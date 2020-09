Los 23 análisis de septiembre de Xataka: 10 móviles, wearables, auriculares inalámbricos y todas nuestras reviews con sus notas

El verano fue un no parar de analizar, el inicio de curso no se queda corto. Y ahora que acaba el mes no está de mal echar la vista atrás y recopilar todos los análisis de Xataka en septiembre con sus notas.

De hecho, el surtido de este mes es bastante variopinto. Aunque los móviles vuelven a ganar la partida, en septiembre no nos han faltado convertibles, auriculares e incluso bicicletas. Os los ordenamos por nota con sus vídeos y descripciones para que los tengáis de un vistazo.

LG OLED CX - 9,3

El sucesor del ya ambicioso LG OLED C9 ha pasado por nuestra mesa de análisis, pero su versión más grande ya que el LG OLED CX es un televisor OLED 4K UHD de 55 pulgadas. Un dispositivo que estrena procesador de imagen (Alpha 9 de 3ª generación) y que nos ha parecido un candidato firme a mejor televisor OLED de 2020.

9,3 Diseño9,5 Calidad de imagen9,75 Sonido8,5 Interfaz y Software9,5 A favor Su calidad de imagen global es sobresaliente

Nos ofrece conectividad HDMI 2.1 completa en todos los puertos

Implementa los nuevos modos cineasta y Dolby Vision IQ

Su rendimiento con contenidos HDR es notable, especialmente en espacios con poca luz ambiental

Su baja latencia, mínimo tiempo de respuesta y la compatibilidad con AMD FreeSync y NVIDIA G-SYNC lo aúpan como uno de los mejores televisores para videojuegos En contra No procesa contenidos HDR10+

El ancho de banda de los puertos HDMI 2.1 ha sido recortado a 40 Gbps

No descodifica audio DTS



ASUS ROG Phone 3 - 8,9

El último móvil de la sub-marca dedicada al gaming de ASUS no nos ha defraudado en las partidas más largas. Del ASUS ROG Phone 3 destacan algunas especificaciones, pero lo que nos cautivó más es el software dedicado su ajuste para el juego.

8.9 Diseño8,50 Pantalla9 Cámara8,25 Software9 Autonomía9,25 A favor La tasa de refresco de 144 Hz se nota más allá de los juegos y la opción de ajuste automático es un aliciente genial.

La autonomía es muy buena teniendo en cuenta el uso exigente que se le puede dar.

El software dedicado a la configuración del móvil y los ajustes para el juego es brutal, completísimo y estable. En contra La fotografía sigue sin entrar en la liga de los tótems fotográficos, aunque hay mejoras y puntos positivos.

Una gran batería no sale "gratis" y el precio a pagar es el peso.

No es raro notar el aumento de temperatura, y es algo que habría que vigilar a largo plazo.



Apple Watch Series 6 - 8,8

El Apple Watch Series 6 es el último smartwatch tope de gama de la marca, ya que al menos este año se han diferenciado dos series junto con el Apple Watch SE. Una evolución justa que consigue dar una experiencia familiar para usuarios previos, pero al mismo tiempo más completa al incorporar la medición del oxígeno en sangre y el altímetro.

8.8 Diseño9,5 Pantalla8,75 Software8,5 Autonomía8,5 Interfaz8,75 A favor Mismo tamaño, misma comodidad y mejor autonomía. Ha sido la mayor sorpresa.

Se han añadido funciones para que por fin sea un smartwatch a la última, como la pulsioximetría o el registro del sueño.

La pantalla se ve muy bien en cualquier circunstancia. En contra Sigue siendo sólo compatible con iPhone (incluso sigue sin haber app para iPad).

La personalización de esferas es limitada y su número no va más allá de las oficiales (no hay de terceros).

Ojo con la correa Solo Loop: una talla equivocada y no la podremos utilizar.



ASUS Zenfone 7 Pro - 8,8

No, lo del ASUS Zenfone 6 no fue algo puntual. El ASUS Zenfone 7 Pro mantiene ese módulo giratorio para las cámaras que lo hace distinto al resto, aunque no es un móvil para manos pequeñas o quien busque un móvil no demasiado grande.

8,8 Diseño8,75 Pantalla8,75 Rendimiento9,5 Cámara8,5 Software8,75 Autonomía8,5 A favor Un rendimiento excelente.

El terminal está bien construido y se siente premiume en mano.

La Flip Camera ya era buena, pero ahora ha sido mejorada y convence aún más. En contra El sonido es bastante mejorable.

La cámara de noche tiene bastante margen de mejora.

No es apto para manos pequeñas o personas que busquen un móvil compacto.



Acer ConceptD 7 - 8,7

Acer sorprendió con una línea dedicada a profesionales del diseño, creativos, artistas y otros tipos de uso de ese estilo: los ConceptD. Y el Acer ConceptD 7 es un ejemplo muy representativo de la misma, siendo un ultrabook con pantalla 4K, bisagra de 180 grados y bien cargado de potencia, con gráficos de NVIDIA con 6 GB de memoria dedicada.

8,7 Diseño9 Pantalla 9,5 Rendimiento9,25 Teclado/trackpad8,5 Software8,75 Autonomía7,25 A favor Diseño cuidado y llamativo

Teclado muy cómodo

Pantalla espectacular en todo tipo de escenarios de uso En contra El panel 4K penaliza a nivel de rendimiento bruto y autonomía

La retroiluminación de tono naranja confunde con la visibilidad del teclado

Precio alto



Nubia Red Magic 5S - 8,5

El Nubia Red Magic 5S es el último móvil de esta marca centrada en el gaming, como denota la llamativa estética de este móvil. Uno de sus principales atractivos los gatillos táctiles a 300 Hz, incorporando además una pantalla a 144 Hz de tasa de refresco, el máximo que estamos viendo actualmente en móviles.

8.5 Diseño8.75 Pantalla9.25 Rendimiento9,75 Cámara7 Software7.25 Autonomía8.75 A favor Rapidísimo en todo.

La temperatura se mantiene muy bien controlada.

El doble altavoz estéreo es potente y de calidad. En contra Sin NFC.

Puede cargar a 55 W, pero el cargador incluido es de 18 W.

La fotografía no está al nivel del resto del teléfono.



POCO X3 NFC - 8,5

Xiaomi nos hizo esperar mucho con POCO, pero volvió a la carga en 2020 con una surtida remesa de móviles entre los que está el POCO X3 NFC. Un firme competidor para ganar el título de mejor relación calidad-precio en la gama media por sus 300 euros de precio de salida.

8.5 Diseño8,50 Pantalla8,50 Rendimiento8,50 Cámara8,25 Software8 Autonomía9,50 A favor El conjunto de hardware lo convierte en un buen candidato para centro multimedia, por rendimiento, pantalla y sonido.

La autonomía es más que aceptable: se compensa muy bien la tasa de refresco de 120 Hz.

Bien construido. Otro móvil que en sí demuestra que el plástico para la trasera es una buena opción. En contra La fotografía no está al nivel de otros gama media similares.

Da la impresión de que a MIUI 12 aún le falta madurez.



Xiaomi Mi Note 10 Lite - 8,5

El Xiaomi Mi Note 10 Lite es un móvil que por menos de 300 euros ofrece un atractivo diseño con pantalla AMOLED, cuatro cámaras traseras y una brutal batería de 5.260 mAh. Su apellido indica que se trata de un gama media, aunque en su análisis comprobamos que es mucho más ambicioso que otros de esa categoría.

8.5 Diseño8,5 Pantalla8,5 Rendimiento8,5 Cámara8 Software8,25 Autonomía9,5 A favor Gran autonomía para pasar varios días. Ojalá más móviles así.

En mano se siente muy cómodo, el módulo de cámara no sobresale y la construcción es de gran nivel.

Sin ser el hardware más avanzado, el rendimiento es correcto y no se calienta en exceso. En contra Los ángulos de visión podrían ser mejores y la curvatura provoca reflejos algo molestos.

El sonido se ha dejado de lado y un terminal de esta categoría debería ofrecer más.

Echamos en falta algo más de nitidez en escenas nocturnas, una mejor cámara frontal o un sensor telefoto.



Zepp E - 8,4

El Zepp E es el primer producto de la nueva marca (homónima) de Huami, compañía tras los wearables de Amazfit. Un dispositivo deportivo con genética compartida con los dispositivos Amazfit y con el que también buscan competir en relación calidad-precio.

8.4 Diseño9 Pantalla9 Software8 Autonomía9 Interfaz7 A favor La batería dura bastante

El acabado es muy premium

Los sensores hacen un buen trabajo de medición En contra Correa de poca calidad

Limitado a nivel de software

No tiene NFC funcional en España



Surface Book 3 - 8,25

Tras su análisis, concluimos que la del Surface Book 3 no ha sido una evolución llamativa, pero quizás en Microsoft pensasen que lo conveniente en esta tercera evolución era seguir aquel dicho de "Si funciona no lo toques". Un convertible con una muy buena construcción que ya nos es familiar, pero renovándose por dentro con procesador Intel de 10ª generación.

8,25 Diseño9,25 Pantalla9 Rendimiento7 Teclado/trackpad8 Software8 Autonomía8,5 A favor Diseño y construcción impecables

Pantalla de gran calidad y definición

Mejoras en el desacoplamiento

Más batería y mejor adaptador de corriente En contra La ausencia de soporte Thunderbolt 3 es aún más inexplicable que el año pasado

El puerto Surface Connect 2 debería dejar paso definitivo al USB-C

El rendimiento es modesto para un equipo de esta entidad y este precio

El Surface Book 3 se está convirtiendo en un producto demasiado específico y de nicho



Samsung Galaxy Z Fold 2 - 8,8

Los dispositivos plegables se van haciendo un tímido hueco en el mercado, a su manera y a sus precios. Samsung parece haber tomado impulso y su tercer plegable, el Samsung Galaxy Z Fold 2, pasó por nuestras manos. Sorprendentemente, nos logramos a acostumbrar a algo sí de diferente.

8.8 Diseño8,75 Pantalla8,50 Rendimiento9,50 Cámara9 Software8,75 Autonomía8,25 A favor La multiventana, y en general todo el software adaptado, es muy útil y funciona muy bien.

La construcción ayuda a olvidar el "miedo" a abrirlo y cerrarlo: se tarda poco en tener confianza y usarlo de manera natural.

La pantalla externa tiene mucho más sentido en esta edición, aunque a veces pueda no ser la más cómoda. En contra La ubicación de los altavoces hace que queden tapados en muchas ocasiones (al usarlo en modo Flex).

El rendimiento de las cámaras es aceptable, pero algo por debajo de lo esperado.

La autonomía es demasiado justa para un gama alta actual (grande y pesado como éste, además).



TCL 10 5G - 8

El TCL 10 5G es el más potente de la remesa de este año del fabricante para la gama media, además incorporando soporte a 5G. Lo que no deja de lado es ese peculiar diseño en las cámaras traseras, casi marca de la casa.

8.0 Diseño7,75 Pantalla8 Rendimiento8,5 Cámara7,25 Software7,5 Autonomía9 A favor La batería dura dos días sin menor problema

Botón dedicado para el Asistente de Google

El rendimiento es muy bueno En contra La pantalla queda por debajo de lo esperado

Las cámaras no ofrecen grandes resultados

La relación calidad-precio es mejorable



Amazfit X - 8

El Amazfit X es un wearable entre reloj inteligente y pulsera de actividad que destaca claramente por un aspecto: su pantalla curvada al extremo. Aunque no se queda ahí, manteniendo las funciones habituales de estos productos como el registro el ejercicio, notificaciones del teléfono y ojo, una autonomía de varias jornadas.

8 Diseño8.75 Pantalla8.75 Software6.25 Autonomía7.75 Interfaz8.5 A favor El diseño es muy llamativo

Se adapta muy bien a la muñeca

La pantalla es espectacular En contra El software está demasiado verde

El GPS no funciona como debe

Demasiado experimental



Samsung Galaxy Buds Live - 7,9

Seguimos creyendo que llamar a estos auriculares Samsung Galaxy Buds Live y no "Galaxy Beans" ha sido una oportunidad perdida, ya que uno de sus aspectos más llamativos es esa forma de judía. Se trata de unos auriculares completamente inalámbricos con cierto proceso de aprendizaje por este factor forma y que además cuentan con cancelación de ruido activa.

7,9 Diseño8,5 Calidad de sonido8 Cancelación de ruido7,5 Ergonomía7,5 Experiencia de uso8,25 Autonomía8 A favor Calidad de sonido propia de la gama alta.

Son fáciles de sincronizar con cualquier dispositivo.

Buena autonomía. En contra El ecualizador podría ser más completo.

Pueden no ser aptos para todos los usuarios debido a su peculiar factor forma

La cancelación de ruido pasado demasiado desapercibida.



Motorola Moto G9 Play - 7,8

El Motorola Moto G9 Play mantiene la apuesta que vimos en sus predecesores en cuanto a dar lo mínimo esperado en gama media por un precio más competitivo que su competencia. Entre sus mejoras cuenta con una batería mayor que la de su predecesor, lo cual es uno de sus puntos más fuertes.

7.8 Diseño8,0 Pantalla6,75 Rendimiento7,75 Cámaras7,0 Software8,5 Autonomía9,0 A favor Cumple lo que promete: dos días de batería.

Buen rendimiento en tareas cotidianas.

Diseño robusto, ergonómico y bien acabado. En contra La resolución HD es escasa para una pantalla de 6,5 pulgadas.

Pocas opciones de personalización.

La cámara macro es totalmente prescindible.



Xiaomi Redmi 9 - 7,8

El Xiaomi Redmi 9 es un móvil que por 120 euros no renuncia ni a un buen diseño ni a características como el NFC o la resolución FullHD+. Es un terminal grande, solvente en rendimiento y con una autonomía fantástica, pero que en la práctica hay ciertos puntos que irremediablemente nos hacen mirar a la etiqueta del precio

7,8 Diseño7,75 Pantalla7,50 Rendimiento7,25 Cámara6,5 Software8 Autonomía9,5 A favor Una autonomía sobresaliente para un terminal idóneo en la gama de entrada

Buen acabado y apariencia

Extras como el lector de huellas funcionan a la perfección. Y tenemos NFC En contra Ecosistema Xiaomi por todos lados y falta de fluidez

Con luz directa sobre la pantalla, la legibilidad de la misma es casi nula

Ir más allá de la foto rápida con buena luz nos deja resultados mediocres



Wiko View5 Plus - 7,41

El Wiko View5 Plus es un dispositivo de línea económica y por tanto modesto en especificaciones. Pero eso no significa que no pueda sorprender, y nosotros tras analizarlo lo hemos hecho con su autonomía.

7.41 Diseño8.0 Pantalla7.5 Rendimiento6.5 Cámara6.5 Software7.0 Autonomía9.0 A favor La batería vuela muy por encima de la media

Un sonido bastante bueno incluso sin auriculares

Pantalla de nivel pese al HD+ En contra El procesador se atasca, quizá más de lo debido

Las cámaras deberían ser mejores



Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic - 7

Los Mi True Wireless Earphones 2 Basic tienen un nombre muy largo siendo una de las propuestas de auriculares completamente inalámbricos más básica de la marca. Por 40 euros, a simple vista son casi iguales que los Mi True Wireless Earphones 2 (sin "Basic" y a 60 euros), pero no tienen el códec Bluetooth LHDC ni la cancelación de ruido.

7 Diseño7,5 Calidad de sonido6,5 Ergonomía8 Experiencia de uso6 Autonomía7 A favor Valen 40 euros.

Suficiente batería para usarlos más de cuatro horas.

El reconocimiento de los gestos es bueno. En contra La calidad de sonido tiene margen de mejora.

No tiene una app de gestión para hacer cosas tan sencillas como conocer la batería restante.

Se notan demasiado plásticos al tacto.



Otros análisis

Peugeot eT01

La Peugeot eT01 es una bicicleta eléctrica todoterreno que busca el equilibrio entre lo rural y lo urbano. Pesa algo más de 20 kilogramos y tras numerosas rutas por distintos terrenos os hemos contado qué nos ha parecido y si da lo que promete por 2.499 euros.

GoPro Hero9 Black

La GoPro Hero9 Black es la última cámara de acción del popular fabricante que viene con importantes mejoras: su nueva pantalla frontal, su resolución 5K y la estabilización Hypersmooth 3.0. Aunque no todo son especificaciones en esto y la experiencia con ella es algo distinta a lo esperado.

Telefónica Amplificador Smart WiFi 6

El Telefónica Amplificador Smart WiFi 6 es un dispositivo que puede comportarse como un punto de acceso diseñado para dotarnos de conectividad WiFi 6 y reemplazar la red WiFi servida por el router, o bien puede utilizarse como un repetidor de señal que trabaja codo con codo con el router para ampliar la cobertura de nuestra red WiFi. Lo hemos probado al máximo para ver qué tal se desenvuelve en todas sus funciones.

NVIDIA GeForce RTX 3080

El anuncio de la una nueva generación de tarjetas gráficas de NVIDIA nos dejó con muchas ganas de probarlas, y por fin la NVIDIA GeForce RTX 3080 pasó por nuestro equipo de pruebas. La intención: reconciliar la resolución 4K y el ray tracing. El reto para el usuario: quizás encajarla en su torre.

Monitor de actividad Silvercrest

Sí, Supermercados Lidl también ha entrado a competir en el saturado mercado de los wearables y lo hace con el monitor de actividad Silvercrest. Una propuesta modesta como también lo es su precio: 20 euros. Teníamos que probarlo.

DJI OM4

El DJI OM4 es un gimbal para móviles con el enganche magnético como principal novedad. Se trata de un modelo sencillo, pero con intención de conquistar el segmento de los estabilizadores en rangos medios de precio.