos no con esta pantalla.

Cuando hay imágenes con zonas de mucho contraste o muy oscuras apreciamos algo de clouding. Esto nos molesta menos, porque incluso en pantallas de mayor coste también ocurre. Pero es importante que lo sepáis.

Los ángulos de visión son el principal problema de este panel, a medida que nos alejamos los colores se apagan

No obstante el principal problema que le encontramos son los ángulos de visión. En el momento que nos vamos desplazando hacia un lado u otro los colores se van "apagando", hasta el punto de tender a tonos grisáceos. Lo normal es ver la tele sentados perpendicular a ella pero llama mucho la atención el cambio.

Visto todo esto nos reafirmamos, la resolución 4K no lo es todo en un panel. Da igual disponer de tal cantidad de píxeles si luego la experiencia del resto de aspectos no acompaña. La calidad de imagen en esta propuesta de Haier es aceptable pero no esperéis llegar a lo que ofrecen otras tecnologías o simplemente televisores de precio superior. Por tanto, el coste del producto vuelve a ser clave y si lo tenemos en mente la calidad de la pantalla es buena.

Lo mejor del apartado de sonido: conexión de auricular y bluetooth

El sonido del televisor Haier U55H7000 no os va a enamorar. El volumen es alto pero la claridad en los diálogos y el cuerpo en la reproducción de tonos graves dejan mucho que desear. Para escuchar algún informativo, evento deportivo o similar tendrá un pase pero para disfrutar de películas, series u otros contenidos de internet mejor complementar con un equipo externo.

La buena noticia es que gracias a la salida de audio de 3,5mm podremos conectar desde altavoces hasta auriculares. Y no sólo eso, tener control independiente para el volumen es algo que siempre me ha gustado pero que pocos televisores incluyen. Aquí sí podremos hacerlo, así que bien en ese sentido por Haier.

El otro acierto en el apartado de sonido está en la conexión bluetooth. No nos convence que para llegar al menú, el cual se llama Enlazar Audio y no bluetooth o emparejar dispositivos Bluetooth (nombres que hubiesen facilitado más su localización) habrá que navegar por varios menús y eso ralentiza el uso. Pero bueno, poder conectar altavoces o auriculares bluetooth nos da libertad y mejora la experiencia.

Sin un sonido destacable lo mejor son su conector de auriculares con control de volumen independiente y la conexión bluetooth

Solo un único apunte con la conexión bluetooth, a veces la reproducción de audio sufre pequeños retrasos con respecto a la imagen. Nos ha ocurrido con diferentes auriculares que en otros dispositivos no nos han dado problemas. Y no siempre, así que algo hay. De todos modos son retrasos mínimos y ya será más cuestión de cada uno valorar hasta qué punto podrían o no llegar a molestar.

Por cierto, el sonido tiene diferentes modos de ecualización pero los dos altavoces de 10W del televisor ofrecen una buena calidad justa. Por los que no hemos logrado ningún ajuste que mejorase de forma notable la experiencia. Así aquí más que con cualquier otro televisor probado hasta ahora, un equipo de sonido externo se antoja compra obligada.

Un Smart TV del pasado

Basado en Opera para TV la plataforma Smart TV de este televisor de Haier es muy poco atractiva. Primero por la propia interfaz que parece antigua, muy antigua. Luego porque las apps que vienen por defecto no se podrán desinstalar. Y su catálogo tampoco es que sea muy completo.

Con todo esto, lo más destacable y principal valor es que tendremos acceso a Youtube y Netflix. Aplicaciones que además tienen botón para acceder rápidamente desde el mando a distancia. Para muchos con tener ambos servicios ya será más que suficiente. Y si queréis más pues usar algún set top box como el Apple TV, la Nvidia Shield, Amazon Fire TV Stick o algún otro dispositivo como el Mi Box de Xiaomi. Incluso el Chromecast es buena opción.

Luego está la experiencia de uso. La velocidad de acceso a los diferentes menús no es mala. Se mueve con relativa soltura y al menos en ese sentido gana algunos puntos. Lo que no nos gustó mucho es que para acceder a ciertos menús de ajustes, cuando estemos usando su Smart TV, tendremos que salir de ella para poder acceder.

Netflix, Youtube y Wireless Display como principal atractivo de una experiencia Smart TV algo desfasada

Lo que sí podremos aprovechar es el modo Wireless Display. Si nuestro dispositivo es compatible podremos enviar la imagen del mismo para ser visualizada en el televisor (vídeo en espejo). Esto para mostrar fotos o algún que otro contenido es útil. Ojo, notara enviar vídeo u otro contenido que requiera una fluidez en su reproducción. Porque no va todo tan suave como desearíamos.

Para finalizar tenemos el mando a distancia, grande, muy grande. Está bien porque no se perderá entre los cojines o por si necesitamos usarlo como arma arrojadiza en algún momento. Pero ahora en serio, no creemos que fuese necesario hacerlo de tales dimensiones. Principalmente porque en mano resulta incómodo de usar, tienes que recolocarlo para poder acceder bien a cada parte de la botonera. Por ejemplo, pasar de usar la cruceta para pulsar el botón de Youtube o Netflix.

Que Haier hubiese integrado un control con unas dimensiones más contenidas hubiese sido mejor. Aún así, el tacto de los botones nos gusta y el tiempo de respuesta es bueno. Siempre y cuando apuntéis al televisor. O mejor dicho al receptor IR situado en la esquina inferior izquierda. Así que ojo y no taparlo.

La opinión de Xataka

La propuesta de Haier, con sus 55 pulgadas de pantalla, resolución 4K y un precio que ronda los 500 euros aprovechado ofertas resulta atractiva. Si tuviésemos que pagar los 799€ (699€ si aprovechamos el descuento que el propio fabricante hace) la pantalla ya no merecería la pena.

Con el precio de oferta en mente el televisor de Haier merece la pena, a su precio normal hay mejores opciones en el mercado

La calidad de imagen es buena, no está al nivel de propuestas cuyo PVP sin promociones ni ofertas se sitúa en los 700 y 800 euros, pero por esos 500€ tener un panel de tal resolución, tamaño y ese punto positivo que da el tener acceso directo a servicios como Youtube y Netflix puede que sean argumentos más que suficientes para muchos.

Así que, resumiendo, si no queréis o no podéis invertir más la solución de Haier es acertada. Pero tened claro que la calidad de un panel LED de más categoría y por supuesto de un OLED hay que pagarlo.

6.1 Diseño6 Calidad de imagen7 Sonido5,5 Interfaz y Software6 A favor Precio

Conexión Wifi, auriculares y BT

Accesos a Youtube y Netflix desde el mando En contra Calidad de imagen y ángulos de visión

Sonido justo

Plataforma Smart TV



El equipo ha sido cedido para la prueba por parte de <href="https://www.gearbest.com/promotion-haier-tv-special-1839.html">Gearbest. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas