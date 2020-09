Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic, análisis: esto es todo lo que son capaces de ofrecer unos auriculares de 40 euros

¿Pensabas que el catálogo de smartphones de Xiaomi era caótico? Espera a conocer el de sus auriculares completamente inalámbricos. La compañía lanzó en marzo los Mi True Wireless Earphones 2 a un precio de 60 euros y tres meses después lanzó los Mi True Wireless Earphones 2 Basic por 40 euros. A simple vista son, simple y llanamente, casi iguales.

¿Cuáles son las diferencias? Que los Basic no tienen el códec Bluetooth LHDC, que tienen más batería, que no tienen cancelación de ruido y que pesan dos gramos menos. También son más baratos, claro. ¿Cómo es la experiencia con estos auriculares de 40 euros? Eso es lo que vamos a ver en nuestro análisis de los Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic.

Ficha técnica de los Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic

XIAOMI MI TRUE WIRELESS EARPHONES 2 BASIC DIMENSIONES Y PESO Auriculares: 4,7 gramos

Caja: 50 x 50 x 23 mm - 38,9 gramos UNIDAD DE DIAFRAGMA 14,2 mm CONEXIÓN Bluetooth 5.0

SBC, AAC COMPATIBILIDAD iOS y Android BATERÍA Auriculares: 35 mAh

Estuche: 410 mAh AUTONOMÍA Auriculares: unas cinco horas

Estuche: unas 20 horas CARGA DEL ESTUCHE USB tipo C

Tiempo de carga: 1,5 horas EXTRAS Control gestual

Compatibilidad con asistentes

Cancelación de ruido en llamadas

Detección de uso PRECIO 39,99 euros

Diseño: lo barato se nota y se siente

Comenzamos hablando del diseño, no sin antes dejar una cosa clara: se nota que estamos ante unos auriculares baratos. Auriculares y estuche en conjunto pesan poco, están acabados en plástico y no transmiten sensación de robustez, más bien todo lo contrario. El feeling en mano, sobre todo en lo que a la caja se refiere, deja un poco que desear, aunque tampoco se le puede pedir más a unos auriculares de 40 euros.

Por el contrario, y aquí rompo una lanza a favor de los Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic, el conjunto es bastante ligero y apenas se siente cuando lo llevamos en el bolsillo ni en la oreja. Partamos de la base de que la caja pesa 38,9 gramos y que cada auricular se queda en 4,7 gramos, por lo que estamos hablando de dos (tres, realmente) objetos muy livianos.

Dicho lo cual, hablemos de los auriculares. Estos conservan la estética propia de los auriculares tipo AirPods y, realmente, tienen pocas diferencias con respecto a los Mi True Wireles Earphones 2. Constan de un mástil con una superficie táctil (luego hablaremos de los gestos) y dos micrófonos, uno en la parte inferior y otro en la superior, así como un LED que parpadea durante el proceso de conexión. Por la parte interior encontramos los pines POGO de carga y el altavoz en sí.

Los auriculares son tipo in-ear, así que tendremos que introducirlos en nuestro canal auditivo. Sin embargo, no tienen gomillas de ningún tipo y la única sujeción que tenemos es la presión propia de tener el auricular en la oreja. Por fortuna, no se mueven ni se caen cuando hacemos movimientos bruscos ni cuando estamos corriendo, por ejemplo. Sí hemos echado en falta un mejor aislamiento del exterior, aunque es algo complicado de conseguir en dispositivos de este tipo.

¿Son cómodos? Sin duda. Al ser tan ligeros apenas notamos que los llevamos puestos y tampoco es que se muevan demasiado con el uso. Ahora bien, sí notamos que se mueven un poquito cuando los tocamos para usar el sistema de gestos. Tampoco son precisamente disimulados. Son unos auriculares bastante grandes y se nos ven cuando los llevamos puesto. Es algo más personal, sin duda, pero al menos a mí me gustan los auriculares más pequeños.

En cuanto al tacto, están hechos de plástico y tiene un acabado pulido bastante suave, aunque no por ello dejan de transmitir esa sensación a dispositivo barato. Volvemos a lo mismo que repetíamos anteriormente: tenemos que entender estos auriculares como lo que son, dispositivos baratos, sencillos y sin grandes pretensiones.

Esta misma premisa se traslada a la caja. El tacto plástico es bastante más evidente en el estuche, que se nota menos "premium", entre comillas, que los auriculares. El estuche es cuadrado, pero con las esquinas ligeramente curvadas. Tiene un cierre magnético con una fuerza suficiente para que la tapa no se abra con un movimiento brusco.

En la parte trasera tenemos el puerto USB tipo C que usaremos para recargar su batería (minipunto para Xiaomi por optar por USB tipo C y no microUSB, y por incluir el cable en la caja) y en la parte delantera un LED blanco que parpadeará cuando le quede poca batería o cuando los auriculares se estén enlazando. No tiene más y no tiene menos. Es un estuche sencillo, funcional y, simple y llanamente, correcto.

Experiencia: suficiente raspado

Pasamos así a hablar de la experiencia. Normalmente, casi todos los auriculares de este tipo tienen una aplicación para smartphones que permiten sincronizar los auriculares, actualizar el firmware, acceder a un ecualizador (no siempre) y modificar el sistema de gestos. No es el caso, y es curioso, porque Xiaomi tiene una aplicación (Mi Home) que permite conectar cualquier dispositivo inteligente de la marca, pero no sus auriculares.

¿Qué quiere decir eso? Que lo que tenemos al sacar los auriculares de la caja es lo que hay, es decir, no podemos cambiar el sistema de gestos, no podemos conocer el estado de carga de los auriculares y estuche de forma sencilla ni tampoco podemos tocar el audio para optimizar ciertas frecuencias mediante un ecualizador. Son, literalmente, auriculares de enlazar, conectar y usar.

En vista de que no podemos hablar ni de la app ni de las opciones de personalización, hablemos de los gestos. Como decíamos anteriormente, la zona superior del mástil de los auriculares es sensible al tacto y nos permite dar toques para hacer acciones. Al no poder personalizarlos tenemos que conformarnos con los que hay, que son los siguientes:

Si recibes una llamada : dos toques responden y cuelgan la llamada.

: dos toques responden y cuelgan la llamada. Dos toques en el auricular izquierdo : pausan y continúan la reproducción de música.

: pausan y continúan la reproducción de música. Dos toques en el auricular derecho: invocan al asistente virtual.

La detección de los toques es precisa y funciona correctamente, nunca hemos tenido problemas de toques fantasmas o toques no detectados, así que buenas sensaciones en este aspecto. Sin embargo, el abanico de gestos se nos antoja algo escaso. Habría estado bien tener un triple toque para pasar canciones, por ejemplo.

Se echa en falta, y mucho, una aplicación para enlazar y personalizar los auriculares

En lo que a latencia se refiere, tampoco hemos tenido problemas en ningún momento. No es raro que al usar este tipo de auriculares haya cierto desfase entre la imagen de una película o un vídeo y el sonido que escuchamos, pero no es el caso si hablamos de los Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic. No hay un retardo evidente y la experiencia es correcta. Otra cosa es que la calidad de sonido sea la más apropiada para ver este tipo de contenido, pero de eso hablaremos más adelante.

Por otro lado, hablemos de conocer el estado de la batería. Lo normal es que en la app se pueda acceder a este dato, pero en este caso no tenemos app, así que las opciones son pocas. En iOS es posible conocer la carga de los auriculares (no del estuche) usando el widget de batería. En Android, sin embargo, la mejor integración se consigue con un smartphone Xiaomi, ya que se conectan automáticamente y muestran una tarjeta como la que muestra Apple con los AirPods con la carga restante.

Lo que no hay forma humana de conocer es la carga restante del estuche. La única indicación es el LED del frontal y, básicamente, si abrimos la tapa y el LED se queda encendido cinco segundos es que tiene batería suficiente y si parpadea es que es baja. Eso es lo que pone en el manual de instrucciones, pero no se especifica cuánto es "suficiente" y "baja".

Resumiendo: es una experiencia suficiente y muy pensada para los usuarios más básicos que simplemente quieran unos auriculares inalámbricos sin gastar mucho dinero. El problema es que a la mínima que queramos exprimir un poquito más los auriculares no podremos hacerlo, al menos de forma nativa.

Calidad de sonido: 40 euros son 40 euros

Dejando de lado el diseño y la experiencia, hablemos de unos pilares capitales de cualquier juego de auriculares: ¿cómo se oyen? En pocas palabras, como unos auriculares de gama de entrada. Valen 40 euros y se nota en todos los aspectos, calidad de sonido incluido. Se quedan más o menos al nivel de los Realme Buds Air Neo, aunque quizá un escalón por debajo.

Para poner a prueba los auriculares básicos de Xiaomi hemos escuchado música en iOS y Android, tanto en streaming como en local, siempre con un bitrate de 320 Kbps, que es lo máximo que ofrecen plataformas como Spotify. La batería de canciones de prueba está compuesta por temas que conocemos bien (porque son las canciones que más escuchamos en nuestro día a día) y algunas canciones como 'Bohemian Rapshody', que tienen un rango muy amplio de instrumentos y frecuencias.

¿Resultado? Un sonido demasiado plano en todos los aspectos y un volumen demasiado bajo, incluso a niveles intermedios. A los auriculares les falta pegada en canciones con bajos muy pronunciados, algo propio del trap y el rap ('Por mi nombre', de Duki, es una buena canción para comprobarlo), y también carecen de una buena representación de los agudos, por lo que las voces y las guitarras de muchas canciones de rock no se terminan de disfrutar. Dicho de otra forma, se pierden muchos matices de las canciones.

El volumen también supone un pequeño problema. Con los auriculares al 50% el volumen es demasiado bajo, tanto que es difícil escuchar la música cuando vamos andando por la calle y hay más ajetreo de la cuenta. ¿Solución? Subir al 70%, que durante nuestras pruebas ha resultado ser el nivel óptimo. Más allá de ese punto el sonido empieza a saturarse demasiado y a sonar estridente.

Evidentemente, sobra decir que no tenemos un sistema de cancelación de ruido de ningún tipo, ni pasivo (no tiene gomillas) ni activo (con micrófonos), por lo que si hay ruido en casa o en la calle se nos colará y mezclará con la música. No es algo que podamos tener demasiado en cuenta en unos auriculares de este tipo y este precio, ya que son de gama baja y ofrecen lo que pueden ofrecer.

Al no tener gomillas de silicona, el aislamiento que nos ofrecen los auriculares es bastante bajo

Sí tiene un sistema de cancelación de micrófono para las llamadas que, básicamente, cancela el ruido intruso cuando hablamos por teléfono. Ayuda, pero no es mágico, así que algo de ruido siempre se acaba colando. Nuestro interlocutor escuchará bien nuestra voz y nosotros también haremos lo mismo con la suya, aunque como decíamos antes hay que subir un poquito el volumen, más o menos al 70%, para tener la mejor experiencia.

En definitiva, son unos auriculares con una calidad de sonido básica que servirán para deshacerse de los cables y darles una oportunidad a la tecnología completamente inalámbrica. Sin embargo, a aquellos usuarios que busquen un sonido más nítido y graves más profundos seguramente se les queden bastante un poquito cortos.

Autonomía: en la media

Cuando hablamos de la autonomía de los auriculares completamente inalámbricos tenemos que contemplar dos cosas: la carga de los propios auriculares y la del estuche. En este caso, Xiaomi asegura que podemos conseguir hasta cinco horas de autonomía, pero esa cifra depende de varios factores, como del volumen al que los usemos.

Durante nuestras pruebas, los auriculares han sido capaces de ofrecer entre cuatro horas y media y cinco horas de reproducción de música, que no está mal. No es la autonomía más alta del mercado, pero tampoco es la más baja. El estuche, con sus 410 mAh, es capaz de cargar los auriculares unas tres veces, aunque lo normal es quitárselos y ponérselos frecuentemente, por lo que sería raro quedarse sin batería. En pocas palabras, los auriculares cumplen cuando hablamos de su autonomía.

Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic, la opinión de Xataka

Los Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic son unos auriculares de gama baja y su rendimiento es el que se podría esperar. No tienen el mayor abanico de opciones, ni tienen un diseño premium ni tienen el mejor sonido. Son unos auriculares básicos pensados para los usuarios menos exigentes que quiera probar a deshacerse de los cables y escuchar su música de forma completamente inalámbrica. Y en ese sentido cumplen.

Sin embargo, debemos de ser conscientes de que son unos auriculares de 40 euros y que no podemos pedirle las mismas prestaciones que a unos de 100 euros. Si simplemente buscas unos auriculares para andar por casa, responder llamadas y escuchar música o podcasts de forma casual en entornos poco ruidosos, pueden ser una opción a contemplar, pero si valoras la calidad de sonido, la nitidez y la pegada quizá convendría echar un vistazo a otras opciones (algo más caras, eso sí).

7 Diseño7,5 Calidad de sonido6,5 Ergonomía8 Experiencia de uso6 Autonomía7 A favor Valen 40 euros.

Suficiente batería para usarlos más de cuatro horas.

El reconocimiento de los gestos es bueno. En contra La calidad de sonido tiene margen de mejora.

No tiene una app de gestión para hacer cosas tan sencillas como conocer la batería restante.

Se notan demasiado plásticos al tacto.



Estos auriculares han sido cedidos para la prueba por parte de Xiaomi. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.