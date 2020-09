Apple Watch Series 6: el smartwatch de Apple se renueva con sensor SpO2 y un 20% más de potencia

Tal y como apuntaban los rumores, Apple acaba de presentar su nueva generación de relojes inteligentes: el Apple Watch Series 6. Se trata de su modelo de gama alta y, si bien mantiene las líneas de diseño de sus antecesores, Apple lo ha actualizado a nivel interno para añadir algunas funciones y sensores relacionados con la salud.

La compañía ha introducido un sensor SpO2 que, como en otros dispositivos relacionados con el mundo de la salud es capaz de medir el nivel de oxígeno sangre. De acuerdo a Apple, el reloj es capaz de hacer un test de oxígeno en sangre en tan solo 15 segundos.

Ficha técnica del Apple Watch Series 6

APPLE WATCH SERIES 6 CAJA De 40 o 44 mm PANTALLA Pantalla retina siempre activa CONECTIVIDAD GPS

GPS+celular SENSORES Sensor de ritmo cardíaco

SpO2 RESISTENCIA AL AGUA 50 metros BATERÍA Hasta 18 horas PRECIO GPS: desde 429 euros

GPS+celular: desde 529 euros

El Apple Watch ahora mide el nivel de oxígeno en sangre

La principal novedad del Apple Watch Series 6 es el sensor SpO2, también conocido como pulsioxímetro. Este sensor se vale de cuatro conjuntos de LEDs verdes, rojos e infrarrojos, así como de cuatro fotodiodos de la parte trasera del reloj. Básicamente, el reloj mide la luz reflejada en sangre y usa un algoritmo que mide el nivel de oxígeno en sangre entre el 70% y el 100%. La medición se puede hacer de forma manual o de forma periódica en segundo plano mientras lleven el reloj puesto.

Dentro del reloj encontramos un procesador Apple Silicon S6 SiP basado en el A13 del iPhone 11 Pro, lo que se traduce en un 20% más de velocidad y en una autonomía de hasta 18 horas, según Apple. Cuenta, a su vez, con el chip U1 y antenas de banda ultraancha que, en palabras de la empresa, "permitirá hacer cosas nuevas, como abrir el coche con llaves digitales". Apple ha mejorado también la velocidad de carga, que ahora se completa en hora y media.

Por otro lado, el Apple Watch Series 6 monta una pantalla Retina Always On que es 2,5 veces más brillante que la del Apple Watch Series 5 en exterior, aunque Apple ha matizado que solo cuando el usuario no levanta mucho la muñeca. Como novedad adicional, los usuarios podrán acceder al centro de notificaciones y de control, tocar complicaciones de la pantalla y cambiar de esfera sin necesidad de encender la pantalla por completo.

Hablando de novedades, Apple no se ha olvidado del deporte y ha añadido al Apple Watch Series un altímetro siempre activo. Este será capaz de medir el desnivel apoyándose en el GPS y las redes WiFi cercanas. La firma ha dicho que la sensibilidad del reloj es lo suficientemente alta para detectar cambios de hasta 30 centímetros por encima y por debajo del nivel del suelo.

En cuanto al sistema operativo, Apple presentó WatchOS 7 hace ya bastante tiempo y, como era de esperar, su nuevo reloj será el encargado de estrenarlo. Además de la medición VO2 máximo, el seguimiento de sueño y los nuevos tipos de entrenamiento, Apple ha introducido Configuración Familiar. Se trata de una función familiar que permite a los usuarios acceder a las funciones del reloj sin necesidad de un iPhone, algo pensado para que los niños puedan usar un Apple Watch sin tener un iPhone como móvil personal.

También llega en más colores

Apple ha confirmado que el reloj llegará en varios colores, como el clásico negro, pero también en azul, rojo (PRODUCT RED) y dorado. Es, en palabras de Apple, "el Apple Watch más colorido" que han lanzado hasta el momento. El dispositivo sigue estando construido en aluminio, solo que ahora es 100% reciclado, tal y como ha asegurado la empresa. Sigue teniendo un botón lateral y una corona con feedback háptico para interactuar con los menús y las apps.

Correa Solo Loop.

Novedades también en las correas, que ahora se podrán conseguir en versión "Solo Loop", es decir, sin cierre. Es como una especie de brazalete de silicona y fibra trenzada no ajustable que estará disponible en diferentes tamaños y colores. También hay correas de cuero, una de ellas bastante más finita que lo que nos tiene Apple acostumbrados. La compañía sabe que las correas son importantes para los usuarios de Apple Watch y no ha querido dejar pasar la ocasión para renovarlas.

Hablando de personalizar el reloj, Apple ha anunciado nuevas watchfaces "contextuales", como una relacionada con la fotografía que muestra el comienzo de la hora dorada o una especializada en natación. A estas hay que sumarles las incluidas en WatchOS 7 (Stripes, Chronograph Pro, GMT y Artist) y la carátula XL para personas mayores.

Versiones y precio del Apple Watch Series 6

El Apple Watch Series 6 (GPS) está disponible desde 429 euros y el Apple Watch Series 6 (GPS + Cellular) se podrá conseguir por 529€. Junto al Apple Watch Series 6, Apple ha presentado el Apple Watch SE, que sacrifica las funciones premium para conseguir un precio más ajustado.