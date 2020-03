27 juegos gratis (y alguno más) que puedes descargar en GOG para amenizar la cuarentena

Como por todos es sabido, España se encuentra en estado de alarma, lo que significa que tenemos que quedarnos en casa para evitar posibles contagios. Y sí, estamos de acuerdo en que quedarse tanto tiempo encerrado en casa puede ser algo aburrido, pero por fortuna, no son pocas las opciones que tenemos para amenizar la espera. Hablamos de juegos de mesa, contenido de todo tipo y, por supuesto, videojuegos.

En este sentido, Galaxy Of Games (GOG), la tienda de videojuegos sin DRM de CD Projekt (creadores de 'The Witcher III' o 'Cyberpunk 2077') ha creado una sección especial llamada "Stay at home" en la que han puesto 27 juegos que se pueden descargar completamente gratis. Algunos son juegos antiguos, otros más nuevos, con mejores gráficos, con peores gráficos, pero lo que es seguro es que hay de todos los géneros. La lista la tienes a continuación.

Una pequeña selección de juegos gratis

Lo que GOG ha hecho es una selección de títulos populares, pero no son ni de lejos todos los que hay gratuitos en la plataforma. Volveremos a ello enseguida, pero antes de nada, he aquí el listado que prometíamos anteriormente. Si prefieres verlos todos de una sola vez, este enlace te lo permite. Pulsa en el botón "Free" para añadirlos de uno en uno a la cesta, procede al checkout y listo, se importarán a tu cuenta.

Vista la lista, sigamos con los juegos gratis. GOG tiene un buen catálogo de juegos, todos ellos sin DRM. Si aplicamos los filtros adecuados al buscador, es posible conseguir el listado con todos los juegos gratis que hay en su biblioteca. Tan sencillo como acceder este enlace y añadirlos todos a la cesta. Están ordenados por popularidad, pero puedes cambiarlo si lo deseas.

Si buscas juegos más mainstream, también puedes acceder a las rebajas de primavera, que estarán activas hasta el 30 de marzo. De nuevo, los tienes todos en este link, pero por destacar algunos, 'The Witcher III: Wild Hunt' está a 14,99 euros, la colección completa de 'Dishonored' a 27,99 euros, 'Stardew Valley' a 11,19 euros y 'Dragon Age: Origins - Ultimate Edition' a 5 euros.