Lenovo Legion Phone Duel: el primer móvil gaming de Lenovo es una bestia con cámara pop-up lateral y hasta 16 GB de memoria RAM

Se venía tiempo rumoreando que Lenovo tenía entre manos un particular móvil gaming y, efectivamente, así era. La compañía acaba de anunciar el Lenovo Legion Phone Duel, un dispositivo de la más alta gama que tiene alguna que otra implementación peculiar, como la cámara pop-up en el lateral (algo pensado hacer streaming) y 16 GB de memoria RAM.

El precio del dispositivo, que llegará en diferentes versiones de memoria RAM y almacenamiento, no ha sido desvelado ya que dependerá de cada mercado. Lo que Lenovo sí ha confirmado es que estará disponible en China en julio y que llegará a algunos mercados de Asia Pacífico, EMEA y Latinoamérica más adelante. Actualizaremos el artículo cuando conozcamos el precio para España. Dicho esto, vamos a ver qué ofrece el Lenovo Legion Phone Duel.

Ficha técnica del Lenovo Legion Phone Duel

LENOVO LEGION PHONE DUEL DIMENSIONES Y PESO 169,17 x 78,48 x 9,9 mm

239 gramos PANTALLA AMOLED de 6,59 pulgadas

Resolución FullHD+ (2.340 x 1.080 píxeles)

144 Hz PROCESADOR Snapdragon 865+

GPU Adreno 650 MEMORIA RAM 12/16 GB LPDDR5x ALMACENAMIENTO INTERNO 256/512 GB UFS 3.0 CÁMARA TRASERA 64 MP f/1.89

16 MP gran angular f/2.2, 120º CÁMARA DELANTERA 20 MP f/2.2, 81,7º

Pop-up lateral BATERÍA 5.000 mAh

Carga rápida de 90W SISTEMA OPERATIVO Android con Legion OS CONECTIVIDAD 5G

WiFi 6

NFC

Bluetooth 5.0

GPS

USB tipo C OTROS Doble puerto USB tipo C

RGB trasero

Refrigeración líquida PRECIO Por determinar

Que no falten hercios

Comenzamos, como siempre, repasando el apartado estética. El Lenovo Legion Phone Duel tiene una trasera agresiva, con un patrón basado en líneas propio de los dispositivos gaming y luces RGB configurables. La cámara trasera se ha colocado justo en el centro del terminal, ya que como veremos más adelante, el móvil ha sido diseñado para ser usado en horizontal. Tiene dos puertos USB tipo C, uno en el canto inferior y otro en el lateral y, aunque no tiene jack de auriculares, sí se incluye un adaptador USB tipo C - minijack en la caja.

En cuanto a la pantalla, el Lenovo Legion monta un panel AMOLED de 6,59 pulgadas en formato 19,5:9 con resolución FullHD+ (2.340 x 1.080 píxeles). Con todo, lo más llamativo es su tasa de refresco, que asciende a 144 Hz con una sampling rate de 240 Hz. Lo más normal en el mercado es que se quede en 90 Hz o 120 Hz en algunos modelos. Los terminales con 144 Hz se cuentan con los dedos de una mano, al menos por ahora. En la parte frontal también tiene dos altavoces estéreo y cuatro micrófonos con reducción de ruido.

La cámara delantera no se ha colocado en un notch ni en un agujero en la pantalla, sino que Lenovo ha decidido llevársela a un mecanismo pop-up colocado en un lateral. A priori, eso significa que para hacernos un selfie tendremos que coger el teléfono en horizontal. Sea como fuere, es una función que está pensada para hacer streaming en YouTube o Twitch.

Armado hasta los dientes

Como todo móvil gamer que se precie, el Lenovo Legion Phone Duel tiene lo último de lo último bajo el capó. En concreto, estamos hablando de un procesador Snapdragon 865+, lo último de Quialcomm, y la GPU Adreno 650, por lo que mover juegos pesados no es que vaya a ser un problema. Junto al procesador encontramos 12 o 16 GB de memoria RAM LPDDR5 y hasta 512 GB de almacenamiento interno UFS 3.1.

Llama la atención su batería. No solo porque sea de 5.000 mAh, sino por que Lenovo la ha divido en dos baterías de 2.500 mAH cada una. La idea, explican desde la empresa, es evitar que el jugador tenga que tocar con las manos la zona de la trasera en la que está el procesador, que suele calentarse durante sesiones de juego largas. Sea como fuere, la compañía no se ha olvidado de la refrigeración y ha implementado dos tubos de refrigeración líquida y cobre.

Hablando de batería, el dispositivo cuenta con un sistema de carga rápida de 90W que usa los dos puertos USB tipo C (el inferior y el lateral) para cargar el terminal más rápido. Según Lenovo, este sistema permite cargar el 50% de la batería en 10 minutos y completar la carga en 30 minutos, si bien son cifras de laboratorio.

En cuanto al sistema operativo, es Android 10 con Legion OS, una capa de personalización que adapta la interfaz del dispositivo para mejorar su uso en horizontal. Tiene seis temas diferentes, cada uno con una combinación de colores y, eso sí, aunque esté pensado para ser usado en horizontal, se podrá cambiar a vertical en cualquier momento. En lo referente a conectividad, el Lenovo Legion cuenta con 5G NSA y SA, WiFi 6, Bluetooth 5.0 y NFC. Es compatible con GPS; Glonass, Beidou, Galileo y QZSS.

Cámara delantera pensada para streamers

Terminamos hablando del apartado fotográfico. Lenovo ha implementado dos sensores en la parte trasera, siendo el primero un sensor de 64 megapíxeles que, en la práctica, tomará fotos de 16 megapíxeles gracias a la tecnología de combinación de píxeles. El sensor secundario es un gran angular de 16 megapíxeles con un campo de visión de 120º.

Pero la cámara más curiosa es la delantera. Como decíamos anteriormente, Lenovo se la ha llevado a uno de los laterales, algo pensado para hacer streaming de nuestras sesiones de juego junto a nuestra cara. Cuando no se esté usando, la cámara se ocultará en el canto para no molestar. El sensor tiene una resolución de 20 megapíxeles y un campo de visión de 81,7º.

Versiones y precio del Lenovo Legion Phone Duel

El Lenovo Legion Phone Duel saldrá primero en China a lo largo del mes de julio y llegará a algunos mercados de Asia Pacífico, EMEA y Latinoamérica más adelante. Estará disponible en color Vengeance Red y Blazing Blue con diferentes configuraciones de almacenamiento interno que no han sido desveladas, aunque será fruto de combinar los 12/16 GB de memoria RAM con los 256/512 GB de almacenamiento interno. Actualizaremos cuando conozcamos los precios.