Telefónica Amplificador Smart WiFi 6, análisis: convence por su compatibilidad con WiFi 6, pero vence por su extrema simplicidad

El ecosistema de dispositivos compatibles con WiFi 6 va tomando forma poco a poco. El respaldo de las operadoras de telecomunicaciones puede dar a esta tecnología el empujón que necesita para hacerse un hueco definitivamente en nuestras casas, una noticia estupenda si tenemos en cuenta que este estándar de conexión inalámbrica aventaja claramente a la norma WiFi 802.11ac en varios apartados esenciales.

El amplificador Smart WiFi 6 que vamos a analizar en este artículo es la alternativa que nos propone Telefónica al punto de acceso inalámbrico Smart WiFi que lanzó esta compañía a principios de 2018. Puede comportarse como un punto de acceso diseñado para dotarnos de conectividad WiFi 6 y reemplazar la red WiFi servida por el router, o bien puede utilizarse como un repetidor de señal que trabaja codo con codo con el router para ampliar la cobertura de nuestra red WiFi. Así es como lo hemos exprimido para sacarle todo el jugo.

Telefónica Amplificador Smart WiFi 6: especificaciones técnicas

La característica más llamativa de este dispositivo está implícita en su nombre: implementa el estándar de conectividad inalámbrica WiFi 6 (802.11ax). No obstante, esta norma, al igual que sus predecesoras, es retrocompatible, por lo que cualquier dispositivo que incorpore conectividad WiFi 802.11ac, n, o cualquier otro estándar anterior, podrá conectarse al Smart WiFi 6 de Telefónica. Eso sí, no podrá beneficiarse de las mejoras que introduce el nuevo estándar.

Este dispositivo no tiene antenas externas, pero en su interior aglutina una completa dotación de nada menos que 12 antenas

En las fotografías que ilustran este artículo podéis ver que este dispositivo no tiene antenas externas, pero en su interior aglutina una completa dotación de nada menos que 12 antenas necesarias para implementar las prestaciones que nos propone el estándar WiFi 6. En el artículo que enlazo aquí mismo explicamos con todo lujo de detalles las peculiaridades de esta norma, pero estas son sus características más relevantes:

Cada enlace de datos puede alcanzar una velocidad de transferencia máxima de 600 Mbps

Permite establecer conexiones de hasta ocho enlaces simultáneamente para alcanzar una velocidad de transferencia máxima de 9,6 Gbps

Trabaja en las bandas de frecuencia de 2,4 y 5 GHz

La tecnología OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access) permite a WiFi 6 administrar de una forma más eficiente la conexión simultánea de una elevada cantidad de dispositivos y minimizar su latencia

Gracias a la tecnología de coloración BSS consigue reducir las interferencias en escenarios de uso con una alta densidad de dispositivos y conexiones

en escenarios de uso con una alta densidad de dispositivos y conexiones La tecnología TWT (Target Wake Time) permite a los dispositivos que se conectan al punto de acceso ahorrar energía porque pueden mantenerse en reposo durante lapsos de tiempo prefijados

TELEFÓNICA AMPLIFICADOR SMART WIFI 6 Características MODOS DE USO * Punto de acceso inalámbrico WiFi 6

* Repetidor de señal WiFi VELOCIDAD DE CONEXIÓN Hasta 4 Gbps ESTÁNDARES WIFI 802.11a/b/g/n/ac/ax (WiFi 6) PROTOCOLO DE SEGURIDAD WPA3 Sí ANTENAS INTEGRADAS 12 antenas internas BANDAS DE FRECUENCIA SOPORTADAS 2,4 y 5 GHz ESTÁNDAR EN MODO REPETIDOR DE SEÑAL Universal Wireless Repeater MEDIDAS 139 x 128 mm (altura x diámetro) PESO 842 g PRECIO No disponible

Puesta en marcha y configuración: más sencillas, imposible

Instalar este dispositivo en una red administrada por un router de Telefónica es pan comido, especialmente si se trata del Smart WiFi (HGU), que es el que esta compañía entrega a los clientes que contratan una línea de fibra óptica desde principios de 2016. Y es que la negociación de la conexión entre el router y el punto de acceso inalámbrico Smart WiFi 6 es completamente automática.

En la fotografía que publicamos debajo de estas líneas podéis ver los conectores alojados en la base de este último dispositivo. Tiene dos puertos Gigabit Ethernet, la necesaria toma de alimentación y dos interruptores. Uno de ellos, el que podéis ver en el extremo izquierdo de la fotografía, nos permite encender y apagar el punto de acceso inalámbrico. Y el otro, el del extremo derecho, sirve para habilitar el modo de trabajo como punto de acceso inalámbrico, o bien la modalidad de trabajo como repetidor de señal WiFi.

Si queremos disfrutar una red con conectividad WiFi 6 lo único que tenemos que hacer es conectar el amplificador al router utilizando el cable Ethernet incluido en el paquete, colocar el interruptor de selección en el modo «Cable Ethernet», conectarlo a la red eléctrica y encenderlo. En menos de dos minutos estará listo sin que hagamos absolutamente nada debido a que heredará la configuración completa de las redes WiFi y WiFi+ que tengamos habilitadas en nuestro router. Una vez hecho esto lo ideal es que desactivemos las redes WiFi de 2,4 y 5 GHz de nuestro router.

Y si lo que queremos es integrar el amplificador Smart WiFi 6 en nuestra red como repetidor de señal solo tenemos que colocar el interruptor en la posición «Rep», conectarlo a la corriente eléctrica, encenderlo, y, por último, presionar los botones WiFi/WPS y WiFi+/WPS en ambos dispositivos para asociarlos y conseguir que comiencen a trabajar juntos. El dispositivo Smart WiFi 6 repetirá y amplificará la señal inalámbrica del router, pero es importante que nos cercioremos de haberlo colocado en una ubicación en la que reciba esta señal correctamente, y, al mismo tiempo, nos proporcione la cobertura que buscamos.

La interfaz de configuración web del repetidor Smart WiFi 6 es esencialmente idéntica a la del router Smart WiFi (HGU) de Telefónica. Podemos modificar cualquier parámetro de nuestras redes WiFi de 2,4 y 5 GHz, como el SSID, la contraseña o el protocolo de seguridad, entre muchos otros, de una forma muy sencilla. Aunque, como hemos visto, el amplificador hereda de forma automática la configuración del router siempre que lo conectemos a un Smart WiFi (HGU) de la propia Telefónica.

El amplificador hereda de forma automática la configuración del 'router' siempre que lo conectemos a un Smart WiFi (HGU) de la propia Telefónica

Es posible enlazar este amplificador con un router diferente, incluso con el de otra operadora, para que trabaje tanto en modo punto de acceso como repetidor. Para que esta última modalidad de funcionamiento esté disponible es necesario que el router sea compatible con el estándar Universal Wireless Repeater, pero en este escenario de uso el amplificador no heredará la configuración del router. No obstante, en la práctica esta posibilidad no es relevante porque, como veremos al final del análisis, el amplificador Smart WiFi 6 solo estará disponible para los clientes de Movistar y O2.

Pruebas de cobertura y rendimiento

El campo de minas en el que he puesto a prueba el rendimiento del amplificador Smart WiFi 6 ha sido mi casa, que tiene algo menos de 90 m2. Mi conexión a Internet es una línea de fibra óptica simétrica de 600 Mbps que tengo contratada con O2, y repartidos por toda la casa tengo, seguro que como muchos otros usuarios, varios televisores, consolas de videojuegos, ordenadores, reproductores multimedia y otros dispositivos que «tiran» con ganas de la red inalámbrica, muchas veces de forma concurrente.

Por otro lado, para llevar a cabo las pruebas de cobertura utilicé dos herramientas: WiFi Analyzer, una app open-source para Android utilísima que nos proporciona información muy detallada acerca de las redes inalámbricas, y también la app iRobot HOME, que nos permite utilizar las antenas instaladas en los robots aspiradores Roomba para generar un mapa de cobertura de la señal WiFi preciso.

Para llevar a cabo las pruebas de medición de la cobertura y el rendimiento hemos utilizado las apps iRobot HOME y WiFi Analyzer

El mapa que podéis ver debajo de estas líneas refleja la cobertura que me ofrece en mi casa el router Smart WiFi (HGU) de Telefónica (su posición está indicada por el recuadro de color azul). Como podéis ver, la cobertura es razonablemente buena en toda la vivienda, aunque hay varias zonas en las que la señal se ve ligeramente atenuada (son las áreas marcadas con los óvalos de color rojo).

El siguiente mapa refleja la cobertura ofrecida por el amplificador Smart WiFi 6 cuando está ubicado exactamente en la misma posición en la que reside el router Smart WiFi (HGU). Como podéis ver, la señal no se atenúa en ninguna zona; ni siquiera en aquellas en las que la señal emitida por el router sí se veía ligeramente atenuada. En este escenario de uso el amplificador está trabajando en la modalidad punto de acceso y las redes WiFi de 2,4 y 5 GHz del router están deshabilitadas.

El último mapa refleja la cobertura proporcionada por el amplificador Smart WiFi 6 cuando trabaja en el modo punto de acceso, pero alojado en una ubicación diferente de la vivienda indicada por el recuadro de color azul. La cobertura cuando emite la señal inalámbrica desde esta segunda zona sigue siendo muy buena, aunque hay una pequeña región en el extremo superior izquierdo en la que la señal se ve ligeramente atenuada.

Las tres capturas que podéis ver debajo de estas líneas recogen las medidas que he tomado utilizando la app WiFi Analyzer sobre la red de 5 GHz. El smartphone que he usado es un Galaxy S10+ de Samsung, que incorpora conectividad WiFi 6. Cuando el móvil está alojado en la misma habitación en la que reside el amplificador WiFi la app mide una velocidad de transferencia máxima de 1.200 Mbps. Las otras dos medidas las efectué desde los puntos marcados en color rojo en el segundo mapa de cobertura, y reflejan unas velocidades de transferencia máxima de 720 y 612 Mbps. Tampoco están nada mal.

Un último apunte: el amplificador Smart WiFi 6 se calienta bastante, aunque no tanto como para impedirnos tocarlo cuando lleva varias horas trabajando a pleno rendimiento. En estas circunstancias se calienta, pero podemos mantener nuestra mano sobre él sin problema. Además, durante mis pruebas, que se extendieron a lo largo de una semana, no dio en ningún momento muestras de inestabilidad derivada de un posible sobrecalentamiento.

Telefónica Amplificador Smart WiFi 6: la opinión de Xataka

Telefónica nos ha confirmado que su nuevo amplificador Smart WiFi 6 estará disponible durante el último trimestre de este año, posiblemente en el mes de noviembre. Lo que aún no ha desvelado esta compañía es el precio que tendrá este dispositivo, aunque podemos tomar como referencia que su amplificador Smart WiFi actual cuesta 60 euros. También nos ha adelantado que solo estará disponible para los clientes de Movistar y O2.

El amplificador Smart WiFi 6 llegará durante el último trimestre de 2020 y estará disponible para los clientes de Movistar y O2

Nuestras sensaciones durante la fase de pruebas de este dispositivo son muy positivas. Un punto muy sólido a su favor es lo sencillo que es instalarlo y ponerlo en marcha debido a que si lo conectamos a un router HGU no requiere llevar a cabo el más mínimo proceso de configuración. Además, es versátil debido a que puede trabajar tanto como un punto de acceso inalámbrico como en la modalidad repetidor.

Y, por último, ha salido airoso de nuestras pruebas de cobertura y rendimiento. Como hemos visto ha sido capaz de cubrir completamente sin que se produzca la atenuación de la señal una vivienda de 90 m2 arrojando, además, una velocidad de transferencia muy notable si nos conectamos a él con un dispositivo WiFi 6. No cabe duda de que es un producto muy interesante para los clientes de Movistar y O2 que quieren dotar a su casa de conectividad WiFi 6, pero aún queda un cabo suelto: su precio. Confiemos en que Telefónica lo deje bien atado ofreciéndolo a un precio competitivo.

Este producto ha sido cedido para la prueba por parte de Telefónica. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.

Más información | Telefónica