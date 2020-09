Apple Watch SE es el smartwatch que sacrifica las opciones premium para ofrecer una alternativa asequible al Apple Watch Series 6

A la presentación de los nuevos Apple Watch Series 6 le ha acompañado una opción que se rumoreaba y que ahora se ha hecho realidad: el Apple Watch SE.

Este nuevo reloj inteligente de Apple es una versión algo más modesta de los modelos más ambiciosos y plantea una opción más asequible y accesible para quienes no necesitan todas las funcionalidades de las versiones más caras. La idea es la misma que Apple ya planteó con el iPhone SE, y este modelo se sitúa como una clara alternativa a un Apple Watch Series 3 que de momento seguirá siendo la alternativa más barata del catálogo de relojes inteligentes de Apple.

Ficha técnica del Apple Watch

Una opción muy llamativa para coger el testigo del Series 3

El nuevo Apple Watch SE hace algunos sacrificios respecto a su hermano mayor, pero aún así conserva muchas opciones interesantes. Para empezar, sigue siendo sumergible y se puede usar sin miedo para nadar.

El procesador integrado es el Apple S5 —el mismo que tiene el Apple Watch Series 5 de 2019—, que según Apple es dos veces más rápido que el procesador integrado en el Apple Watch Series 3.

Cuenta además con una pantalla ligeramente más grande, y conserva características importantes de última hornada como el GPS, la detección de caídas, la monitorización de sueño o el altímetro y la brújula, a los que podemos acceder en tiempo real en todo momento.

Este modelo tiene muchas similitudes con el Apple Watch Series 4 que la empresa abandonó el año pasado al presentar el Series 5, y podremos encontrar versiones con conexión a redes móviles (con eSIM) como modelos sin esa opción.

El Apple Watch SE es un modelo que no solo plantea mejoras técnicas respecto al Watch Series 3 que no suponen un gran incremento de precio, sino que soporta watchOS 7 y además garantiza soporte de futuras actualizaciones, algo que probablemente no ocurra con el Series 3 durante tanto tiempo.

Entre las opciones software destacan el soporte de la característica 'Family Setup' que ha debutado con el Apple Watch Series 6, además de esas nuevas esferas para el reloj o la opción de compartirlas fácilmente con otros usuarios.

Los sacrificios respecto al llamativo Watch Series 6 son evidentes: no solo en potencia (este último integra el prometedor Apple S6), sino en prestaciones como la función del electrocardiograma o el nuevo monitor de la saturación de oxígeno en sangre.

Precio y disponibilidad del Apple Watch SE

El nuevo Apple Watch SE estará disponible por un precio de partida de 299 euros para el modelo de 40 mm (329 euros para el de 44 mm) y estarán disponibles a partir del 18 de septiembre.

En esos precios también influyen las configuraciones de las correas con las que queramos comprar estos nuevos relojes. Entre ellas están las nuevas Solo Loop, Loop deportiva o Loop trenzada.

Acompañando al Apple Watch SE están el Apple Watch Series 6, a 399 dólares, y el Apple Watch Series 3, que seguirá vendiéndose por 199 dólares.

