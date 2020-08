Nubia Red Magic 5S, análisis: la máxima potencia a precio más ajustado

Los móviles especializados en el juego mantienen su nicho a fuerza de potencia bruta, especificaciones de infarto y detalles únicos como el diseño agresivo y hasta ventiladores dentro del teléfono. Es el caso del Nubia Red Magic 5S, un teléfono que se muestra ágil en cualquier terreno, no sólo a la hora de jugar. Lo hemos comprobado.

Tras la revisión del Snapdragon más potente de año con una versión 'Plus', que ya parece instalada en el calendario de Qualcomm, el Asus ROG Phone 3 y el Lenovo Legion Phone Duel han sido los primeros en incorporar el más reciente Snapdragon 865+. Y la competencia respondió renovando sus propuestas de 2020, como ocurre con el Nubia Red Magic 5S que nos ocupa. Hemos estado utilizándolo durante un par de semanas, lo hemos estrujado jugando, haciendo fotos y hasta paseándolo en exteriores. Veamos qué tal se comporta.

Ficha técnica del Nubia Red Magic 5S

Nubia Red Magic 5S PANTALLA AMOLED 6,65 pulgadas (resolución de 1.080 x 2.240 píxeles)

Refresco de 144Hz

Respuesta táctil de 240 Hz

Ratio 19,5:9 PROCESADOR Snapdragon 865

Adreno 650 MEMORIA RAM 8/12/16 GB DDR5 ALMACENAMIENTO 128/256 UFS 3.1 CÁMARA TRASERA 64 megapíxeles Sony IMX686

8 megapíxeles gran angular

2 megapíxeles bokeh CÁMARA FRONTAL 8 megapíxeles BATERÍA 4.500 mAh

Carga de 55W

Conector en codo CONECTIVIDAD 5G SA/NSA

WiFi 6

Bluetooth 5.0

GPS Dual

USB tipo C SOFTWARE Android 10

Nubia UI OTROS Gatillos táctiles a 300Hz

Refrigeración líquida

Refrigeración Turbo Fan 3.0

Lector de huellas bajo la pantalla

Proyección inalámbrica de baja latencia DIMENSIONES Y PESO 168,56 x 78 x 9,75 mm

220 gramos PRECIO Desde 579 euros

Diseño: gran tamaño, estética agresiva y excelentes materiales

No hay ninguna duda: basta con sostener por primera el Nubia Red Magic 5S para darse cuenta de que no se parece a los Android más comunes. Es de grandes dimensiones, un aspecto que viene provocado especialmente por la pantalla. Cuerpo de aluminio, cara trasera de cristal y un contraste de colores que pide a gritos atención. La marca denomina nuestro modelo como 'Pulse', un acabado con rojo para un lado y turquesa para el otro. Que guste o no dependerá de cada persona, pero no hay duda de que consigue diferenciarse.

Más allá de los colores, el tacto que ofrece el móvil es muy sólido, de calidad, también frío y, por desgracia, muy resbaladizo. El ancho hace que no resulte cómodo su manejo si se tienen las manos algo pequeñas, también el alto de la pantalla pone impedimentos. Eso sí, Nubia facilita el uso con una mano al colocar los botones de volumen y encendido (costado derecho) al alcance del dedo pulgar, también el lector de huellas (bajo la pantalla) queda cerca del dedo. Por contra, el Nubia Red Magic 5S incorpora un deslizador para acceder al modo juegos que se mantiene escondido: en la parte superior del costado izquierdo. Tampoco hay que usarlo muy a menudo, por lo que no es molesto.

Deslizando ese botón se activa el espacio de juegos

El frontal del Nubia Red Magic 5S huye de los recortes para ofrecer una superficie sin molestias para la vista, tampoco para el tacto. Marcos contenidos para el lateral, de unos 5 mm para la parte superior e inferior (simétricos), con el altavoz para llamadas y cámara delantera arriba y sin perder un elemento que gustará a muchos: el LED de notificaciones ( a la derecha de la cámara frontal). Además, el panel del teléfono prescinde de las curvas laterales.

Altura (milímetros) Anchura (milímetros) Grosor (milímetros) Peso (gramos) Pantalla (pulgadas) Batería Superficie (cm2) Volumen (cc) Nubia Red Magic 5S 168,56 78 9,75 220 6,65 4.500 131,477 128,19 Nubia Red Magic 5G 168,6 78 9,8 218 6,65 4.500 131,508 128,88 Black Shark 3 Pro 177,79 83,29 10,1 253 7,1 5.000 148,11 149,59 Samsung Galaxy Note 20 Ultra 164,8 77,2 8,1 208 6,9 4.500 127,22 103,05 Samsung Galaxy S20 Ultra 166,9 76 8,8 220 6,9 5.000 126,84 111,62 iPhone 11 Pro Max 158 77,8 8,1 226 6,5 3.969 122,92 99,57 OnePlus 8 Pro 165,3 74,35 8,5 199 6,78 4.510 122,9 104,47 Huawei P40 Pro 158,2 72,6 8,95 209 6,58 4.200 114,85 102,79 Sony Xperia 1 II 165,1 71,1 7,6 181,4 6,5 4.000 117,39 89,21 Xiaomi Mi 10 Pro 162,5 74,8 9 208 6,67 4.500 121,55 109,39

La construcción general es robusta, como decíamos: el marco de aluminio, y la doble cara de cristal, consiguen un conjunto que da la sensación de ser 'premium'. Y permite la utilización de elementos poco vistos: el Nubia Red Magic 5S ofrece salida y entrada para el ventilador interno en los costados del móvil, dispone de un conector por pines para adosarle accesorios (costado izquierdo) y dos gatillos táctiles capacitados (costado derecho) que pueden configurarse para facilitar el uso de los juegos.

Los gatillos capacitivos del costado derecho facilitan las tareas mecánicas de los juegos, como disparar o acelerar

En el borde superior se encuentra el jack de 3,5 mm; y en el inferior se aprecian el USB C (3.0), una de las salidas del altavoz externo (la otra está en el auricular de llamadas) y la bandeja para doble nano SIM. El Nubia Red Magic 5S carece de expansión por memoria SD.

Una de cal y dos de arena: con jack de auriculares, pero sin tarjeta SD ni NFC

Por detrás es donde más se aprecia el marcado carisma del móvil: aparte de la combinación de colores, la marca coloca una trama de triángulos bajo el cristal que devuelven un brillo metálico (nuestra unidad parece Spider-Man por su trasera). Además, la zona central del teléfono lo domina una línea vertical con la triple cámara arriba, una placa insertada con el nombre del modelo (y que sirve para disipar el calor) y el logo en la parte inferior (que se ilumina y puede personalizarse).

El logotipo de Red Magic puedo configurarse para que se ilumine

Puestos frente a frente lo cierto es que el Nubia Red Magic 5S, modelo anterior, no se diferencia en exceso de su hermano, el Nubia Red Magic 5G. Ambos tienen casi las mismas dimensiones y peso, ofrecen un diseño muy parecido y hasta comparten un hardware que apenas se distancia entre sí, como veremos ahora. Tanto si se elige el modelo anterior, como si se prefiere el protagonista de nuestro análisis, la experiencia resultará casi idéntica.

Pantalla: muy rápida y con un consumo alto de batería

Como todo buen móvil 'gaming' que se precie, el Nubia Red Magic 5S ofrece una gran diagonal de pantalla con un panel que aspira al trono reproducción multimedia. Todo potenciando la rapidez, tanto en la tasa de refresco como en la detección táctil de las pulsaciones.

Poniendo la pantalla en números, hemos de decir que la diagonal asciende a las 6.65 pulgadas, la tecnología empleada es AMOLED, ofrece un ratio de 19.5:9, la resolución es Full HD+ (1.080 x 2.340 píxeles), la densidad se queda en los 387.5 ppp, ofrece hasta 144 Hz de tasa de refresco y 240 Hz como respuesta táctil. Sobre el papel es una pantalla más que apta para un uso exigente. También lo es en la práctica, con algunas pegas.

La pantalla del Nubia Red Magic 5S se ve de manera excelente desde todos los ángulos. Ofrece un alto contraste, la representación de color es muy acertada (por defecto viene bien calibrada en términos de saturación y temperatura, aunque se puede personalizar al gusto), la respuesta al toque es de altísimo nivel y la fluidez es bárbara. A esto contribuye de manera notoria la tasa de refresco: a 144 Hz las animaciones, transiciones y reproducción de contenido compatible son espectaculares. Con una gran pega: el consumo de batería en este modo es exagerado. No deja de ser lógico, pero hay que reseñarlo.

La pantalla tiene una respuesta al toque rapidísima y una de las mayores tasas de refresco

La resolución juega en contra de la sensación de nitidez, también de la densidad de los elementos que se muestran en pantalla: los iconos, ajustes y otras funciones de la interfaz son demasiado grandes y no pueden configurarse en tamaño desde las opciones de pantalla (el forzado de la densidad desde las opciones de desarrollador lo soluciona en parte). Además, Nubia permite ajustar la tasa de refresco para que así se adapte a las necesidades de cada persona: por nuestra experiencia, lo mejor es dejar activos los 144 Hz sólo para los juegos compatibles. La duración de la batería se alegrará.

Ajustes de configuración de pantalla. Se echa en falta un ajustes de tamaño (densidad)

El brillo de la pantalla es más que suficiente para la mayoría de ocasiones, también en exteriores: Nubia asegura que llega a los 600 nits (no hay problemas de visibilidad ni bajo la luz directa del sol). El ajuste de brillo automático es muy preciso y se adapta de manera rápida a las condiciones lumínicas externas (Nubia asegura que posee 4.096 niveles).

El lector de huellas está bien situado: su acceso cerca del borde inferior es muy cómodo incluso pese al tamaño del móvil

Un último aspecto a destacar es que el Nubia Red Magic 5S posee lector de huellas óptico bajo la pantalla. Dicho lector queda muy cerca del borde interior del teléfono, un hecho que facilita el desbloqueo con una mano. En términos de fiabilidad y precisión hemos de decir que Nubia monta un escáner de buena calidad: no obliga a repetir la lectura y permite entrar en el sistema en menos de un segundo.

Potencia: ¿lo escuchas? Es el sonido del ventilador

El móvil tiene dos ranuras de ventilación, una a cada lado: por la izquierda entra el aire; por la derecha sale

Presentar un teléfono que apenas se diferencia con otro lanzado hace pocos meses sólo tiene una explicación: Nubia ha querido hacer frente a los nuevos modelos de móviles 'gaming' que han salido con el Snapdragon 865+. En este sentido, y pese a que el Red Magic 5S incluya un más 'contenido' Snapdragon 865 'normal', no podemos decir que esta diferencia marque realmente la experiencia del teléfono. Porque resulta indudable: este móvil es una auténtica bestia, en todos los sentidos.

El Nubia Red Magic 5S permite dar el máximo al procesador y a la GPU

Las mejoras con respecto al Nubia Red Magic 5G, modelo que precede al protagonista de este análisis, se ciñen básicamente al hardware base: el Nubia Red Magic 5S incluye almacenamiento UFS 3.1 (256 GB). El SoC es el mismo, también equipa idéntico tipo de tecnología para la memoria RAM: DDR5 (12 GB). Este conjunto se muestra notablemente ágil en cualquier tarea que se le demande, ya sea ofrecer el máximo número de polígonos en pantalla jugando al Asphalt 9 como aprovechando el salto instantáneo entre las apps de multitarea. Nubia sí ha mejorado la refrigeración, tanto pasiva (láminas de disipación térmica en el interior y exterior) como activa (ventilador interno que alcanza las 15.000 RPM)

De izquierda a derecha: Geekbench 5, 3D Mark y PCMark Work

A continuación te ofrecemos las cifras del Nubia Red Magic 5S en términos de 'benchmark' y comparadas con móviles de su competencia directa.

Nubia Red Magic 5S Nubia Red Magic 5G Black Shark 3 Pro Samsung Galaxy Note 20 Ultra Samsung Galaxy S20 Ultra iPhone 11 Pro OnePlus 8 Pro Huawei P40 Pro Sony Xperia 1 II Xiaomi Mi 10 Pro Procesador Snapdragon 865 Snapdragon 865 Snapdragon 865 Exynos 995 Exynos 990 Apple A13 Bionic Snapdragon 865 Kirin 990 Snapdragon 865 Snapdragon 865 RAM 12 GB 8 GB 8 GB 12 GB 12 GB 4 GB 12 GB 8 GB 8 GB 8 GB Geekbench 4.4/5.0 (single/multi) 900 / 3.184 (5.5) 925 / 3.214 (5.5) 906 / 3.316 (5.5) 872 / 2.463 (5.5) 819 / 2.315 (5.0) 5.475 / 13.232 (4.4) 885 / 3.136 (5.0) 943 / 2.527 (5.0) 905 / 3.330 (5.0) 892 / 3.224 (5.0) 3D Mark (Sling Shot) 9.805 9.448 7.330 6.311 8.184 - 8.726 4.074 - - PCMark Work 11.829 13.414 9.878 10.012 10.426 - 11.490 9.476 9.994 9.929

La gran capacidad de almacenamiento y memoria RAM hace que no se eche demasiado de menos la expansión por tarjeta SD: el Nubia Red Magic carece de ella. Además, dispone de jack de auriculares, una buena noticia para aquellos que deseen utilizar sus auriculares con cable. Eso sí, hay que destacar un aspecto que nos parece negativo: la ausencia de NFC. En los tiempos que corren ningún móvil que aspira a dominar el panorama debería dejar de lado los pagos móviles.

Sobre el papel parece hecho para jugar al máximo. En la experiencia es tal que así

Un punto destacado es que el Nubia Red Magic 5S puede expandir sus prestaciones gracias al puerto por pines situado en el costado izquierdo del teléfono. El fabricante ofrece una base de expansión, también un ventilador externo que se ancla al móvil para así añadir refrigeración extra (ninguno de los dos se incluye de serie). Porque hay que recalcarlo: el teléfono integra un ventilador en la parte interna. Dicho ventilador se activa con los juegos, también cuando el móvil se carga (es personalizable). Se nota la disminución de temperatura al entrar en funcionamiento, también el ruido: si la habitación está en silencio sorprende mucho escuchar que el sonido del ventilador proviene del teléfono.

Pese a su reducido tamaño el ventilador del Red Magic 5S hace bastante ruido: a altas revoluciones parece un ordenador

No hemos notado exceso de temperatura en el Nubia Red Magic 5S, ni siquiera exprimiendo los gráficos a máximo rendimiento en juegos como Asphalt 9 o Fortnite. Sí se calienta, como es obvio, pero no a niveles que haga molesto el uso habitual del móvil.

Sonido: doble altavoz externo para una inmersión completa

El audio no está descuidado en el Nubia Red Magic 5S, no en vano es un elemento importante para lograr la mejor experiencia en juegos, también reproduciendo el resto de contenido multimedia. Así que, si la pantalla ofrece un conjunto de especificaciones de alto nivel, esto también ocurre con el apartado sonoro. Eso sí, con auriculares la calidad se ve reducida.

El audio estéreo se consigue con el auricular de llamadas, que ofrece la dualidad de comportamiento, y con el segundo altavoz externo, localizado en el borde inferior del teléfono y a la derecha del USB C. Este conjunto logra un audio con un nivel muy alto, los graves se ven reforzados en la reproducción y hasta las explosiones se sienten casi como si se produjesen a dos metros: la potencia sorprende. Lástima que Nubia no haya colocado el segundo altavoz en el frontal para así tener una mejor experiencia ya que, al usar el móvil con las dos manos y colocar para ello la mano cerca del altavoz, la reverberación diluye la calidad del estéreo. Aun así, son inconvenientes mínimos: ya sea escuchando música como viendo contenido en Netflix o jugando el Nubia Red Magic 5S se escucha genial sin auriculares.

Disponer de jack de auriculares evita acarrear con adaptadores USB C y asegura el uso de la mayor parte de auriculares, ya sean con cable o por Bluetooth. El audio utilizando estos accesorios es de buena calidad, aunque con una diferencia: los auriculares con cable tienen ventaja ya que Nubia permite activar la mejora DTS X con ellos. Esto se traduce en un sonido de mejor calidad y con mayor refuerzo de graves (quizá demasiados), también permite la personalización entre tres tipos de contenido auditivo: música, cine o juego.

Las mejoras de audio mmediante DTS sólo pueden activarse en los auriculares con cable. Esto se traduce en un audio con mayores matices y mejor refuerzo de graves

Un último aspecto a destacar es el de la vibración. No nos ha gustado la sensación que arroja, ni durante los juegos ni con notificaciones o llamadas. El motor no es preciso, la vibración no termina de acompañar y esta se siente demasiado basta. Es un aspecto a mejorar.

Batería: algo justa para un móvil de sus características

Entremos en el apartado energético. Llegados a este punto, y teniendo en cuenta que el Nubia Red Magic 5S es un móvil grande, pesado y cargado de potencia, la capacidad de la batería no parece tan holgada: el móvil llega con 4.500 mAh. No es corta sobre el papel, tampoco hace peligrar el día de uso con una utilización moderada. Eso sí, la cosa cambia si se usa para lo que está pensado: jugar.

Durante nuestras semanas de prueba hemos utilizado el móvil basándonos en determinados patrones de uso. En casa y bajo WiFi con juegos esporádicos, mucha red social y panel a 144 Hz: el resultado han sido unos dos días de uso con 4-5 horas de pantalla; fuera de casa con panel a 60 Hz, desbloqueo constante, datos móviles, cámara de fotos y un par de horas de juego: el resultado ha sido poco más de una jornada con 6-7 horas de pantalla. Y estirando la batería con un uso comedido, mínima potencia y sin juegos puede superar los dos días, aunque sin aprovechar demasiado el teléfono.

Consumo del teléfono con un uso intensivo en exteriores

El gasto en segundo plano es muy pequeño, la capa logra bastante eficiencia. En términos de consumo no hay duda de que la pantalla se lleva el premio gordo, sobre todo si se utilizan los 144 Hz: con esta tasa de refresco la autonomía desciende de forma pronunciada. Algo lógico dadas las 6,65 pulgadas del panel.

En la carga rápida el Nubia Red Magic 5S echa un jarro de agua fría: pese a que el móvil es compatible con carga rápida a 55 W, con el móvil viene un cargador de 'sólo' 18 W

En términos de carga también nos llevamos cierta decepción: aunque Nubia asegura que el Red Magic 5S es compatible con carga rápida a 55 W, el cargador incluido ve rebajada la potencia a 'sólo' 18 W. Los tiempos de recarga desde que el móvil se apaga hasta el 100 % son:

5 minutos : 6 % de batería.

: 6 % de batería. 10 minutos : 12 % de batería.

: 12 % de batería. 20 minutos : 24 % de batería.

: 24 % de batería. 30 minutos : 36 % de batería.

: 36 % de batería. 50 minutos : 59 % de batería.

: 59 % de batería. Total: 1 hora y 25 minutos.

Software: la especialización en el juego marca la clave

Como suele ser habitual en los teléfonos que se especializan en el juego, el Nubia Red Magic 5S se aleja del aspecto que podríamos considerar como Android 'puro' para ofrecer una estética en el diseño de iconos, menús y personalización de las opciones que busca diferenciarse con agresividad y carisma. La marca mantiene la capa Red Magic OS mientras la actualiza a la versión 3.5, siempre sobre Android 10.

El software no es pesado, sí mantiene bastante personalización. Nubia se aleja del bloatware (integra las apps justas de Google y algunas de su propia cosecha, nada más) e incluye diversos temas en la interfaz que destilan esencia 'gamer' por cada píxel (con inspiración claramente china).

Google Discover en la izquierda de los escritorios, multitud de opciones para ajustar la pantalla, 'Always on display' (llamado 'Siempre en exhibición'), ajustes mínimos del launcher, configuración automática del entorno de juegos y del rendimiento general del móvil mediante Inteligencia Artificial (Neo AI), gestos de navegación, modos para facilitar el uso con una sola mano y distintas maneras de capturar la pantalla, incluido un acceso directo a grabar lo que ocurre en el teléfono al realizar cualquier 'screenshot'. También se pueden editar fácilmente las capturas.

El espacio de juegos permite añadir cualquier aplicación para potenciarla por software, ya sea un juego como otro tipo de app

Si bien en el software básico el Nubia Red Magic parte muy completo y sin que sature con las opciones, donde destaca especialmente es en el software de mejora de rendimiento. La idea es que potencie los juegos, de ahí que el espacio dedicado a ellos sea tan importante. A él se accede activando el deslizador del costado derecho.

El espacio de juegos permite añadir cualquier aplicación para potenciarla por software, ya sea un juego como otro tipo de app

El espacio RedMagic permite lanzar cualquier aplicación (no sólo juegos) con la opción de potenciar la ejecución mediante las herramientas de mejora. Para ello se utiliza un panel oculto en la parte derecha de la pantalla y que puede desplegarse siempre que el espacio de juegos está activo:

Mejora de juego. Permite subir de vueltas tanto al procesador como a la GPU. Al máximo el Nubia Red Magic 5S mejora su potencia de manera notable (en benchmarks el móvil arroja entre un 5 y 10 % más de puntuación al activar el modo de súper rendimiento).

Configuración de los gatillos para aprovechar el salto y el disparo en Fortnite

Activación Pro . Con esta opción se configuran los gatillos capacitivos del costado derecho. Pueden colocarse en cualquier parte de la batalla para crear toques virtuales con los que facilitar el disparo, la aceleración o la recarga de munición, por ejemplo. En los shooters aportan una mejora sustancial al control.

. Con esta opción se configuran los gatillos capacitivos del costado derecho. Pueden colocarse en cualquier parte de la batalla para crear toques virtuales con los que facilitar el disparo, la aceleración o la recarga de munición, por ejemplo. En los shooters aportan una mejora sustancial al control. Macro . El móvil permite grabar acciones para ejecutarlas automáticamente durante el juego.

. El móvil permite grabar acciones para ejecutarlas automáticamente durante el juego. Activación del ventilador . El Nubia Red Magic 5S permite administrar la activación o no del ventilador interno, también la velocidad de funcionamiento (desde los ajustes de Android).

. El Nubia Red Magic 5S permite administrar la activación o no del ventilador interno, también la velocidad de funcionamiento (desde los ajustes de Android). Choque 4D . Esta opción aspira a transmitir una inmersión más precisa ya que el vibrador acompaña a lo que sucede en pantalla. No es compatible con muchos juegos y, como decíamos en el apartado de sonido, la vibración no es tan sutil como debería.

. Esta opción aspira a transmitir una inmersión más precisa ya que el vibrador acompaña a lo que sucede en pantalla. No es compatible con muchos juegos y, como decíamos en el apartado de sonido, la vibración no es tan sutil como debería. Small Window Hanging. El juego puede pasar a pantalla flotante para así no perder el progreso mientas se utilizan otras funciones del teléfono.

Aparte de las anteriores funciones clave, Nubia incorpora mejoras en la conectividad para así hacer el juego online más estable, ofrece opciones para que el jugador no se vea interrumpido por las notificaciones (WhatsApp puede ejecutarse como ventana flotante, por ejemplo), la grabación de pantalla se ve facilitada y se incorpora el ajuste directo de accesorios que no vienen incluidos con el teléfono, como la base de juegos, el ventilador externo y el mando de control.

La experiencia utilizando el Nubia Red Magic 5S jugando ha sido muy positiva: el software no sólo exprime al máximo el rendimiento, también colabora en mejorar la jugabilidad. Tener los gatillos personalizables es una enorme ventaja, también la creación de macros. Y el hardware colabora en que las largas sesiones no se hagan incómodas: el teléfono no se calienta en exceso. Las refrigeraciones activa y pasiva hacen muy buen trabajo.

Cámara: desempeño decente empañado por incongruencias de software

La fotografía no suele ser el aspecto más destacado en los móviles 'gaming' por más que las marcas hayan mejorado este aspecto en las nuevas generaciones. Nubia es una de esas marcas ya que no sólo incluye un compendio de cámaras que se mantiene en la línea de teléfonos 'normales', también el software de captura es más que completo. Ahora bien: ni los resultados generales están a la altura de la media del teléfono ni la aplicación de cámara resulta útil al completo.

Si entramos en los números puros y duros, el Nubia Red Magic 5S monta una triple cámara trasera donde destaca un sensor de 64 megapíxeles de Sony (IMX686) con apertura f/1.8, amplitud de 78,3º, tamaño del sensor de 1/1.72 pulgadas y tamaño de los píxeles de 0.8 µm. Después monta un sensor de 8 megapíxeles (Hynix HI846) con objetivo gran angular y apertura f/2.0, amplitud de 120º y tamaño de los píxeles de 1.12 µm. Por último, y ya como relleno, Nubia incluye una tercera cámara de 2 megapíxeles (Omnivision OV02A10) con apertura f/2.4, amplitud de 78º y tamaño de los píxeles de 1,75 µm.

Cámara principal en disparo automático

En el caso de la cámara delantera, el Nubia Red Magic 5S incluye un sensor de 8 megapíxeles con apertura f/2.0 y tamaño de 1.12 µm para cada píxel.

Sobre el papel la cámara principal no debería tener un mal desempeño, aunque en la práctica no termina arrojando resultados tan buenos debido al procesado de Nubia. En términos de funciones, el móvil dispone de enfoque PDAF, carece de estabilización de imagen mecánica (OIS), sí incluye estabilización electrónica (EIS) como opción en vídeo, la grabación máxima es a 8K (sin EIS), incluye HDR automático, Inteligencia Artificial para los ajustes según la escena y no prescinde de los habituales modos noche y retrato. Eso sí, la interfaz de la aplicación no es lo más intuitiva del mundo.

El Nubia echa de menos características clave de la gama alta, como la estabilización mecánica de imagen (OIS) o una cámara con objetivo telefoto. Y cuela una cámara macro a modo de relleno

La calidad general de las fotos es buena en condiciones lumínicas que favorezcan la toma de fotografías. En exteriores no suele haber problemas por más que las imágenes con la cámara principal tiendan a cierta subexposición y a un ligero 'amarilleo' como tónica general. Falta algo de nitidez en los contornos, incluso en primer y medio plano. Y el HDR automático, pese a que puede salvar más de una foto, no termina de conseguir un buen rango dinámico ya que las zonas oscuras de la imagen se quedan sin definir. No suele quemar las áreas iluminadas, algo es algo.

El HDR rescata tan poca información del área oscura que el árbol parece una sombra

De noche el funcionamiento de la cámara principal desciende, esto es obvio en cualquier smartphone (y otras cámaras). Las tomas pierden mucha definición mientras las acuarelas se aprecian con un poco de zoom. El móvil dispone de modo nocturno (Noche, en el carrusel inferior). Y su funcionamiento permite tomas bastante más iluminadas que con el modo automático.

La aplicación de cámara del Nubia Red Magic 5S es muy completa y permite utilizar el teléfono tanto de manera lúdica como aprovechando los ajustes manuales. Ahora bien, no es demasiado clara, como ocurre con el gran angular: este no puede activarse desde la toma automática de fotos, sólo desde el modo 'PRO'. En cambio, Nubia destaca el zoom en el modo principal, una opción para la que el hardware fotográfico no está preparado ya que carece de objetivo telefoto. Por ello, todo el zoom que se haga sobre la imagen es digital, con la directa pérdida de detalle que implica el aplicarlo.

Para activar el gran angular hay que acudir al modo 'PRO', como decíamos. La cámara es de peor calidad, carece de HDR con el consiguiente empeoramiento en rango dinámico, no cuadra en tonalidad con el sensor primario y la deformación de la lente en los extremos se ve muy acusada incluso activando la corrección de ángulo desde los ajustes.

El modo 'PRO' del Nubia Red Magic 5S es muy completo ya que permite el ajuste manual de la mayoría de parámetros de captura: desde la exposición al ajuste de enfoque (el software incluye la función de 'focus peaking' o resalte de enfoque). No añade el guardado en RAW, aunque sí está disponible en el móvil: para ello hay que acudir al 'cajón de sastre' del Red Magic 5S, la sección 'Cámara familiar'.

Modo 'PRO' con resalte en rojo para el 'focus peaking'

En la cámara familiar hay nada menos que 16 modos de captura diferentes. Algunos tan lógicos como el macro (los resultados de la cámara de 2 megapíxeles no son malos para un sensor de sus características) o el citado guardado en RAW (el modo se llama 'DNG': guarda un 'JPG' y una imagen en bruto). Además, Nubia complementa la captura lúdica con un montón de funciones que no sólo son prescindibles, también difíciles de entender. Imágenes espejo ('Clon'), dibujo de luz para tomas nocturnas ('LightDraw), un modo para personalizar la apertura y conseguir desenfoque de fondo ('Abertura electrónica' es lo más parecido al modo retrato), 'Cámara lenta' (hasta 240 fps en 1080p) o 'Rastro de estrellas' (astrofotografía). La 'Cámara familiar' es divertida para pasar el rato, pero no termina de ser verdaderamente útil. Deja funciones clave escondidas y muy poco intuitivas.

Cámara familiar, nada menos que 16 modos distintos de disparo

La cámara delantera no ofrece un gran desempeño por más que cumpla mínimamente con abundante luz. Sufre de pérdida de detalle, por defecto aplica reducción de contraste para mejorar la belleza (se puede ajustar) y no permite aplicar efecto retrato para lograr desenfoque de fondo. Paradójicamente, el modo de apertura variable, localizado en 'Cámara familia', no habilita la activación de la cámara delantera. Incomprensible.

El lavado de la cámara delantera es notorio, también se aprecia la pérdida de detalle con un poco de zoom. Y carece de modo retrato

A continuación tienes una muestra de fotografías tomadas con el Nubia Red Magic 5S.

La grabación de vídeo también tiene sus luces y sus sombras. Con una calidad media en línea de la fotografía, el Nubia Red Magic 5S demuestra músculo con la posibilidad de registrar vídeo en 8K. Este modo es bastante superfluo ya que no se le puede sacar mucho partido, crea archivos pesados (más de 200 MB cada diez segundos) y cuesta mucho que las tomas no salgan movidas ya que no existe posibilidad de estabilización. Sí puede aplicarse sobre resoluciones inferiores con una mejora apreciable en la trepidación.

Nubia Red Magic 5S, la opinión de Xataka

El nicho de los móviles 'gaming' está cada vez más concurrido, con lo que ello implica para la competitividad entre las distintas marcas. Y eso nos beneficia como usuarios ya que poder disfrutar de un hardware como el que trae el Nubia Red Magic 5S, y que este sea un móvil que parte de los 579 euros (649 euros cuesta el modelo de este análisis), es algo que hace sólo un par de años resultaba inconcebible. Es un móvil para jugar, sí, pero no se queda sólo en eso.

La fluidez del teléfono es pasmosa: tanto la rapidez del software, como la velocidad a la que se realizan las transiciones en pantalla, consiguen que la experiencia utilizando apps y juegos sea espectacular. El panel elegido contribuye a ello, aunque se echa de menos algo más de resolución: el FHD+ para 6,65 pulgadas no hace que se vea mal, pero podría ganar en nitidez. Eso sí, seguro que la batería se vería perjudicada: el Nubia Red Magic 5S acusa un alto consumo en el panel, sobre todo si se utilizan todas sus mejoras.

Grande, sólido, de lo más potente que hay, con un rendimiento fotográfico mejorable, tiene la gran pega de no ofrecer NFC, la batería da una jornada de uso sin demasiados problemas y el software no incluye bloatware mientras potencia el uso de los juegos con una gran cantidad de ajustes. No sólo es para jugar, pero jugando es como mejor se aprecia la gran calidad del Red Magic 5S.

El Nubia Red Magic 5S es mucho más que un teléfono para juegos: la experiencia general que arroja es sobresaliente

Si bien el móvil ofrece muchas posibilidades a un precio bastante ajustado, el Red Magic 5S no supone un salto evolutivo muy apreciable con respecto al Nubia Red Magic 5G, teléfono presentado hace poco más de cinco meses. Esto juega en contra del modelo más reciente ya que no resulta muy complicado encontrar el 5G a un precio inferior al que tiene el Nubia Red Magic 5S de lanzamiento. Y ambos son una buena compra si se busca lo más potente en Android. O un móvil sólo para jugar, claro.

8.5 Diseño8.75 Pantalla9.25 Rendimiento9,75 Cámara7 Software7.25 Autonomía8.75 A favor Rapidísimo en todo.

La temperatura se mantiene muy bien controlada.

El doble altavoz estéreo es potente y de calidad. En contra Sin NFC.

Puede cargar a 55 W, pero el cargador incluido es de 18 W.

La fotografía no está al nivel del resto del teléfono.



