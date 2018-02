Stratolaunch, el avión más grande del planeta, sigue con sus pruebas en tierra y ya supera los 74 km/h

74 km/h podría sonar como una velocidad no muy impresionante, ya que la mayoría de los coches son capaces de alcanzarla en relativamente poco tiempo sin despeinarse. Pero cuando hablamos que esta velocidad fue alcanzada por un gigantesco avión de doble fuselaje y 227 toneladas, con una envergadura de 117 metros montado sobre una plataforma de 28 ruedas e impulsado por seis motores de Boieng 747, entonces estamos ante una verdadera hazaña nunca antes vista.

Stratolaunch, el proyecto espacial de Paul Allen, cofundador de Microsoft, sigue adelante. Después de que el año pasado vimos las primeras imágenes de cómo luce el que ya es considerado el avión más grande del planeta, esta semana ha salido nuevamente del hangar para hacer pruebas en pista y por primera vez ha logrado superar los 74 km/h.

Captured new video of @Stratolaunch plane as it reached a top taxi speed of 40 knots (46 mph) with all flight surfaces in place on Sunday. The team verified control responses, building on the first taxi tests conducted in December. pic.twitter.com/OcH1ZkxZRA