Peugeot eT01, análisis: una bici eléctrica todoterreno con corazón urbano para pedalear por asfalto y barro

La movilidad eléctrica sigue ganando terreno: nuevos usuarios, más vehículos y explorando formatos relativamente "innovadores" como las mountain bike de ciudad. Es el caso de esta Peugeot eT01, una bicicleta eléctrica todoterreno que busca el equilibrio entre lo rural y lo urbano. La hemos probado.

Peugeot eT01: especificaciones técnicas

Peugeot eT01 Crossover D9 Tamaño 43-48 (S-M) Peso 21,70 kg Batería y autonomía BOSCH POWERTUBE 400 WH; hasta 110 km Motor BOSCH ACTIVE LINE Neumáticos HUTCHINSON PYTHON (29" y 2,1" de grosor) Frenos SHIMANO MT201 180 X 160 MM Maneta y cambios SHIMANO ALIVIO, SL-M4000, 9V/SHIMANO ALIVIO, RD-T4000-SGS Suspensión delantera, SUNTOUR MOBIE HYDRAULIQUE 75 MM, AXE TRAVERSANT Otros Pantalla de control Bosch Purion, sillín Selle Royale Essenza Precio 2499 euros

Un diseño montañero con alguna concesión a la ciudad

La Peugeot eT01 es una bicicleta eléctrica de trekking, esa categoría ubicada a medio camino de la MTB. Y se enmarca aquí porque la firma francesa dispone de una gama específica de mountain bikes más avanzada, si bien la vocación "todoterreno" de este modelo concreto tira más al monte que otra cosa... al menos exteriormente.

Es cierto que dentro de la Peugeot et01 hay diferentes variantes, algunos de los cuales disponen de útiles elementos como luces, guardabarros, parrilla y unas líneas más urbanas. No es el caso de la Crossover D9 que estamos analizando, cuyas únicas concesiones para uso de paseo es el timbre y su sillín, un cómodo Selle Royale Essenza. Todo lo demás parece diseñado para recorrer caminos: estamos ante una mountain bike sencilla pero de calidad que encaja a la perfección en entornos rurales.

Un ejemplo de ello son sus gruesos neumáticos, que ofrecen gran agarre en suelos de tierra pero que presentan una resistencia notable (y desgaste) en el asfalto urbano. También nos vendrá genial su suspensión delantera, que confieso han servido de cine con los bordillos de las aceras.

Estamos ante una bici voluminosa y pesada – su peso no desentona frente a otras EMTB, pero sí que hay aproximadamente 10 kg más que una bici estándar –, lo que hace que subirla a mano por unas escaleras o incluso meterla en un ascensor sea un tarea exigente. En este sentido, conviene contar con un garaje o similar para guardarla.

El diseño de la Peugeot et01 Crossover D9 es clásico y acertado, especialmente a la hora de resolver el combo motor y batería, situados en una posición que permite lograr gran estabilidad y equilibrio sobre ella.

Además, que la batería venga integrada dentro del cuadro resulta moderadamente discreto, tanto es así que paseando con ella por la ciudad he oído algún comentario preguntándose si era eléctrica o no. Y otro punto a su favor: es posible acceder a ella mediante un sistema de llave y tornillos de forma fácil, rápida y segura, por lo que podremos cambiarla sin problemas.

Sí, esta bici despierta miradas. Lo hace por su forma de ocultar su batería, pero también por su atractivas líneas y acabados mate, que en nuestra semana de uso ya se han llevado algún arañazo que otro.

Aunque su tamaño no la hace la mejor para trasladarla en brazos o en un maletero, sí que permite una posición cómoda y equilibrada neutra y de ataque, gracias a un manillar amplio y manejable y un cuadro con sloping levemente marcado. Yo mido 1,70 m y la talla M me viene perfecta.

El manillar es ancho y con unos puños muy ergonómicos para un buen agarre

Control y rendimiento: montañera por fuera, urbana por dentro

Antes de profundizar en la experiencia de manejo y conducción de la Peugeot et01 Crossover D9, esbozaremos brevemente la mecánica y electrónica de este modelo para tener claro qué podemos esperar de ella y en qué gama se encuentra, tanto como bici al uso como en su condición de eléctrica.

Clasificación del catálogo de productos Shimano

Desde un punto de vista mecánico, la propuesta de la firma francesa se enmarca en la zona noble de la gama de entrada, con un sistema de cambios Shimano Alivio con nueve velocidades, frenos MT201 y una suspensión delantera Suntour Mobie, una configuración sencilla, de calidad y buen rendimiento.

Sistema de cambios Shimano Alivio con nueve velocidades

En cuanto a su condición de eléctrica, dispone de un motor Bosch Active Line, que dentro del catálogo de la marca alemana está clasificado como para ciudad (el más básico), lo que se traduce en una aceleración asistida suave, un nivel de asistencia de hasta el 250% y hasta alcanzar una velocidad máxima los 25 km/h. Su peso es de 2,9 kg.

Modos Nivel de asistencia (%) Eco 40 Tour 100 Sport 170 Turbo 250

La batería es una Bosch PowerTube 400, la más básica de ese apellido, que viene de su ubicación integrada en el cuadro. Estamos ante una pila de iones de litio de tamaño compacto, 2,9 kg de peso y diseño minimalista para ciclismo urbano.

En conclusión, mecánica y electrónicamente la Peugeot et01 Crossover D9 es una mountain bike eléctrica que se mueve entre la gama de entrada y la gama media. Aunque su mecánica permite perfectamente la realización de rutas rurales, sus prestaciones a nivel eléctrico están indicadas para recorridos urbanos, caminos y trazados con cierto desnivel, quedando limitadas si lo queremos para un uso más exigente.

Encargada del control de la bici eléctrica, la consola Bosch Purion. En el panel se muestra la velocidad a la que nos desplazamos (km/h), el modo actual y el nivel de batería de forma cualitativa. Con los controles podremos desplazarnos entre un modo u otro, conocer su respectiva autonomía y finalmente saber la distancia recorrida en ese trayecto y en total. Bastante sencillo de manejar.

¿Y en la práctica? Con la consola apagada, al pedalear se siente la contundencia de la bicicleta (especialmente si estamos sobre asfalto). En cuanto accionamos el panel y seleccionamos un modo, notaremos que el pedaleo es más suave gracias a la acción del motor. Y si en un momento concreto necesitamos un empujón, basta con seleccionar un modo, pulsar "Walk" y después sobre el "+". En este vídeo os resumimos el manejo.

En mi semana analizando esta bici la he puesto a prueba en carriles bici urbanos, carreteras y entornos rurales. En la ciudad, he echado en falta un diseño más ligero que me permita moverme más ágilmente en espacios ajustados, siendo en el campo en el sitio donde me he encontrado más cómoda.

En cuanto a la asistencia, pedalear con ella resulta muy cómoda y el esfuerzo es notablemente inferior per se, pero la hora de la verdad llega en las cuestas. Aquí no vale solo con tener la asistencia activada, sino que tendremos que combinarla con el juego de marchas para optimizar la ayuda y no perder la cadencia.

Bosch Active Line, un motor con vocación urbana

Cuando las pendientes eran suaves, la asistencia de la bici me permitía subirlas sin mucho esfuerzo incluso aunque fueran largas. Sin embargo, en cuanto la he probado en cuestas más empinadas, pese a cambiar a una velocidad baja, la asistencia se me ha quedado justa.

Un par de apuntes sobre que la asistencia esté limitada a 25 km/h (algo que es así para asemejarse por ley a una Bicicletas de Pedaleo Asistido o, abreviadamente, EPAC) para tener claro lo que se puede esperar de una EPAC en general y de este modelo en particular.

Esto implica que la asistencia cesa al llegar a la velocidad consigna, aunque obviamente podremos superarla gracias al pedaleo o la propia gravedad cuando vamos cuesta abajo.

Eso sí, que nadie espere un vehículo en el que podamos pulsar un botón y mantener esa velocidad. De hecho, gracias a la asistencia y mi pedaleo he podido alcanzar esta velocidad en rectas, pero cuando la cuesta arriba era pronunciada, la asistencia en conjunción con mis piernas apenas me han permitido superar los 10 km/h.

Si la idea es movernos por entornos rurales, la asistencia de esta Peugeot et01 Crossover D9 cumple perfectamente para minimizar nuestro esfuerzo en caminos y cuestas ligeras, pero se queda corta para grandes desniveles si la queremos como bici de montaña... aunque sí que nos va a dar alegrías en nuestro tiempo libre con alguna excursión.

Autonomía sobrada para lo urbano (¡y para alguna excursión!)

La batería integrada en el cuadro es una Bosch PowerTube 400 de 36V con capacidad de 11Ah que almacena 400Wh. Sobre el papel la autonomía de esta bicicleta eléctrica supera los 100 kilómetros...

...Pero este dato difiere enormemente en función no solo del modo escogido – desde la consola se puede ver cómo varía –, sino también de nuestra forma de conducir, la velocidad que queremos mantener, nuestro peso o factores externos como las condiciones del terreno o el clima. Así, esos 110 kilómetros pueden verse reducidos a algo menos de la mitad en escenarios de lo más exigentes.

En una semana no he podido más que completar un ciclo de la batería y poco más y en ese ciclo he recorrido unos 80 kilómetros. He apostado por jugar con las marchas y modos para optimizar su vida, peso 64 kg y me he desplazado por terrenos poco montañosos como la cuenca de Pamplona.

Teniendo en cuenta su diseño, con esta autonomía se postula como candidata para cubrir la distancia entre municipios yendo por caminos o campo a través (algo ideal en la distribución geográfica de la población de Navarra), pero también para disfrutar de una buena excursión.

El cargador que viene de serie es moderadamente ligero y compacto, pero lo que no es es rápido: para la carga tendremos que armarnos de paciencia, porque harán falta casi siete horas para cargarla por completo.

Su tamaño es similar al de un portátil, lo que permite llevarlo en la mochila cómodamente para cargarla, algo que haremos retirando el protector del cuadro para dejar libre el puerto. Y es que aunque es fácil acceder a ella, no es posible retirar la batería manualmente para cargarla por separado, lo que me permitiría guardar la bici en el cuarto de las bicis y subir la batería a casa.

Peugeot eT01, la opinión de Xataka

Las bicicletas eléctricas han llegado para quedarse, en la ciudad y fuera de ella. Para quienes más allá de moverse por la urbe para ir de casa al trabajo (o la cafetería, o al gym o donde te dé la gana) busquen una bici que les permita salir del asfalto al barro es precisamente esta Peugeot eT01.

Con el motor apagado estamos ante una bici robusta y de calidad. Mecánicamente su funcionamiento es impecable, con cambios de marchas suaves y frenos que funcionan muy bien, detalles como un sillín cómodo o su sistema para ocultar la batería bajo llave. Con el motor encendido esta bicicleta cambia y esos contundentes 22 kilogramos no se notan en las piernas. Da la talla en ligeros desniveles estemos en caminos o en calzada, pero si la cuesta es pronunciada, su peso por un lado y su propuesta electrónica por otro pasan factura.

Pese a su aspecto claramente deportivo, su corazón urbano la aboca a sufrir en cuestas pronunciadas. Ojo, aligerará las cuestas estemos donde estemos, pero que sus líneas sport no nos lleve al engaño de pensar que estamos ante una bicicleta de músculo para enfrentarnos a la exigencia de la montaña más allá de un uso esporádico. Si tenemos esto claro, no nos defraudará porque su propuesta todoterreno es precisamente eso: moverse con solvencia en tierra de nadie.

Hablemos de precio. Sus 2.499 euros no desentonan frente a otras bicicletas eléctricas trekking de marcas de primer nivel, como es el caso de la Orbea Keram que, con sus diferencias, ofrece una propuesta eléctrica similar. Sí, en su rango de precios vas a encontrar algunos modelos eléctricamente más ambiciosos y otros con vocación más urbana (si es que lo necesitas), pero visualizando el conjunto con conformado entre diseño y materiales, mecánica y electrónica, la propuesta de Peugeot es equilibrada y atractiva para su precio.

El producto ha sido cedido para la prueba por parte de Peugeot. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.