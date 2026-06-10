CATL quiere una batería tan potente como la gasolina. Y va a confiar en su plan: litio-aire

CATL nos tiene preparada una hoja de ruta bastante interesante a lo largo de los próximos años. Con una transición energética cada vez más acentuada en la industria del automóvil, hay varias tecnologías de baterías que van a luchar por la permanencia en la próxima década. Wu Kai, científico jefe de CATL y académico de la Academia China de Ingeniería, anunció en el Foro de Equipamiento y Energía 2026 que la compañía ha identificado la tecnología de litio-aire como el frente estratégico donde se librará la próxima gran batalla global de las baterías. Es la primera vez que CATL hace pública esta apuesta de forma oficial.

Por qué importa este anuncio. CATL controla el 47% del mercado mundial de baterías para vehículos eléctricos, según datos de abril de 2026, lo que significa que estamos hablando del fabricante de baterías más grande del mundo por cuota de mercado. La compañía acumula además cinco años consecutivos como líder en almacenamiento energético global, con una cuota del 30,4% en 2025. Así pues, cuando su científico jefe señala una tecnología como el campo de batalla del futuro, la industria escucha.

Qué es exactamente una batería de litio-aire. A diferencia de las baterías de ión litio convencionales, que utilizan compuestos metálicos pesados (níquel, cobalto, manganeso) para alojar los iones de litio, las baterías de litio-aire prescinden de ese cátodo sólido y sustituyen esos materiales por oxígeno tomado directamente del aire ambiente. El ánodo es litio metálico puro.

El resultado es un sistema más ligero y con una arquitectura abierta, lo que ha llevado a los investigadores a bautizarlas como "baterías respirables". Sin tanto peso muerto en el interior de la celda, la densidad energética potencial se dispara.

Los números. La densidad energética teórica de esta tecnología alcanza los 12.000 Wh/kg, una cifra comparable a la de la gasolina, que ronda los 13.000 Wh/kg. Las baterías de ión litio que equipan hoy los coches eléctricos ofrecen entre 250 y 270 Wh/kg. Las baterías de estado sólido, consideradas el próximo gran salto, aspiran a unos 500 Wh/kg. Los prototipos de litio-aire ya desarrollados en laboratorio han superado los 1.200 Wh/kg, más de cuatro veces la capacidad de las baterías actuales.

Si esta tecnología se comercializara, hablaríamos de coches eléctricos con autonomías superiores a los 1.600 kilómetros con una sola carga.

Un problema que viene de los años 70. El concepto de batería de litio-aire no es nuevo. Y es que tal y como comparte CarNewsChina, sus fundamentos teóricos se plantearon en la década de 1970. El problema es que llevarla de la teoría a la práctica ha resultado extraordinariamente difícil. Las celdas son muy sensibles a la humedad y al dióxido de carbono presentes en el aire, lo que provoca degradación rápida. A eso se suman problemas de estabilidad del catalizador y una vida útil muy corta.

⌛️ SORTEO ACTIVO EN XATAKA XTRA Esta Nintendo Switch 2 podría ser tuya Suscríbete por solo 2€/mes hasta el 19 de junio y entra en el sorteo

Pero hay avances reales. En 2024, un equipo conjunto de la Universidad de Illinois Chicago, el Laboratorio Nacional de Argonne y la Universidad Estatal de California en Northridge logró demostrar una batería de litio-aire capaz de superar los 700 ciclos de carga en un entorno similar al aire real. Un año después, en 2025, el Laboratorio Nacional de Argonne y el Instituto de Tecnología de Illinois desarrollaron un prototipo que alcanzaba 1.200 Wh/kg con una vida de 1.000 ciclos a temperatura ambiente.

Según recoge CarNewsChina, este diseño no se espera que esté listo para su uso en vehículos antes de 2030. La clave del avance fue, entre otras cosas, sustituir los electrolitos líquidos (que son inflamables) por una matriz sólida compuesta de un polímero cerámico con nanopartículas ricas en litio, lo que estabiliza la celda durante los ciclos de alta energía.

Cómo encaja esto en la estrategia de CATL. La compañía ya tiene experiencia en convertir tecnologías alternativas en productos de mercado. Un ejemplo son las baterías de sodio-ion, que fueron propuestas por la compañía en 2020 y este mismo año ya se producen en serie, instaladas en modelos como el GAC Aion UT, el Changan Oshan 520 y vehículos de Geely, Chery y FAW.

Según explicaba Kai en el foro, la estrategia de la compañía se plantea a corto plazo en ofrecer tecnologías maduras para cubrir la demanda actual; a medio plazo, baterías de estado sólido para mejorar la experiencia en vehículos premium; y a largo plazo, litio-aire con la intención de explorar los límites físicos del almacenamiento energético.

Entre líneas. Apostar por el litio-aire ahora no es esperar un producto para el año que viene. Tal y como señala Gasgoo, para las grandes compañías invertir en estas tecnologías frontera sirve sobre todo para acumular patentes, asegurar posiciones estratégicas y construir reservas técnicas, no para generar ingresos a corto plazo. Es algo así como un movimiento para ahorrarse sorpresas en caso de que alguna otra compañía le de por anunciar una tecnología disruptiva.

Imagen de portada | CATL

En Xataka | Peugeot, sobre los motores PureTech: "Reconocemos que hemos hecho las cosas mal"